Wonga-shop - wonga-shop.com

Магазин Wonga - это безопасная инвестиционная платформа, которая развязывает творческий гений нашей торговой команды Forex. Наша платформа позволяет легко инвестировать в рынок Forex без стресса, хлопот и бессонных ночей с гарантированной отдачей от ваших инвестиций.
Магазин Wonga был основан группой предпринимателей в 2017 году и включает в себя команду из 25 профессиональных трейдеров Forex с более чем 20-летним опытом, каждый из которых - настоящие ветераны, которые разделяют страсть к изучению рынков, используя наш технический и фундаментальный метод анализа которые мы совершенствовали на протяжении многих лет. Мы создали магазин Wonga, чтобы помочь людям выделиться в толпе и оживить ваши инвестиционные истории. Магазин Wonga создал безупречную торговую формулу с 99,9% успехами. База магазинов Wonga в Лондоне надеется найти профессиональных инвесторов, которые будут частью нашей истории.
+ Информация о компании
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+ Address: : 52 THE BROADWY SOUTHALL UK
+ Contact Phone: +448745689512
+ Email: admin@wonga-shop.com
+ Company number 108785681
+ Планы:
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2,2% в день в течение 60 дней, 2,7% в день в течение 45 дней, 3,2% в день в течение 30 дней (основное возвращение)