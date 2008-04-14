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BASIC BITCOINS LIMITED - basicbitcoins.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 17:10
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 45,262
Благодарностей: 2,969
Записей в блоге: 1
УГ: 17
КП: 0.005
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
BASIC BITCOINS LIMITED - basicbitcoins.com
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,​PerfectMoney

Новый проект: BASIC BITCOINS LIMITED

Планы nvestment 0,4% -1% Почасовой навсегда, 9000% через 15 дней

Минимальный вклад $10 or 0.0024 BTC

Рефские до5 Levels: 5%-2%-1%-1%-1%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от GoDaddy

Перевод с Google:

Цитата:
Добро пожаловать в BASIC BITCOINS LIMITED
BASIC BITCOINS COMPANY была создана и имеет более 4 лет опыта в области шифрования. Наша цель - развить ресурсы нашей компании, чтобы приносить клиентам отличные сделки и прибыль.

Независимо от того, где вы находитесь, ваш возраст или профессия, вы можете получить доступ к веб-сайту нашей компании и заключить с нами договор. И вы можете быстро снять свои деньги с пособиями. Наши специалисты по работе и алгоритмы шифрования системы обеспечивают большие преимущества. Чтобы продолжить расширение этого процесса, мы призываем к онлайн-инвестициям. И у всех нас есть прибыль.

По нашему опыту мы предоставим и выберем метод шифрования и алгоритм с минимальными затратами. предел стоимости самый низкий, но эффект очень огромен.
Инвестиционные планы:

Цитата:
До 1% ежечасно навсегда
Планируемая сумма (Ƀ) Часовая прибыль (%)
План 1 Ƀ0.00250000 - Ƀ0.25000000 0,40
План 2 Ƀ0.25025000 - Ƀ2.50000000 0.50
План 3 Ƀ2.50025000 - Ƀ12.50000000 0.60
План 4 Ƀ12.50025000 - Ƀ25.00000000 0.80
План 5 Ƀ25.00025000 - Ƀ625.00000000 1.00

После плана: 9000% через 15 дней
Планируемая сумма (Ƀ) Прибыль (%)
План 1 Ƀ0.01250000 - Ƀ625.00000000 9000.00

VIP-план: 7000% через 4 дня
Планируемая сумма (Ƀ) Прибыль (%)
План 1 Ƀ3.75000000 - Ƀ625.00000000 7000.00
Посмотреть и Зарегистрироваться

Whois Info:

Цитата:
Registrar:
NameCheap Inc.
Registration Date:
2017-08-06
Expiration Date:
2019-08-06
Updated Date:
2017-09-24
Status:
clientTransferProhibited
Name Servers:
ns1.basicbitcoins.com
ns2.basicbitcoins.com

Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 189201312
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U14700642 (BASIC BITCOINS LIMITED)
Amount: 120.00 USD
Memo: Deposit to BASIC BITCOINS LIMITED User naale
__________________
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www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Последний раз редактировалось Naale; Сегодня в 17:14.
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 17:19
#2
Специалист
 
Имя: Matanga
Пол: Мужской
Возраст: 35
Адрес: Екатеринбург сити
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 1,456
Благодарностей: 355
УГ: 6
КП: 0.060
подарки
Re: BASIC BITCOINS LIMITED - basicbitcoins.com
Генри вернулся)
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Matanga на форуме  
Старый Сегодня, 17:25
#3
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.03.2016
Сообщений: 4,256
Благодарностей: 2,374
УГ: 1
КП: 0.208
подарки
Re: BASIC BITCOINS LIMITED - basicbitcoins.com
битки как платит: через магаз или на прямую?
__________________
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Aren вне форума  
Старый Сегодня, 17:33
#4
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 1,063
Благодарностей: 127
УГ: 50
КП: 0.050
Re: BASIC BITCOINS LIMITED - basicbitcoins.com
Цитата:
Сообщение от Matanga Посмотреть сообщение
Генри вернулся)
...только в прошлый раз так крепко всех побрил...



Благо не учавствовал тогда, да и сейчас мимо пройду
__________________
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laska2006 на форуме  
Старый Сегодня, 17:38
#5
Специалист
 
Имя: Matanga
Пол: Мужской
Возраст: 35
Адрес: Екатеринбург сити
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 1,456
Благодарностей: 355
УГ: 6
КП: 0.060
подарки
Re: BASIC BITCOINS LIMITED - basicbitcoins.com
Сообщение от laska2006
...только в прошлый раз так крепко всех побрил...



Благо не учавствовал тогда, да и сейчас мимо пройду

Лично я в последнем проекте, не одной выплаты не получил. Тестерам удачи, а я однозначно мимо !
__________________
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Сдам подпись под Вашу рекламу
Matanga на форуме  
Старый Сегодня, 17:46
#6
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 1,063
Благодарностей: 127
УГ: 50
КП: 0.050
Re: BASIC BITCOINS LIMITED - basicbitcoins.com
Цитата:
Сообщение от Matanga Посмотреть сообщение
Тестерам удачи, а я однозначно мимо !
Поддерживаю

А так не удачный момент выбрал, или вышел. для запуска
сейчас все в космос улетели

але мені здається і там щось станеться
__________________
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laska2006 на форуме  
Старый Сегодня, 17:55
#7
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 4,227
Благодарностей: 1,412
УГ: 15
КП: 0.000
подарки
Re: BASIC BITCOINS LIMITED - basicbitcoins.com
Да почерк вызывает дежа-вю, а по технике шлачно тут
__________________
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ssergiuss вне форума  
Старый Сегодня, 18:05
#8
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Премиум
 
Аватар Svunter
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 7,011
Благодарностей: 1,849
УГ: 37
КП: 0.084
подарки
Re: BASIC BITCOINS LIMITED - basicbitcoins.com
В почасы нужно переносить,
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