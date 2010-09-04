Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,872 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Mastercard будет использовать блокчейн в своей платежной инфраструктуре

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с различными платежными системами.
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:59
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 12,665
Благодарностей: 2,432
УГ: 13
КП: 0.103
подарки
награды Волшебный горшочек 
Mastercard будет использовать блокчейн в своей платежной инфраструктуре

Компания Mastercard намерена интегрировать блокчейн в свою платежную инфраструктуру.

На этой неделе Бюро по патентам и товарным знакам США (The U.S. Patent and Trademark Office, USPTO) опубликовало новую заявку от Mastercard, в которой изложен принцип работы «единой системы расчетов», которая поможет упростить платежи между предприятиями.

В Mastercard сообщают, что система, скорее всего, будет включать реестр транзакций на блокчейне: «система может включать такие значения, как заказы на поставку, счета-фактуры, данные о транзакциях и другие данные, хранящиеся в реестре».

В Mastercard пояснили, что технология блокчейн обеспечит автоматическое фиксирование всех изменений, внесенных в реестр, создавая прозрачную систему записи всех данных. В результате злоумышленники не будут иметь возможности модифицировать транзакции в системе.

Источник.
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

ХОЧЕШЬ СТАТЬ БЕССОВЕСТНО БОГАТЫМ? ЖМИ!|Hyip-Cruiser.com - лучшие рефбэки, автобонусы,страховки|Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB-5000%-HyipClub.Club
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
новости, платежная система
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ShoCard привлек $4 млн. и будет использовать блокчейн для аутентификации inik1080 Горячие новости 0 22.08.2017 17:39
Конец блокчейнизации: PayPal не будет использовать блокчейн Анна Чернобай Новости криптовалют 1 03.03.2017 18:33
DARPA будет использовать блокчейн для защиты от кибератак upline Новости в мире финансов и инвестиций 0 14.02.2017 11:22
Qiwi будет использовать блокчейн в энергетике pilot10 Новости платежных систем 0 09.10.2016 06:30
Британия будет использовать блокчейн для госуслуг Imenfam Новости в мире финансов и инвестиций 0 29.04.2016 17:01

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар kislov
Харрисон Форд заработал 2 млн долларов США, сломав свою ногу
От kislov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bizneser
Биржа Poloniex запустила торговлю токенами STRAT и NXC
От bizneser в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
Стартап Logikcull решит задачу на $400 млрд
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Bakus
Sincers.ru - Отличный букс! у админа персональный аттетстат!!!
От Bakus в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар tigr
Бундесбанк: цифровые валюты опасны для банков
От tigr в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Запад боится разворовывания своей финпомощи в Украине
От CashToday в разделе «Политика и экономика»
.     
Пользователей
423,872
Тем
490,533
Сообщений
12,226,946

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram