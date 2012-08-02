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В Qatar Airways появились двуспальные кровати в бизнес-классе

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В Qatar Airways появились двуспальные кровати в бизнес-классе
Авиакомпания Qatar Airways только что представила первые в мире двуспальные кровати на рейсах бизнес-класса из аэропорта Heathrow в Лондоне, направляющихся в Доху. Новый продукт «Qsuite» позволяет пассажирам путешествовать вместе и удаляться за занавеской конфиденциальности, уединяясь на удобной и комфортной двуспальной кровати.



Интерьер позволяет пассажирам создавать так называемую «квадратную зону» в результате объединения четырех мест в единственное целое. Такой вариант приватного объединения создает развлекательное пространство, которое идеальной подходит для семей или бизнес коллег. По данным авиаблогера The Points Guy, который пытался зарезервировать места, цены на первый семичасовой рейс в одну сторону начинались с $ 4300 (£ 3200), но «поиграв с местами на рейсе» ему удалось получить билет за $ 1830 (£ 1,353).



Сейчас на сайте Qatar Airways цены на рейс начинаются от £ 2900. Компания объявила, что первые дальние рейсы Qsuite начнутся в марте 2017 года. На основе своего опыта The Points Guy сказал: «Qatar Airways действительно поражает своим новым бизнес-классом Qsuite. Из плюсов можно выделить тонну конфиденциальности, отличную еду, первоклассные развлечения и удобства, двуспальную кровать вместо сидений. Минусы: в полете на рейсе 777-300ER нет доступа к Wi-Fi».



Пользователи Instagram уже успели поделиться своим опытом использования нового бизнес-класса.

Перевод специально для mmgp.ru
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