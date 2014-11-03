4 причины, почему ваша нация будет отказываться от наличных ради цифровой валюты





В течение многих лет наличные деньги были в обиходе в самых развитых странах, а центральные банки ограничивали сумму, которую каждый из вас может получить, даже с вашего собственного счета. В некоторых странах лимиты снизились до 5000 единиц бумаги. Но и в этом случае вам приходится сдать свой идентификатор или пройти определенный уровень допроса. Будущее денег не включает бумагу, и вот четыре причины, по которым цифровые валюты станут вашей официальной национальной валютой.



Причина № 1: лучший способ контролировать нацию - контролировать денежную массу!



Правительство любой страны всегда помышляет о контроле. Независимо от того, выкладываете ли вы программы социального обеспечения и программы получения пособий или предъявляете налоги и регулируете свою способность торговать или жить свободно, целью этого является контроль над населением. Современные банки работают вместе с правительствами для контроля денежно-кредитной политики, а между ними находится всё население страны. Сообща они разработали две, так называемые финансовые сети. Если одна такая контрольная сетка не достает вас, то другая обязательно «накроет».



То, что вы тратите и где вы свои суммы тратите, пока не контролируется активно, но может быть с телефонным звонком, электронной почтой или SAR (отчет о подозрительных действиях) зафиксировано в вашем банке. Все ваши транзакции онлайн, банкоматов и дебетовых / кредитных карт находятся на сервере, и банки уже злоупотребляют этим доступом к вашей финансовой жизни. Это то, что мы знаем, но есть ещё и то, что мы еще не обнаружили.



Давайте рассмотрим это. Представьте себе экономику без цифровой бумажной тропы. По сути, давайте вернемся во времени к Второй мировой войне, как раз до того момента, прежде чем все эти компьютеры и пластиковые транзакции стали управляют миром. Представьте, на мгновение, что ваша страна просто стала использовать исключительно наличные деньги. Нет дебетовых карт, нет чеков и нет никакой цифровой валюты. И сразу же формируется несколько проблем для вашего правительства.



Как ваше правительство узнает, сколько долларов находится во внутреннем обиходе страны, а какие суммы уже успели вывезти за пределы родной территории? Не будет ли подделка бумажной валюты становиться огромной подпольной отраслью, гораздо большей сегодня, чем когда-либо раньше? Как бы вы узнали, сколько единиц бумажной валюты нужно в целом? Сейчас необходимо больше напечатать купюр или действующего объема как раз достаточно? Не стоит так же забывать о том факте, что много дел было бы сделано и проведено по теневой бухгалтерии, чтобы избежать регулирования и налогообложения.



Это действительно хорошо подходит для граждан, поскольку у них есть хороший уровень свободы использовать деньги по своему усмотрению и иметь возможность использовать их в частном порядке. Это то, что большинство из нас восприняло как само собой разумеющееся как огромное преимущество старого «зеленого». Это самый частный и прямой способ передачи значения. В то же время, если вы используете дебетовую карту, биткойн или банковский перевод, вы создаете массивный бумажный след, который может поставить под угрозу вашу личность или безопасность, как сейчас, так и в будущем. Некоторые сейчас понимают, насколько важны эти преимущества сегодня.



Если вы являетесь правительством в тандеме с банковской отраслью, разве это не будет служить вашей контрольной сетке намного лучше, чтобы покончить с наличными? Больше людей имеют смартфоны, чем зубные щетки по всему миру. Люди стали испорчены и любят легкое удобство делать все в цифровом виде, поэтому воспользуйтесь этой реальностью.



Национальная цифровая валюта не может быть выведена из страны, как Китай, имеет дело с проблемами оттока капитала, подрывающих их национальную экономику прямо сейчас. Между правительством и банками каждая транзакция, каждый депозит и каждый баланс могут отслеживаться, получать доступ, облагаться налогом или прекращаться с вашей собственной централизованной компьютерной мыши в вашем цифровом бункере. Как это мило? Причина №1 - это приближение к нации рядом с вами, потому что это просто лучшая мышеловка. Угадайте, кто мышь?



