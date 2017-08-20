Технический анализ по валютной паре GBP/USD график Н1, МА и другие индикаторы.

GBP/USD является одной из наиболее торгуемых валютных пар в мире и, безусловно, одной из самых старых. Прозвище «кабель» происходит от того факта, что обменный курс был передан по телеграфному кабелю между Великобританией и США.
Высокая волатильность характеризует торговлю стерлингом / долларом. По сравнению с некоторыми из своих сверстников, ордера стоп-лосс обычно размещаются на более широкой основе.
Другой характерной чертой британской фунтовой торговли является то, что пара «фронтовых» экономических выпусков из Великобритании. Мы часто видим сильное движение рынка перед публикацией. Слухи, утечки или явная нервозность ход GBP USD
Когда глобальное настроение положительное, GBP имеет тенденцию к росту против доллара США, хотя обычно это не так же, как товарные валюты. Когда гибель и мрак возвращаются на рынки, фунт находится на отступлении.
Торговля валютной парой GBP/USD («кабелем») считается весьма ликвидной, поскольку фунт является третьей из основных резервных валют мира (доллар США – первая) на рынке Форекс.
Поскольку на валютные пары оказывают влияние внешние факторы, которые могут стать причиной изменения курсов отдельных валют, динамика пары GBP/USD зависит от разницы между процентными ставками, устанавливаемыми банком Англии и Федеральным резервом (ФРС). К примеру, все валютные интервенции, проводимые банком Англии с целью усиления фунта, вероятнее всего приведут к росту пары GBP/USD.
Аналогично и ФРС предпринимает действия по усилению доллара, проводя валютные интервенции на рынках. В результате таких действий пара GBP/USD, как правило, падает.
Пара GBP/USD имеет отрицательную корреляцию с валютной парой USD/CHF, и положительную корреляцию – с парой EUR/USD. Такая ситуация наблюдается потому, что евро, швейцарский франк и фунт стерлингов положительно коррелируют друг с другом.
Частично взято с источника http://ru.tradimo.com
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