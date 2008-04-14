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BitInvests - bitinvests.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:11
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 45,246
Благодарностей: 2,969
Записей в блоге: 1
УГ: 17
КП: 0.005
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
BitInvests - bitinvests.com
Я не админ !!!

Старт 25/09/2017

Принимает:BTC,Payeer,PerfectMoney

Новый проект: BIT INVESTS LTD



Минимальный вклад $10

Рефские до 7%

Вывод типа Ручной вывод

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от GeniusGuard


Описание программы
Цитата:
КТО МЫ

BIT INVESTS LTD Одна из ведущих инвестиционных компаний в мире, которая предлагает широкие инвестиционные услуги, которые поддерживают как физических лиц, так и корпоративные финансовые цели. Мы в основном активны на рынке Форекс и торгуем криптовалютами.

В BIT INVESTS LTD наши активы управляются профессиональной командой специалистов, которые соответствуют обширному опыту в области работы. Долгосрочные стратегии формулируются менеджерами по навыкам, которые выросли в бизнесе. Мы знаем, что репутация честности и честности важна для нашего бизнеса. Мы стремимся предоставлять самые высокие уровни обслуживания клиентов и ориентированы на создание ценности для наших клиентов, будь то генерация альфы для инвесторов в наших удостоенных наград фондах или помощь нашим корпоративным клиентам в выполнении сложных корпоративных финансовых транзакций.
+ Информация о компании

Цитата:
+Address: 34 Old Gloucester Street, London, United Kingdom, WC1N 3AB
+ Company number No. 10956540
+ Email: admin@bitinvests.com
+ Планы:

Цитата:
12% -14% ЕЖЕДНЕВНО 10 ДНЕЙ
Цитата:
ПЛАН ЗАПИСИ
Дневная прибыль: 12%
Продолжительность: 10 дней
Мин - Макс: $ 10 - $ 249


ОСНОВНЫЙ ПЛАН
Средняя прибыль: 13%
Продолжительность: 10 дней
Мин - Макс: $ 250 - $ 499


ПЛАН ADVANCE
Средняя прибыль: 14%
Продолжительность: 10 дней
Мин - Макс: $ 500 - $ 50000

+ Whois

Цитата:
Registrar:
NameCheap Inc.
Registration Date:
2017-09-09
Expiration Date:
2020-09-09
Updated Date:
2017-09-09
Status:
clientTransferProhibited
Name Servers:
ns1.easy-geo-dns.com
ns2.easy-geo-dns.com
ns3.easy-geo-dns.com
ns4.easy-geo-dns.com
Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:

Цитата:
The amount of 240 USD has been withdrawn from your account.
Accounts: U1991047->U12115689.
Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to BIT INVESTS LTD User naale..
Date: 09:16 25.09.17.
Batch: 189174857.
__________________
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Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Последний раз редактировалось Naale; Сегодня в 12:19.
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 12:20
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.12.2015
Сообщений: 5,946
Благодарностей: 433
УГ: 29
КП: 0.001
подарки
Re: BitInvests - bitinvests.com
I'm joined!
The amount of 100 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U4227222->U12115689. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to BIT INVESTS LTD User MYHYIPSNET.. Date: 09:26 25.09.17. Batch: 189175766.
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myhyipsnet на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:27
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