Причина № 2: воспользуйтесь технологией Биткойна, прежде чем она станет вирусной



Люди, которые потратили время, чтобы разобраться в мире децентрализованных цифровых валют, таких как биткойн, прекрасно знают, что это намного превосходящая система, чем смешные денежные пути центральных банков. Bitcoin не предназначен для того, чтобы стать глобальной резервной валютой или даже национальной валютой. Он призван стать лучшей альтернативой, которую вы должны иметь в своем портфолио.



Проблема криптовалют сводится к тому, что это займет немалый период времени, прежде чем основной поток пользователей обнаружит эту истину. Средства массовой информации, мошенники и киберпреступники, обчищающие криптовалютные счета и обменники по всему миру, не собираются делать акклиматизацию быстро и легко. Пока биткойн является синонимом преступности и технологий, которые средний человек не понимает, до сих пор он будет идти в общественное сознание.



Это дает правительствам и банкам слабые рычаги. То, что они могут делать и что делают, начинает использовать свои огромные ресурсы, чтобы узнать, как работает эта технология, сбить системы и перестроить их под свои бизнес-модели. В этой серой области времени между эпохой ранних последователей до массового усыновления экономический костяк может придумать свою систему «будущего денег», чтобы предать людей, прежде чем они выяснят, что биткойн - это то, к чему действительно стремились все это время.



Вот почему все эти изменения и принятия системы Blockchain в банках и правительствах происходят так быстро и так яростно. Они знают, что это гонка против времени. Дело только в том, что простой человек понимает, что большая экономическая система - это централизованная суета, построенная для их использования. Это всего лишь вопрос времени, когда люди начнут массово использовать цифровую валюту, созданную для использования на своем смартфоне. Это только вопрос времени, когда Bitcoin становится Интернет 2.0, и они это знают.



Итак, возьмите технологию с открытым исходным кодом, закрутите ее для своих частных, централизованных, закрытых сетевых целей, и биткойн уже не будет настолько привлекательным, если вы дадите им Bitcoin-lite, теперь с большим надзором, чем когда-либо, и верный доступ к 100% национальной экономической мощи.



«Интернет» уже стал «вирусом». Через 10-15 лет и биткойн скоро станет тем же. Поэтому ожидайте радикальных изменений в валюте вашей страны намного раньше, чем вы этого ожидаете.



Причина № 3: более практические причины



Если вы находитесь в крупной западной стране с огромным ВВП, как Соединенные Штаты, то в любом случае более 95% ваших денег отправляются в цифровом виде. Люди уже очень хорошо научились проводить деньги в цифровом виде, а не наличными. Большинство крупных национальных экономических держав имеют 80 +% своих людей, использующих пластик или компьютеры, чтобы тратить свои деньги. Известно, что такие страны, как Швеция, в значительной степени снимают наличные деньги из своих систем в этом году. Хороший бета-тест, который будет расширяться в более крупных странах в ближайшие годы.



Правительствам не придется тратить миллиарды долларов, фунтов или юаней на защиту крупных сумм бумажных активов в банках, бумагу для печати купюр и перепроектировать ее, чтобы предотвратить подделку каждые несколько лет. Вся экономика становится централизованной и контролируется одним субъектом. Бесконечные налоги. Они могут рассказать вам любую пропаганду, которую они хотят о том, почему ваши льготы были сокращены в этом месяце. Что вы собираетесь с этим делать?



Банки могут взимать с вас любые сборы, которые они хотят, поскольку у них нет конкуренции. Вы не можете вытащить свои деньги из банка, поскольку все деньги - это их цифровой код. Им нечего было бы дать, даже если бы они хотели дать вам «ваши деньги». Их деньги - это их деньги, а ваши деньги - их деньги. Это похоже на то, что сейчас внедряется настоящая масштабная игра.



