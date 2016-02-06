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Fct.academy рефбек 100%
По проекту Fct.academy предлагаю РефБэк от вашего депозита 100%
Плачу 5% от Вашего депозита
Реферальная ссылка: писать в личку
Личку проверяю каждый час
УСЛОВИЯ получения рефбэка:
1. Запросить у меня ссылку партнера в ЛС или по контактным данным
2. Зарегистрироваться в Fct.academy
3. Пополнить баланс, создать депозит
4. Обязательно оставить заявку в этой теме, в течении 24 часов, вида:
● "Имя и Фамилия" профиля или логин в проекте
● Сумма депозита
5. Счет для рефбека пишем в лс либо в контакты, указанные ниже;
6. Рефбек выплачивается на ту систему, с которой сделан депозит
7. После выплаты Рефбека - написать в этой теме о получении
8. Рефбек выплачивается за вычетом комиссии платежной системы