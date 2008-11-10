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Linecy - linecy.com

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
При поддержке
Aurum Financial Group LTD
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Старый Сегодня, 20:22
#1
Создатель E-Invest.Biz
Премиум
 
Аватар Karim
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Адрес: Сибирь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.11.2008
Сообщений: 7,997
Благодарностей: 3,553
УГ: 5
КП: 0.352
подарки
награды Волшебный горшочек 
Linecy - linecy.com

Старт: 22.09.2017

Маркетинг проекта

Всего в проекте используется 9 тарифных планов, которые распределены на 3 группы по 3 тарифа. Но вот изначально доступны только 3 первых тарифа из каждой группы.
После прохода тарифа из одной группы, открывается следующий тариф их этой группы, а после и 3й тариф группы.
Не понятно, да? Ну сейчас поясню на тарифах
Первая группа

Line 1
Срок работы депозита: 3 календарных дня
Минимальный депозит: 50$
Максимальный депозит: 500$
Начисления: 1% в сутки
Депозит возвращается в конце срока
Ваш доход: +3%

Line 1.1
Данный тарифный план доступен только после прохода по тарифу Line 1
Срок работы депозита: 9 календарных дней
Минимальный депозит: 50$
Максимальный депозит: 500$
Начисления: 1.3% в сутки
Депозит возвращается в конце срока
Ваш доход: +3.9%

Line 1.2
Данный тарифный план доступен только после прохода по тарифу Line 1.1
Срок работы депозита: 30 календарных дней
Минимальный депозит: 50$
Максимальный депозит: 500$
Начисления: 4.83% в сутки
Депозит включён в выплаты
Ваш доход: +44.9%

Вторая группа

Line 2
Срок работы депозита: 12 календарных дней
Минимальный депозит: 10$
Максимальный депозит: 1 000$
Начисления: 1.25% в сутки
Депозит возвращается в конце срока
Ваш доход: +15%

Line 2.1
Данный тарифный план доступен только после прохода по тарифу Line 2
Срок работы депозита: 21 календарных дней
Минимальный депозит: 10$
Максимальный депозит: 1 000$
Начисления: 1.42% в сутки
Депозит возвращается в конце срока
Ваш доход: +29.82%

Line 2.2
Данный тарифный план доступен только после прохода по тарифу Line 2.1
Срок работы депозита: 30 календарных дней
Минимальный депозит: 10$
Максимальный депозит: 1 000$
Начисления: 5% в сутки
Депозит включён в выплаты
Ваш доход: +50%

Третья группа

Line 3
Срок работы депозита: 18 календарных дней
Минимальный депозит: 100$
Максимальный депозит: 10 000$
Начисления: 1.5% в сутки
Депозит возвращается в конце срока
Ваш доход: +27%

Line 3.1
Данный тарифный план доступен только после прохода по тарифу Line 3
Срок работы депозита: 30 календарных дней
Минимальный депозит: 100$
Максимальный депозит: 10 000$
Начисления: 1.7% в сутки
Депозит возвращается в конце срока
Ваш доход: +51%

Line 3.2
Данный тарифный план доступен только после прохода по тарифу Line 3.1
Срок работы депозита: 45 календарных дней
Минимальный депозит: 100$
Максимальный депозит: 10 000$
Начисления: 4.22% в сутки
Депозит включён в выплаты
Ваш доход: +89.9%

Выплаты: Ручные (до 24 часов)
Минимальная сумма вывода: 0.1$
Платежные системы: PerfectMoney, Payeer, AdvancedCash
Реферальная программа: 5% - 3% - 1% от депозита реферала
5% от начислений реферала 1го уровня
3% от начислений реферала 2го уровня
1% от начислений реферала 3го уровня
При реинвестировании с баланса рефералка так же начисляется!
Цитата:
Если хотите получить РефБэк/Бонус от вклада, то вам в эту ветку: http://mmgp.ru/showthread.php?t=537767
Техническая сторона проекта
Проект сделан на лицензионном скрипте H-Script
Дизайн проекта уникальный
На момент написания обзора, проект имеет английскую и русскую версии сайта
От DDos атак проект защищает компания Ddos-Guard
SSL шифрование данных предоставляет компания Comodo

Контакты
Skype: live:linecy_1
Telegram: @linecysupport
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Последний раз редактировалось Karim; Сегодня в 20:44.
Karim на форуме  
Старый Сегодня, 20:44
#2
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 4,202
Благодарностей: 1,392
УГ: 15
КП: 0.000
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Re: Linecy - linecy.com
минималка на короткий депозит конечно зашкаливает. пусть админ поработает пару 12дневных кругов, зарекомендует себя, а там уж можно и залезть. пока с забора видней
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Старый Сегодня, 20:45
#3
twogarin.info
Премиум
 
Аватар twogarin87
 
Имя: Крокодил Гена
Пол: Мужской
Адрес: Сан-Диего
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 8,686
Благодарностей: 16,631
УГ: 56
КП: 0.233
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Re: Linecy - linecy.com
На одного админа похоже очень, которому больше 10-20 вкладывать нельзя.
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