Причина № 4: их экономическая модель потерпела неудачу



Мне не нужно будет говорить, что у вашей экономики проблемы. Вы должны знать это лучше, чем я. Неважно, в какой стране вы находитесь, возможно, вы являетесь частью этой глобальной рецессии. Вы слышали о бедствии отрицательных процентных ставок со стороны центральных банков, охвативших земной шар. Это негласный способ признать, что кейнсианская экономика - это полная и полная неудача для общества, если вы не банкир, тогда это довольно чертовски здорово.



Ваша экономика находится в беде, потому что экономика Кейнса, построенная вокруг централизованного планирования и управления экономикой, является полным провалом, по крайней мере, для тех, кто не стоит на вершине экономической пирамиды. Австрийская экономическая модель на свободном рынке - это величайшая система, с которой когда-либо сталкивался человек. Это то, что использовалось для того, чтобы построить Соединенные Штаты в величайшей сверхдержаве в мире в течение большей части 20-го века, создавая самые большие новые технологии, бизнес и военные разработки. Проблема в том, что в прошлом поколении свободный рынок был испорчен, мутирован и захвачен банкирами, регуляторами и центральными планировщиками для контроля и управления рынками вместо того, чтобы допускать рыночные корректировки.



Все, что пробовали центральные банкиры, потерпело неудачу на рынке. Глобалисты и коллективисты, которые организовали этот финансовый переворот, выиграли с правилами, более высокими налогами и защитой от конкуренции. Они выигрывают в любом случае. Их план либо работает, либо они перезапускают правила, дают отдачу и пользу своим инсайдерам.



Дело в том, что никаких несчастных случаев нет. Никаких совпадений. Все происходит так, как предполагается, под руководством централизованных банкиров, регуляторов и политиков. Это становится все более очевидным с акронимами, такими как CISA, TTP, TTIP, CETA, SOPA и другие, которые призваны все больше и больше обладать полномочиями для банкиров, корпораций и других персон из избранной элиты, и в то же время, ограничивая финансовую свободу обычного народа.



Существует целый мир централизации или теневое глобальное правительство, если хотите, работая за занавесками жизни, пытаясь вести его. Вы действительно думаете, что у них есть свои интересы в глубине души, в то время как они проводят секретные действия этого нового мира за закрытыми дверями?



Поэтому, как только банкиры и корпорации отправят резервную валюту мира в забвение, высасывая каждую унцию экономической ценности из умирающей системы, которую они построили, чтобы потерпеть неудачу, и изменили каждый закон в свою пользу, они просто перевернут шахматную доску и скажут:



«Это НАША новая система. Привыкай, потому что теперь только ЭТА игра допустима!»



Вы могли бы сказать: «Все в порядке. У меня будет биткойн!» . Это могло бы стать вариантом, но что происходит, когда ваша национальная система не принимает эту криптовалюту? Когда независимые поставщики не могут купить товар для продажи вашего драгоценного биткойна? Когда массы особенно не проявляют интерес к цифровым деньгам? Ваш bitcoin может называться «цифровым золотом», но, как и Gold, он настолько полезен в реальном мире, в котором мы живём. Золото и биткойн, возможно, не доберутся до вас, как вы думаете, через десять лет.



Кто знает, это что-то типа версии будущего, которую стоит рассмотреть? Может быть, курс монет биткойна будет расти настолько, что будет иметь собственную глобальную экономику товаров и услуг? Возможно, эта криптомонета станет вездесущей, или, может быть, цифровые валюты стран сделают её изгоем. Посмотрим.



В завершение



В тот же день, когда вы ходили по магазинам, вы использовали выбор, каким образом расплачиваться. Чему отдать предпочтение: купюрам или пластику? В будущем ваш платеж будет заполнен в цифровом виде, даже если вы не войдете в магазин. Ваш последний заказ будет повторен на этой неделе или изменен на веб-сайте магазина. И ваша пища будет доставлена прямо вам по указанному адресу…



Как вы, наверное, догадались, именно так будет действовать новая национальная контрольная сетка. В ней не будет места наличным. Так что проводить всякие теневые финансовые операции уже ни у кого не получится. Но принесет ли выгоду эта сетка именно вам, обычному гражданину?





