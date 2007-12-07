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ПАММ счет TM dolgosrok:374360 (Alpari)

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Обсуждение ПАММ-счетов со сроком существования менее 1 года.
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ПАММ счет TM dolgosrok:374360 (Alpari)
  1. Название ПАММ счета: TM dolgosrok - 374360 [Alpari]

  2. Информация о счете:
    • Дата создания счета: 07.10.2016
    • Валюта счета: USD
    • Максимальная просадка: 58
    • Капитал управляющего: 3000
    • Тип счета: pamm.pro.ecn.mt4

  3. Оферта:
    • Баланс, USD*: 10
    • Вознаграждение управляющего: 50%
    • Баланс, USD*: 300
    • Вознаграждение управляющего: 25%
    • Баланс, USD*: 1000
    • Вознаграждение управляющего: 23%
    • Баланс, USD*: 5000
    • Вознаграждение управляющего: 21%
    • Баланс, USD*: 10 000
    • Вознаграждение управляющего: 19%
    • Баланс, USD*: 50 000
    • Вознаграждение управляющего: 15%
    *Сумма всех вводов и выводов на инвестиционном счете, относительно которых ведется расчет вознаграждения управляющего.


  4. О торговой стратегии: Стратегия долгосрочная. Сделки будут висеть от несколько месяцев и до нескольких лет. За год будет открываться предположительно от одной до пяти сделок. Торговля будет вестись на весь депозит до стоп аута. Возможны очень долгие просадки и флеты по счету. Всего за время существования счета открыто и висят до сих пор 2 сделки. Сейчас желательны инвестиции кратные 300 долларам для адекватной корректировки позиций, поэтому собственно для сумм до 300 долларов такой большой уровень оферты, который говорит о нежелательности приема данных сумм на начальном этапе. Больше одного открытого ролловера в сутки здесь никогда не будет. Хотя, если бы это было возможным, я сделал бы всего раз в неделю.

  5. Манименеджмент: агрессивность счета высокая

  6. Информация об управляющим: Связь через форум: https://forum.alpari.com/index.php?/...rok-topmaster/

  7. Мониторинг у брокера:


  8. Еще ПАММ счета управляющего:

Результаты
  • Результат: [01.08.2017 - 31.08.2017] : -24,28%
  • Результат: [01.07.2017 - 31.07.2017] : 22,6%
  • Результат: [01.06.2017 - 30.06.2017] : 73,01%
  • Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : -20,67%
  • Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : 11,68%
  • Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : 31,45%
  • Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : -8,34%
  • Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : -7,37%
  • Результат: [01.10.2016 - 31.12.2016] : 418,21%
__________________
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