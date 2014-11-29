Crix - Invest - Crix - Invest.Com

Я не админ и не владелец проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.
Дата старта проекта 23.09.2017. Языки: RUS, EN, CHINA. Проект взял отсюда https://vk.com/crix_invest
, первый их проект отработал хорошо, судя по работе курс организаторов направлен на долгосрочные отношения с инвесторами и партнерами. Заявлена честная игра и политика Антискама. (до исчерпания кассы)
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О компании
Мы предоставляем широкий спектр услуг и полное сопровождение по всем вопросам инвестиций в различные секторы отечественной и зарубежной экономики, стартапов и инновационных IT-проектов.
Потенциал инвестиций раскрывается только в доверии:
Качестенное предоставление услуг:
Каждый инвестиционный проект проходит тщательный анализ на прибыльность. Все необходимые консультации по вопросам финансирования предоставляются нашими сотрудниками.
Гарантируем, вам понравится:
Показать, что CRIX-INVEST является довольно эффективной платформой, способной приносить прибыль от каждого вашего вклада.
Надежность, перспективность и выгода:
Проект будет постоянно развиваться, совершенствоваться в плане дополнительных услуг. Мы очень ценим наших клиентов и хотим максимально соответствовать вашим надеждам. Мы постоянно проводим мониторинг рынка что бы адекватно реагировать на все изменения.
Маркетинг проекта предлагает бессрочные тарифы по календарным дням.
Депозит от 1 до 5000$. Выплаты инстант от 1$.
Тариф от 1 до 50$ - 1% в сутки бессрочно.
Тариф от 70 до 200$ - 2% в сутки бессрочно.
Тариф от 300 до 700$ - 3% в сутки бессрочно.
Тариф от 1000 до 5000$ - 4% в сутки бессрочно.
Реферальная программа - 10 - 5 - 3 - 2 - 1 - 0,5%.
Принимает: Perfect Money, Payeer, Adv Cash, PM.