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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Не важно, в какой вы стране находитесь, будь то Россия, Китай или Соединенные Штаты. Чем более современная и развитая ваша экономика, тем быстрее она приближается к отказу от наличных денег. Уже несколько лет идут дискуссии о том, как это сделать. Вопрос только в том, когда поднять его на массы. Если вы находитесь в менее современной экономике, например в Пакистане или Гуаме, у вас, вероятно, осталось больше времени оперировать бумагой. Большинство из нас не так повезло.В течение многих лет наличные деньги были в обиходе в самых развитых странах, а центральные банки ограничивали сумму, которую каждый из вас может получить, даже с вашего собственного счета. В некоторых странах лимиты снизились до 5000 единиц бумаги. Но и в этом случае вам приходится сдать свой идентификатор или пройти определенный уровень допроса. Будущее денег не включает бумагу, и вот четыре причины, по которымстанут вашей официальной национальной валютой.Правительство любой страны всегда помышляет о контроле. Независимо от того, выкладываете ли вы программы социального обеспечения и программы получения пособий или предъявляете налоги и регулируете свою способность торговать или жить свободно, целью этого является контроль над населением. Современные банки работают вместе с правительствами для контроля денежно-кредитной политики, а между ними находится всё население страны. Сообща они разработали две, так называемые финансовые сети. Если одна такая контрольная сетка не достает вас, то другая обязательно «накроет».То, что вы тратите и где вы свои суммы тратите, пока не контролируется активно, но может быть с телефонным звонком, электронной почтой или SAR (отчет о подозрительных действиях) зафиксировано в вашем банке. Все ваши транзакции онлайн, банкоматов и дебетовых / кредитных карт находятся на сервере, и банки уже злоупотребляют этим доступом к вашей финансовой жизни. Это то, что мы знаем, но есть ещё и то, что мы еще не обнаружили.Давайте рассмотрим это. Представьте себе экономику без цифровой бумажной тропы. По сути, давайте вернемся во времени к Второй мировой войне, как раз до того момента, прежде чем все эти компьютеры и пластиковые транзакции стали управляют миром. Представьте, на мгновение, что ваша страна просто стала использовать исключительно наличные деньги. Нет дебетовых карт, нет чеков и нет никакой. И сразу же формируется несколько проблем для вашего правительства.Как ваше правительство узнает, сколько долларов находится во внутреннем обиходе страны, а какие суммы уже успели вывезти за пределы родной территории? Не будет ли подделка бумажной валюты становиться огромной подпольной отраслью, гораздо большей сегодня, чем когда-либо раньше? Как бы вы узнали, сколько единиц бумажной валюты нужно в целом? Сейчас необходимо больше напечатать купюр или действующего объема как раз достаточно? Не стоит так же забывать о том факте, что много дел было бы сделано и проведено по теневой бухгалтерии, чтобы избежать регулирования и налогообложения.Это действительно хорошо подходит для граждан, поскольку у них есть хороший уровень свободы использовать деньги по своему усмотрению и иметь возможность использовать их в частном порядке. Это то, что большинство из нас восприняло как само собой разумеющееся как огромное преимущество старого «зеленого». Это самый частный и прямой способ передачи значения. В то же время, если вы используете дебетовую карту,или банковский перевод, вы создаете массивный бумажный след, который может поставить под угрозу вашу личность или безопасность, как сейчас, так и в будущем. Некоторые сейчас понимают, насколько важны эти преимущества сегодня.Если вы являетесь правительством в тандеме с банковской отраслью, разве это не будет служить вашей контрольной сетке намного лучше, чтобы покончить с наличными? Больше людей имеют смартфоны, чем зубные щетки по всему миру. Люди стали испорчены и любят легкое удобство делать все в цифровом виде, поэтому воспользуйтесь этой реальностью.