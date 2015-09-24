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ПАММ-счет Prosperity: 154150 (Альфа-Форекс)

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Старый Сегодня, 04:51
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.03.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
ПАММ-счет Prosperity: 154150 (Альфа-Форекс)
1. Название ПАММ счета: Prosperity: 154150 [Альфа-Форекс]
Ссылка на ПАММ:https://my.alfaforex.com/ru/public/p...839.1489112390

2. Информация о счете:
Дата создания: 27.06.2017
Валюта: USD
Капитал управляющего: 1000$
Тип счета: mt4

3. Оферта
Вознаграждение управляющему:
Сумма до 500 USD (35%) до 1500 USD (30%) до 5000 USD (25%) до 15000 USD (20%) сумма больше (15%)
Минимальная сумма инвестиций: 10$
Минимум дней: 1 день.

4. Описание стратегии: Торговая система основана на принципе закрытия логических схем на векторном индикаторе написанном мной для определения долгосрочных трендов. Доход составляет 5-15% в месяц. Тихая торговля с прибылью, без советников, без больших просадок!

5. Манименеджмент: защита от просадок за счет хеджирования сделок.

6. Информация об управляющем: торгую 8 лет для дополнительного заработка. Работаю в коммерческом банке 12 лет.
__________________
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muxah4242 вне форума  
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