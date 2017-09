Naale Премиум



BitInvests - bitinvests.com Я не админ !!!



Старт 25/09/2017



Принимает:BTC,Payeer,PerfectMoney



Новый проект: BIT INVESTS LTD







Минимальный вклад $10



Рефские до 7%



Вывод типа Ручной вывод



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от GeniusGuard



$107%Ручной выводComodo CA LimitedGeniusGuard

Описание программы

Цитата: КТО МЫ



BIT INVESTS LTD Одна из ведущих инвестиционных компаний в мире, которая предлагает широкие инвестиционные услуги, которые поддерживают как физических лиц, так и корпоративные финансовые цели. Мы в основном активны на рынке Форекс и торгуем криптовалютами.



В BIT INVESTS LTD наши активы управляются профессиональной командой специалистов, которые соответствуют обширному опыту в области работы. Долгосрочные стратегии формулируются менеджерами по навыкам, которые выросли в бизнесе. Мы знаем, что репутация честности и честности важна для нашего бизнеса. Мы стремимся предоставлять самые высокие уровни обслуживания клиентов и ориентированы на создание ценности для наших клиентов, будь то генерация альфы для инвесторов в наших удостоенных наград фондах или помощь нашим корпоративным клиентам в выполнении сложных корпоративных финансовых транзакций. Информация о компании



Цитата: +Address: 34 Old Gloucester Street, London, United Kingdom, WC1N 3AB

+ Company number No. 10956540

+ Email: admin@bitinvests.com + Планы:



Цитата: 12% -14% ЕЖЕДНЕВНО 10 ДНЕЙ Цитата: ПЛАН ЗАПИСИ

Дневная прибыль: 12%

Продолжительность: 10 дней

Мин - Макс: $ 10 - $ 249





ОСНОВНЫЙ ПЛАН

Средняя прибыль: 13%

Продолжительность: 10 дней

Мин - Макс: $ 250 - $ 499





ПЛАН ADVANCE

Средняя прибыль: 14%

Продолжительность: 10 дней

Мин - Макс: $ 500 - $ 50000

+ Whois



Цитата: Registrar:

NameCheap Inc.

Registration Date:

2017-09-09

Expiration Date:

2020-09-09

Updated Date:

2017-09-09

Status:

clientTransferProhibited

Name Servers:

ns1.easy-geo-dns.com

ns2.easy-geo-dns.com

ns3.easy-geo-dns.com

ns4.easy-geo-dns.com Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:



Цитата: The amount of 240 USD has been withdrawn from your account.

Accounts: U1991047->U12115689.

Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to BIT INVESTS LTD User naale..

Date: 09:16 25.09.17.

Batch: 189174857. :BTC,Payeer,PerfectMoneyМой вклад:

www.invest -tracing. com

