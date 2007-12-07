ПАММ счет TM dolgosrok:374360 (Alpari)

*Сумма всех вводов и выводов на инвестиционном счете, относительно которых ведется расчет вознаграждения управляющего.
О торговой стратегии: Стратегия долгосрочная. Сделки будут висеть от несколько месяцев и до нескольких лет. За год будет открываться предположительно от одной до пяти сделок. Торговля будет вестись на весь депозит до стоп аута. Возможны очень долгие просадки и флеты по счету. Всего за время существования счета открыто и висят до сих пор 2 сделки. Сейчас желательны инвестиции кратные 300 долларам для адекватной корректировки позиций, поэтому собственно для сумм до 300 долларов такой большой уровень оферты, который говорит о нежелательности приема данных сумм на начальном этапе. Больше одного открытого ролловера в сутки здесь никогда не будет. Хотя, если бы это было возможным, я сделал бы всего раз в неделю.