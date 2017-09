Lonsdayl Премиум



В Qatar Airways появились двуспальные кровати в бизнес-классе







Интерьер позволяет пассажирам создавать так называемую «квадратную зону» в результате объединения четырех мест в единственное целое. Такой вариант приватного объединения создает развлекательное пространство, которое идеальной подходит для семей или бизнес коллег. По данным авиаблогера The Points Guy, который пытался зарезервировать места, цены на первый семичасовой рейс в одну сторону начинались с $ 4300 (£ 3200), но «поиграв с местами на рейсе» ему удалось получить билет за $ 1830 (£ 1,353).







Сейчас на сайте Qatar Airways цены на рейс начинаются от £ 2900. Компания объявила, что первые дальние рейсы Qsuite начнутся в марте 2017 года. На основе своего опыта The Points Guy сказал: «Qatar Airways действительно поражает своим новым бизнес-классом Qsuite. Из плюсов можно выделить тонну конфиденциальности, отличную еду, первоклассные развлечения и удобства, двуспальную кровать вместо сидений. Минусы: в полете на рейсе 777-300ER нет доступа к Wi-Fi».







Пользователи Instagram уже успели поделиться своим опытом использования нового бизнес-класса.



Перевод специально для mmgp.ru

