BASIC BITCOINS LIMITED - basicbitcoins.com

Планы nvestment0,4% -1% Почасовой навсегда, 9000% через 15 дней
Минимальный вклад $10 or 0.0024 BTC
Рефские до5 Levels: 5%-2%-1%-1%-1%
Вывод типа Мгновенно
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от GoDaddy
Перевод с Google:
Цитата:
Добро пожаловать в BASIC BITCOINS LIMITED
BASIC BITCOINS COMPANY была создана и имеет более 4 лет опыта в области шифрования. Наша цель - развить ресурсы нашей компании, чтобы приносить клиентам отличные сделки и прибыль.
Независимо от того, где вы находитесь, ваш возраст или профессия, вы можете получить доступ к веб-сайту нашей компании и заключить с нами договор. И вы можете быстро снять свои деньги с пособиями. Наши специалисты по работе и алгоритмы шифрования системы обеспечивают большие преимущества. Чтобы продолжить расширение этого процесса, мы призываем к онлайн-инвестициям. И у всех нас есть прибыль.
По нашему опыту мы предоставим и выберем метод шифрования и алгоритм с минимальными затратами. предел стоимости самый низкий, но эффект очень огромен.
Инвестиционные планы:
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До 1% ежечасно навсегда
Планируемая сумма (Ƀ) Часовая прибыль (%)
План 1 Ƀ0.00250000 - Ƀ0.25000000 0,40
План 2 Ƀ0.25025000 - Ƀ2.50000000 0.50
План 3 Ƀ2.50025000 - Ƀ12.50000000 0.60
План 4 Ƀ12.50025000 - Ƀ25.00000000 0.80
План 5 Ƀ25.00025000 - Ƀ625.00000000 1.00
После плана: 9000% через 15 дней
Планируемая сумма (Ƀ) Прибыль (%)
План 1 Ƀ0.01250000 - Ƀ625.00000000 9000.00
VIP-план: 7000% через 4 дня
Планируемая сумма (Ƀ) Прибыль (%)
План 1 Ƀ3.75000000 - Ƀ625.00000000 7000.00