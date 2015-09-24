ПАММ-счет Prosperity: 154150 (Альфа-Форекс)

1. Название ПАММ счета: Prosperity: 154150 [Альфа-Форекс]
Ссылка на ПАММ:https://my.alfaforex.com/ru/public/p...839.1489112390
2. Информация о счете:
Дата создания: 27.06.2017
Валюта: USD
Капитал управляющего: 1000$
Тип счета: mt4
3. Оферта
Вознаграждение управляющему:
Сумма до 500 USD (35%) до 1500 USD (30%) до 5000 USD (25%) до 15000 USD (20%) сумма больше (15%)
Минимальная сумма инвестиций: 10$
Минимум дней: 1 день.
4. Описание стратегии: Торговая система основана на принципе закрытия логических схем на векторном индикаторе написанном мной для определения долгосрочных трендов. Доход составляет 5-15% в месяц. Тихая торговля с прибылью, без советников, без больших просадок!
5. Манименеджмент: защита от просадок за счет хеджирования сделок.
6. Информация об управляющем: торгую 8 лет для дополнительного заработка. Работаю в коммерческом банке 12 лет.