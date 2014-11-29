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Crix - Invest - Crix - Invest.Com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 08:49
#1
Профессионал
 
Имя: Toxa
Пол: Мужской
Адрес: Владивосток
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.11.2014
Сообщений: 1,656
Благодарностей: 235
УГ: 63
КП: 0.139
Crix - Invest - Crix - Invest.Com
Я не админ и не владелец проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.

Дата старта проекта 23.09.2017. Языки: RUS, EN, CHINA. Проект взял отсюда https://vk.com/crix_invest, первый их проект отработал хорошо, судя по работе курс организаторов направлен на долгосрочные отношения с инвесторами и партнерами. Заявлена честная игра и политика Антискама. (до исчерпания кассы)



Цитата:
О компании

Мы предоставляем широкий спектр услуг и полное сопровождение по всем вопросам инвестиций в различные секторы отечественной и зарубежной экономики, стартапов и инновационных IT-проектов.

Потенциал инвестиций раскрывается только в доверии:

Качестенное предоставление услуг:
Каждый инвестиционный проект проходит тщательный анализ на прибыльность. Все необходимые консультации по вопросам финансирования предоставляются нашими сотрудниками.

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Показать, что CRIX-INVEST является довольно эффективной платформой, способной приносить прибыль от каждого вашего вклада.

Надежность, перспективность и выгода:

Проект будет постоянно развиваться, совершенствоваться в плане дополнительных услуг. Мы очень ценим наших клиентов и хотим максимально соответствовать вашим надеждам. Мы постоянно проводим мониторинг рынка что бы адекватно реагировать на все изменения.
Маркетинг проекта предлагает бессрочные тарифы по календарным дням.
Депозит от 1 до 5000$. Выплаты инстант от 1$.

Тариф от 1 до 50$ - 1% в сутки бессрочно.

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Последний раз редактировалось Gansik Ponomarev; Сегодня в 09:07.
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