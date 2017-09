Naale Премиум



BASIC BITCOINS LIMITED - basicbitcoins.com Я не админ !







Принимает:BTC,Payeer,​PerfectMoney



Новый проект: BASIC BITCOINS LIMITED



Планы nvestment 0,4% -1% Почасовой навсегда, 9000% через 15 дней



Минимальный вклад $10 or 0.0024 BTC



Рефские до5 Levels: 5%-2%-1%-1%-1%



Вывод типа Мгновенно



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



Перевод с Google:



Цитата: Добро пожаловать в BASIC BITCOINS LIMITED

BASIC BITCOINS COMPANY была создана и имеет более 4 лет опыта в области шифрования. Наша цель - развить ресурсы нашей компании, чтобы приносить клиентам отличные сделки и прибыль.



Независимо от того, где вы находитесь, ваш возраст или профессия, вы можете получить доступ к веб-сайту нашей компании и заключить с нами договор. И вы можете быстро снять свои деньги с пособиями. Наши специалисты по работе и алгоритмы шифрования системы обеспечивают большие преимущества. Чтобы продолжить расширение этого процесса, мы призываем к онлайн-инвестициям. И у всех нас есть прибыль.



По нашему опыту мы предоставим и выберем метод шифрования и алгоритм с минимальными затратами. предел стоимости самый низкий, но эффект очень огромен. Инвестиционные планы:



Цитата: До 1% ежечасно навсегда

Планируемая сумма (Ƀ) Часовая прибыль (%)

План 1 Ƀ0.00250000 - Ƀ0.25000000 0,40

План 2 Ƀ0.25025000 - Ƀ2.50000000 0.50

План 3 Ƀ2.50025000 - Ƀ12.50000000 0.60

План 4 Ƀ12.50025000 - Ƀ25.00000000 0.80

План 5 Ƀ25.00025000 - Ƀ625.00000000 1.00



После плана: 9000% через 15 дней

Планируемая сумма (Ƀ) Прибыль (%)

План 1 Ƀ0.01250000 - Ƀ625.00000000 9000.00



VIP-план: 7000% через 4 дня

Планируемая сумма (Ƀ) Прибыль (%)

План 1 Ƀ3.75000000 - Ƀ625.00000000 7000.00 Посмотреть и Зарегистрироваться



Whois Info:



Цитата: Registrar:

NameCheap Inc.

Registration Date:

2017-08-06

Expiration Date:

2019-08-06

Updated Date:

2017-09-24

Status:

clientTransferProhibited

Name Servers:

ns1.basicbitcoins.com

ns2.basicbitcoins.com

Мой вклад:



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 189201312

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U14700642 (BASIC BITCOINS LIMITED)

Amount: 120.00 USD

Memo: Deposit to BASIC BITCOINS LIMITED User naale Перевод с Google:Мой вклад:

