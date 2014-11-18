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BITREVO - bitrevo.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 06:30
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 18.11.2014
Сообщений: 3,410
Благодарностей: 280
УГ: 18
КП: 0.000
BITREVO - bitrevo.biz
Я не администратор

https://bitrevo.biz



Цитата:
О пользователе BitRevo.biz
Добро пожаловать в Bit Revo Limited! Bit Revo Limited является юридически зарегистрированной инвестиционной компанией в Великобритании. Мы предлагаем нашим клиентам широкий спектр инвестиционных планов, соответствующих их потребностям и их финансовым целям. Наша компания предлагает управление доверительными активами самого высокого качества на основе обмена иностранной валюты и прибыльной торговли через биржи BitCoin. Мы открываем возможность того, чтобы новые инвесторы стали частью нашей великой компании. Присоединяйтесь к нашей компании сегодня и начните получать высокую прибыль! Если вы ищете безопасную и удобную для пользователя платформу для биткойнов, вы находитесь в нужном месте.
Инвестиционные планы:


Цитата:
+ 0.291% ЧАСЫ 7% ЕЖЕДНЕВНО НАВСЕГДА
AMOUNT 0,001 - 0,15 BTC

+ 0,375% ЧАСЫ 9% ЕЖЕДНЕВНО НАВСЕГДА
AMOUNT 0,15 - 0,75 BTC

+ 0,458% ЧАСЫ 11% ЕЖЕДНЕВНО НАВСЕГДА
AMOUNT 0.75 - 50 BTC
Примите: Bitcoin



Мин. - 0,001BTC
Макс - 50 BTC
Мониторинг: 1 день
Вывод средств: мгновенный

Направление: 5% -2% -1%
Добавлено: 21 сентября 2017 г.
Последняя выплата: Sep-21,2017

Наши инвестиции:
https://blockchain.info/tx/40409662a...572bc27cbfdfcb
__________________
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lynguyenchina вне форума  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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