Национальнаяне может быть выведена из страны, как Китай, имеет дело с проблемами оттока капитала, подрывающих их национальную экономику прямо сейчас. Между правительством и банками каждая транзакция, каждый депозит и каждый баланс могут отслеживаться, получать доступ, облагаться налогом или прекращаться с вашей собственной централизованной компьютерной мыши в вашем цифровом бункере. Как это мило? Причина №1 - это приближение к нации рядом с вами, потому что это просто лучшая мышеловка. Угадайте, кто мышь?Люди, которые потратили время, чтобы разобраться в мире децентрализованных, таких как, прекрасно знают, что это намного превосходящая система, чем смешные денежные пути центральных банков.не предназначен для того, чтобы стать глобальной резервной валютой или даже национальной валютой. Он призван стать лучшей альтернативой, которую вы должны иметь в своем портфолио.Проблемасводится к тому, что это займет немалый период времени, прежде чем основной поток пользователей обнаружит эту истину. Средства массовой информации, мошенники и киберпреступники, обчищающие криптовалютные счета и обменники по всему миру, не собираются делать акклиматизацию быстро и легко. Покаявляется синонимом преступности и технологий, которые средний человек не понимает, до сих пор он будет идти в общественное сознание.Это дает правительствам и банкам слабые рычаги. То, что они могут делать и что делают, начинает использовать свои огромные ресурсы, чтобы узнать, как работает эта технология, сбить системы и перестроить их под свои бизнес-модели. В этой серой области времени между эпохой ранних последователей до массового усыновления экономический костяк может придумать свою систему «будущего денег», чтобы предать людей, прежде чем они выяснят, что- это то, к чему действительно стремились все это время.Вот почему все эти изменения и принятияв банках и правительствах происходят так быстро и так яростно. Они знают, что это гонка против времени. Дело только в том, что простой человек понимает, что большая экономическая система - это централизованная суета, построенная для их использования. Это всего лишь вопрос времени, когда люди начнут массово использовать, созданную для использования на своем смартфоне. Это только вопрос времени, когдастановится Интернет 2.0, и они это знают.Итак, возьмите технологию с открытым исходным кодом, закрутите ее для своих частных, централизованных, закрытых сетевых целей, иуже не будет настолько привлекательным, если вы дадите им Bitcoin-lite, теперь с большим надзором, чем когда-либо, и верный доступ к 100% национальной экономической мощи.«Интернет» уже стал «вирусом». Через 10-15 лет искоро станет тем же. Поэтому ожидайте радикальных изменений в валюте вашей страны намного раньше, чем вы этого ожидаете.Если вы находитесь в крупной западной стране с огромным ВВП, как Соединенные Штаты, то в любом случае более 95% ваших денег отправляются в цифровом виде. Люди уже очень хорошо научились проводить деньги в цифровом виде, а не наличными. Большинство крупных национальных экономических держав имеют 80 +% своих людей, использующих пластик или компьютеры, чтобы тратить свои деньги. Известно, что такие страны, как Швеция, в значительной степени снимают наличные деньги из своих систем в этом году. Хороший бета-тест, который будет расширяться в более крупных странах в ближайшие годы.Правительствам не придется тратить миллиарды долларов, фунтов или юаней на защиту крупных сумм бумажных активов в банках, бумагу для печати купюр и перепроектировать ее, чтобы предотвратить подделку каждые несколько лет. Вся экономика становится централизованной и контролируется одним субъектом. Бесконечные налоги. Они могут рассказать вам любую пропаганду, которую они хотят о том, почему ваши льготы были сокращены в этом месяце. Что вы собираетесь с этим делать?Банки могут взимать с вас любые сборы, которые они хотят, поскольку у них нет конкуренции. Вы не можете вытащить свои деньги из банка, поскольку все деньги - это их цифровой код. Им нечего было бы дать, даже если бы они хотели дать вам «ваши деньги». Их деньги - это их деньги, а ваши деньги - их деньги. Это похоже на то, что сейчас внедряется настоящая масштабная игра.