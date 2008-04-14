BitInvests - bitinvests.com

BIT INVESTS LTD Одна из ведущих инвестиционных компаний в мире, которая предлагает широкие инвестиционные услуги, которые поддерживают как физических лиц, так и корпоративные финансовые цели. Мы в основном активны на рынке Форекс и торгуем криптовалютами.
В BIT INVESTS LTD наши активы управляются профессиональной командой специалистов, которые соответствуют обширному опыту в области работы. Долгосрочные стратегии формулируются менеджерами по навыкам, которые выросли в бизнесе. Мы знаем, что репутация честности и честности важна для нашего бизнеса. Мы стремимся предоставлять самые высокие уровни обслуживания клиентов и ориентированы на создание ценности для наших клиентов, будь то генерация альфы для инвесторов в наших удостоенных наград фондах или помощь нашим корпоративным клиентам в выполнении сложных корпоративных финансовых транзакций.
+ Информация о компании
Цитата:
+Address: 34 Old Gloucester Street, London, United Kingdom, WC1N 3AB
+ Company number No. 10956540
+ Email: admin@bitinvests.com
+ Планы:
Цитата:
12% -14% ЕЖЕДНЕВНО 10 ДНЕЙ
Цитата:
ПЛАН ЗАПИСИ
Дневная прибыль: 12%
Продолжительность: 10 дней
Мин - Макс: $ 10 - $ 249
ОСНОВНЫЙ ПЛАН
Средняя прибыль: 13%
Продолжительность: 10 дней
Мин - Макс: $ 250 - $ 499
ПЛАН ADVANCE
Средняя прибыль: 14%
Продолжительность: 10 дней
Мин - Макс: $ 500 - $ 50000
+ Whois
Цитата:
Registrar:
NameCheap Inc.
Registration Date:
2017-09-09
Expiration Date:
2020-09-09
Updated Date:
2017-09-09
Status:
clientTransferProhibited
Name Servers:
ns1.easy-geo-dns.com
ns2.easy-geo-dns.com
ns3.easy-geo-dns.com
ns4.easy-geo-dns.com
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The amount of 100 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U4227222->U12115689. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to BIT INVESTS LTD User MYHYIPSNET.. Date: 09:26 25.09.17. Batch: 189175766.