Зарабатываем криптовалюту по крупному.Расчетная единица площадки - Ethereum. Криптовалюты- это тренд и стремительно развивающийся рынок. А Ethereum - вторая по популярности и капитализации после Bitcoin криптовалюта.
Оплата единоразово 0,06 ETH= 16-20 долларов в зависимости от курса криптовалют.Доход будем получать от линейного и бинарного маркетинга, а также дополнительного глубинного маркетинга.
Выплата 100% от партнера к партнеру и сразу на кошелек участника.Нет зависания денег в системе,нет дополнительных плат за содержание сайта и прочее.
Линейный маркетинг состоит из 6 площадок и позволяет зарабатывать от 0,01 до 50 эфириумов с каждого приглашенного партнера, в зависимости от уровня.
Бинарный маркетинг состоит также из 6 площадок, но приносит доход значительно большой, от 0,05 эфириумов и аж до 75 эфириумов с каждого партнера, также в зависимости от уровня.Пройдя 6 площадок Ваш заработок в с бинара составит 1200 ЕТН(это будет примерно 384 000 доллара).
По линейному маркетингу если пригласите всего 2 человека и каждый пригласить по 2 человека пройдя 6 площадок заработаете 3530,22 ЕТН.Это если взять 1 ETH=320 будет 1 094 368,2 доллара.Это не считая дохода с бинара!!!
А если пригласить не 2 человека,а 5 или 10,50 человек.Вы представляете сколько можно заработать!!!
В этот проект сейчас зашли многие известные гуру рунета.Почему?Они поняли все преимущества и выгоду.
Принимайте правильное решение и регистрируйтесь в нашей ветке с сильными лидерами.У нас активные участники получать бесплатно инструменты для авто-привлечения партнеров.Что очень немаловажно.Регистрация в проекте https://smoney.stepium.com/
Смотрите видео презентацию.Ссылка на видео:
Принимайте решение.Ждем в нашей команде.