Мне не нужно будет говорить, что у вашей экономики проблемы. Вы должны знать это лучше, чем я. Неважно, в какой стране вы находитесь, возможно, вы являетесь частью этой глобальной рецессии. Вы слышали о бедствии отрицательных процентных ставок со стороны центральных банков, охвативших земной шар. Это негласный способ признать, что кейнсианская экономика - это полная и полная неудача для общества, если вы не банкир, тогда это довольно чертовски здорово.Ваша экономика находится в беде, потому что экономика Кейнса, построенная вокруг централизованного планирования и управления экономикой, является полным провалом, по крайней мере, для тех, кто не стоит на вершине экономической пирамиды. Австрийская экономическая модель на свободном рынке - это величайшая система, с которой когда-либо сталкивался человек. Это то, что использовалось для того, чтобы построить Соединенные Штаты в величайшей сверхдержаве в мире в течение большей части 20-го века, создавая самые большие новые технологии, бизнес и военные разработки. Проблема в том, что в прошлом поколении свободный рынок был испорчен, мутирован и захвачен банкирами, регуляторами и центральными планировщиками для контроля и управления рынками вместо того, чтобы допускать рыночные корректировки.Все, что пробовали центральные банкиры, потерпело неудачу на рынке. Глобалисты и коллективисты, которые организовали этот финансовый переворот, выиграли с правилами, более высокими налогами и защитой от конкуренции. Они выигрывают в любом случае. Их план либо работает, либо они перезапускают правила, дают отдачу и пользу своим инсайдерам.Дело в том, что никаких несчастных случаев нет. Никаких совпадений. Все происходит так, как предполагается, под руководством централизованных банкиров, регуляторов и политиков. Это становится все более очевидным с акронимами, такими как CISA, TTP, TTIP, CETA, SOPA и другие, которые призваны все больше и больше обладать полномочиями для банкиров, корпораций и других персон из избранной элиты, и в то же время, ограничивая финансовую свободу обычного народа.Существует целый мир централизации или теневое глобальное правительство, если хотите, работая за занавесками жизни, пытаясь вести его. Вы действительно думаете, что у них есть свои интересы в глубине души, в то время как они проводят секретные действия этого нового мира за закрытыми дверями?Поэтому, как только банкиры и корпорации отправят резервную валюту мира в забвение, высасывая каждую унцию экономической ценности из умирающей системы, которую они построили, чтобы потерпеть неудачу, и изменили каждый закон в свою пользу, они просто перевернут шахматную доску и скажут:Вы могли бы сказать:. Это могло бы стать вариантом, но что происходит, когда ваша национальная система не принимает эту? Когда независимые поставщики не могут купить товар для продажи вашего драгоценного? Когда массы особенно не проявляют интерес к цифровым деньгам? Вашможет называться «цифровым золотом», но, как и Gold, он настолько полезен в реальном мире, в котором мы живём. Золото и, возможно, не доберутся до вас, как вы думаете, через десять лет.Кто знает, это что-то типа версии будущего, которую стоит рассмотреть? Может быть, курс монетбудет расти настолько, что будет иметь собственную глобальную экономику товаров и услуг? Возможно, эта криптомонета станет вездесущей, или, может быть,стран сделают её изгоем. Посмотрим.В тот же день, когда вы ходили по магазинам, вы использовали выбор, каким образом расплачиваться. Чему отдать предпочтение: купюрам или пластику? В будущем ваш платеж будет заполнен в цифровом виде, даже если вы не войдете в магазин. Ваш последний заказ будет повторен на этой неделе или изменен на веб-сайте магазина. И ваша пища будет доставлена прямо вам по указанному адресу…Как вы, наверное, догадались, именно так будет действовать новая национальная контрольная сетка. В ней не будет места наличным. Так что проводить всякие теневые финансовые операции уже ни у кого не получится. Но принесет ли выгоду эта сетка именно вам, обычному гражданину?------------------------

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