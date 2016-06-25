BITCOSMOS LTD - bitcosmos.biz

Добро пожаловать на сайт BitCosmos Limited! Наша инвестиционная платформа является продуктом тщательной подготовки и плодотворной работы экспертов в области добычи биткойнов, высокорентабельной торговли криптотерминами и онлайн-маркетингом. Используя современные методы ведения бизнеса и индивидуальный подход к каждому клиенту, мы предлагаем уникальную инвестиционную модель для людей, которые хотят использовать Биткойн не только как способ оплаты, но и как надежный источник стабильного дохода. Бизнес BitCosmos использует только современное горнодобывающее оборудование и торгует на самых стабильных рынках, что минимизирует риск финансовых потерь для клиентов и гарантирует им стабильный доход, начисляемый каждый календарный день.
Тарифные планы:
10% В ДЕНЬ
НАВСЕГДА
МИН 0,001 BTC - НЕ БОЛЕЕ 10 BTC
12% В ДЕНЬ
НАВСЕГДА
МИН 10.001 BTC - НЕ БОЛЕЕ 50 BTC
15% В ДЕНЬ
НАВСЕГДА
МИН 50.001 BTC - 300 BTC
Мин.депозит:0.001BTC
Мин.вывод:0.0005BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:от 5%/1%
Работает онлайн поддержка
Тип выплат:инстант