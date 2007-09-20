Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,734 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Wonga-shop - wonga-shop.com

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:49
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:45
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 45,234
Благодарностей: 2,969
Записей в блоге: 1
УГ: 17
КП: 0.005
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Wonga-shop - wonga-shop.com
Я не админ !!!

Старт 24/09/2017

Принимает:BTC,Payeer,PerfectMoney

Новый проект: WONGA-SHOP


Описание программы

Цитата:
О нашей компании

Магазин Wonga - это безопасная инвестиционная платформа, которая развязывает творческий гений нашей торговой команды Forex. Наша платформа позволяет легко инвестировать в рынок Forex без стресса, хлопот и бессонных ночей с гарантированной отдачей от ваших инвестиций.
Магазин Wonga был основан группой предпринимателей в 2017 году и включает в себя команду из 25 профессиональных трейдеров Forex с более чем 20-летним опытом, каждый из которых - настоящие ветераны, которые разделяют страсть к изучению рынков, используя наш технический и фундаментальный метод анализа которые мы совершенствовали на протяжении многих лет. Мы создали магазин Wonga, чтобы помочь людям выделиться в толпе и оживить ваши инвестиционные истории. Магазин Wonga создал безупречную торговую формулу с 99,9% успехами. База магазинов Wonga в Лондоне надеется найти профессиональных инвесторов, которые будут частью нашей истории.
+ Информация о компании

Цитата:

+ Address: : 52 THE BROADWY SOUTHALL UK
+ Contact Phone: +448745689512
+ Email: admin@wonga-shop.com
+ Company number 108785681
+ Планы:

Цитата:
2,2% в день в течение 60 дней, 2,7% в день в течение 45 дней, 3,2% в день в течение 30 дней (основное возвращение)
Цитата:
2,2% за 60 дней

$ 20,00 - $ 1000,00
2,20


2,7% за 45 дней

1001,00 долл. США - 2500 долл. США
2,70


3,2% за 30 дней

$ 2501,00 и более
3,20

+ Whois

Цитата:
Domain Information
Domain:
wonga-shop.com
Registrar:
NameSilo, LLC
Registration Date:
2017-09-15
Expiration Date:
2018-09-15
Updated Date:
2017-09-15
Status:
clientTransferProhibited
Name Servers:
ns5.ddoscure.com
ns6.ddoscure.com
protected3.ddoscure.com
protected4.ddoscure.com
Посмотреть и Зарегистрироваться

+ Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 189131385
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U8092645 (4242350)
Amount: 240.00 USD
Memo: Deposit to Wonga Shop User naale
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Последний раз редактировалось Naale; Сегодня в 21:49.
Naale вне форума  
Старый Сегодня, 21:54
#2
Топ Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 7,161
Благодарностей: 1,559
УГ: 5
КП: 0.691
Re: Wonga-shop - wonga-shop.com
Кошелек БУ , пакистанский (вериф.) Рейтинг Trust Score 5.1 point(s)
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

VIKTORIA - ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ ЗАРАБОТКА +РЕФБЭК!
Мониторинг надежных обменных пунктов
Место под вашу ссылку
asmith на форуме  
Старый Сегодня, 22:34
#3
Премиум
Премиум
 
Аватар veranika55
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 5,002
Благодарностей: 2,013
УГ: 31
КП: 0.252
подарки
Re: Wonga-shop - wonga-shop.com
Цитата:
Сообщение от asmith Посмотреть сообщение
Кошелек БУ , пакистанский (вериф.) Рейтинг Trust Score 5.1 point(s)

И еще планы - перевертыши все сами говорят за себя. В общем, простому инвестору делать тут нечего.
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

TRAPPER-INVEST.COM-Независимый блог об инвестициях, консультации и рефбеки партнерам
Это надежнее и стабильнее ХАЙПОВ. ПРОВЕРЬ!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки, автобонусы,страховки, компенсации.
veranika55 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:49
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Mod-Shop - mod-shop.ru (РФ: одежда) nlobp Интернет-магазины 0 16.03.2015 17:43
W.Shop - watt-shop.com (Украина: светотехническая продукция ) nlobp Интернет-магазины 0 16.03.2015 15:50
Shop Fund-shop-fund.com siroga.m Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 9 13.04.2010 12:13
My Best Shop - www.mybest-shop.com igr Список проблемных/неактивных/закрытых программ 1 20.09.2007 13:49

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Piala
Предложение Упорядочить статус Silver, Gold, Diamond
От Piala в разделе «Вопросы и предложения»
Аватар Baronx
Newminerals.ru -Newminerals
От Baronx в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Hyip-Cruiser
Kabie Capital Group - www.kabie-capital.net
От Hyip-Cruiser в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Ральф
Страховка Business life
От Ральф в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Tigrenish
Империя «китайского Цукерберга» обесценилась в 2 раза
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар wirt
открыть обменник
От wirt в разделе «Финансовый сервис»
.     
Пользователей
423,734
Тем
490,347
Сообщений
12,221,110

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram