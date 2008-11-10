Linecy - linecy.com

Старт:
22.09.2017
Маркетинг проекта
Всего в проекте используется 9 тарифных планов, которые распределены на 3 группы по 3 тарифа. Но вот изначально доступны только 3 первых тарифа из каждой группы.
После прохода тарифа из одной группы, открывается следующий тариф их этой группы, а после и 3й тариф группы.
Не понятно, да?
Ну сейчас поясню на тарифах
Первая группа
Line 1
Срок работы депозита: 3 календарных дня
Минимальный депозит: 50$
Максимальный депозит: 500$
Начисления: 1% в сутки
Депозит возвращается в конце срока
Ваш доход: +3%
Line 1.1
Данный тарифный план доступен только после прохода по тарифу Line 1
Срок работы депозита: 9 календарных дней
Минимальный депозит: 50$
Максимальный депозит: 500$
Начисления: 1.3% в сутки
Депозит возвращается в конце срока
Ваш доход: +3.9%
Line 1.2
Данный тарифный план доступен только после прохода по тарифу Line 1.1
Срок работы депозита: 30 календарных дней
Минимальный депозит: 50$
Максимальный депозит: 500$
Начисления: 4.83% в сутки
Депозит включён в выплаты
Ваш доход: +44.9%
Вторая группа
Line 2
Срок работы депозита: 12 календарных дней
Минимальный депозит: 10$
Максимальный депозит: 1 000$
Начисления: 1.25% в сутки
Депозит возвращается в конце срока
Ваш доход: +15%
Line 2.1
Данный тарифный план доступен только после прохода по тарифу Line 2
Срок работы депозита: 21 календарных дней
Минимальный депозит: 10$
Максимальный депозит: 1 000$
Начисления: 1.42% в сутки
Депозит возвращается в конце срока
Ваш доход: +29.82%
Line 2.2
Данный тарифный план доступен только после прохода по тарифу Line 2.1
Срок работы депозита: 30 календарных дней
Минимальный депозит: 10$
Максимальный депозит: 1 000$
Начисления: 5% в сутки
Депозит включён в выплаты
Ваш доход: +50%
Третья группа
Line 3
Срок работы депозита: 18 календарных дней
Минимальный депозит: 100$
Максимальный депозит: 10 000$
Начисления: 1.5% в сутки
Депозит возвращается в конце срока
Ваш доход: +27%
Line 3.1
Данный тарифный план доступен только после прохода по тарифу Line 3
Срок работы депозита: 30 календарных дней
Минимальный депозит: 100$
Максимальный депозит: 10 000$
Начисления: 1.7% в сутки
Депозит возвращается в конце срока
Ваш доход: +51%
Line 3.2
Данный тарифный план доступен только после прохода по тарифу Line 3.1
Срок работы депозита: 45 календарных дней
Минимальный депозит: 100$
Максимальный депозит: 10 000$
Начисления: 4.22% в сутки
Депозит включён в выплаты
Ваш доход: +89.9%
Выплаты:
Ручные (до 24 часов)
Минимальная сумма вывода:
0.1$
Платежные системы:
PerfectMoney, Payeer, AdvancedCash
Реферальная программа:
5% - 3% - 1% от депозита реферала
5% от начислений реферала 1го уровня
3% от начислений реферала 2го уровня
1% от начислений реферала 3го уровня
При реинвестировании с баланса рефералка так же начисляется!
Техническая сторона проекта
Проект сделан на лицензионном скрипте H-Script
Дизайн проекта уникальный
На момент написания обзора, проект имеет английскую и русскую версии сайта
От DDos атак проект защищает компания Ddos-Guard
SSL шифрование данных предоставляет компания Comodo
Контакты
Skype: live:linecy_1
Telegram: @linecysupport
Обратная форма связи
Мой вклад
Мой Логин:
Karim