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BITCOSMOS LTD - bitcosmos.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 10:36
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 3,679
Благодарностей: 1,953
УГ: 13
КП: 0.000
подарки
BITCOSMOS LTD - bitcosmos.biz
Я не админ!
Старт проекта 25.09.2017

Легенда(google перевод):
Цитата:
Добро пожаловать на сайт BitCosmos Limited! Наша инвестиционная платформа является продуктом тщательной подготовки и плодотворной работы экспертов в области добычи биткойнов, высокорентабельной торговли криптотерминами и онлайн-маркетингом. Используя современные методы ведения бизнеса и индивидуальный подход к каждому клиенту, мы предлагаем уникальную инвестиционную модель для людей, которые хотят использовать Биткойн не только как способ оплаты, но и как надежный источник стабильного дохода. Бизнес BitCosmos использует только современное горнодобывающее оборудование и торгует на самых стабильных рынках, что минимизирует риск финансовых потерь для клиентов и гарантирует им стабильный доход, начисляемый каждый календарный день.
Тарифные планы:


10% В ДЕНЬ
НАВСЕГДА
МИН 0,001 BTC - НЕ БОЛЕЕ 10 BTC

12% В ДЕНЬ
НАВСЕГДА
МИН 10.001 BTC - НЕ БОЛЕЕ 50 BTC

15% В ДЕНЬ
НАВСЕГДА
МИН 50.001 BTC - 300 BTC


Мин.депозит:0.001BTC
Мин.вывод:0.0005BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:от 5%/1%
Работает онлайн поддержка
Тип выплат:инстант

Официальная компания

SSL: GeoTrust EV SSL CA - G4
Registrar:NameCheap, Inc
Hosting: TOV Highload Systems
Name Servers:
ns7.strongns.biz
ns13.strongns.net
ns24.strongns.net
ns7.strongns.net
ns24.strongns.biz
ns13.strongns.biz


Ознакомиться с проектом

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!

Действует предложение по рефбеку своим рефералам 100% - 5% от суммы депозита
Моя реферальная ссылка: https://bitcosmos.biz/?ref=davidd
Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4640...1#post11265017.
Мой вклад:1BTC
Hash 9754389da5e314a17883329c838fd5fad5d070529e286aa15e 6f82bfffc53e60
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davidd на форуме  
Сказали спасибо:
Kriptoman (Сегодня)
Старый Сегодня, 10:42
#2
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 4,223
Благодарностей: 1,408
УГ: 15
КП: 0.000
подарки
Re: BITCOSMOS LTD - bitcosmos.biz
и снова здрасте. долго ждать не пришлось знаменитого станочника )
__________________
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=Перспективный средник=||=Проект лета 2017=||=Старт Легенды
ssergiuss на форуме  
Старый Сегодня, 10:48
#3
Специалист
 
Имя: Matanga
Пол: Мужской
Возраст: 35
Адрес: Екатеринбург сити
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 1,453
Благодарностей: 354
УГ: 6
КП: 0.060
подарки
Re: BITCOSMOS LTD - bitcosmos.biz
Депозит
0.00898926 BTC
https://live.blockcypher.com/btc/tx/...445b5a9ea08295
__________________
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Matanga на форуме  
Старый Сегодня, 10:49
#4
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 460
Благодарностей: 160
УГ: 0
КП: 0.000
подарки
Re: BITCOSMOS LTD - bitcosmos.biz
Депозит + 0.05
Дата 25.09.2017
TXID:ac2473fedd0dab072cc92fa9f2b038deb8794325c8e1ca9efa d7e620ba7630e7
__________________
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Kriptoman на форуме  
Старый Сегодня, 10:55
#5
Любитель
 
Пол: Мужской
Возраст: 43
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 198
Благодарностей: 38
УГ: 1
КП: 0.000
Эх побольше бы таких станочников,ТСит davidd, гринка , рабочие языки , битковый хост, минимум 20% в плюс ,поиграл бы да битков нету .всем профита
__________________
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http://bitincome.io/?ref=schpunt02
igorescha 2004 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:56
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