Mastercard будет использовать блокчейн в своей платежной инфраструктуре

Компания Mastercard намерена интегрировать блокчейн в свою платежную инфраструктуру.



На этой неделе Бюро по патентам и товарным знакам США (The U.S. Patent and Trademark Office, USPTO) опубликовало новую заявку от Mastercard, в которой изложен принцип работы «единой системы расчетов», которая поможет упростить платежи между предприятиями.



В Mastercard сообщают, что система, скорее всего, будет включать реестр транзакций на блокчейне: «система может включать такие значения, как заказы на поставку, счета-фактуры, данные о транзакциях и другие данные, хранящиеся в реестре».



В Mastercard пояснили, что технология блокчейн обеспечит автоматическое фиксирование всех изменений, внесенных в реестр, создавая прозрачную систему записи всех данных. В результате злоумышленники не будут иметь возможности модифицировать транзакции в системе.



