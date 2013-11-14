OPLOTT Премиум



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 4,030 Благодарностей: 1,471 УГ: 28 КП: 0.206 подарки

Россиянам не будут нужны личные авто в мегаполисах уже к 2030 году



В российском правительстве в настоящее время работает Совет по модернизации экономики и инновационному развитию страны. В него входят как крупные предприниматели, так и представители ведущих заведений учебных заведений страны, а также разных исследовательских центров. Руководят этим Советом Аркадий Дворкович, зампред кабмина и Андрей Белоусов, помощник президента РФ.



Недавно рабочая группа этого Совета под названием "Автонет" подготовила и представила на его рассмотрение Совета свой прогноз (или скорее даже концепцию) по развитию российского автотранспортного рынка на ближайшие 15 лет. Согласно ему, к 2030 году ведущими игроками автомобильного рынка в РФ станут не автомобильные заводы и автосборочные цеха, провайдеры данных на борт автомашины.



Дело в том, что России уже формируется рынок "Автомашина как услуга" и как прогнозируют наши специалисты именно услуги, а не машины начнут доминировать на этом рынке уже через 10-12 лет.



Так, фактически любой гражданин сможет с помощью смартфона или иного цифрового гаджета заказать себе подобную автотранспортную услугу в любое время дня и ночи и в любой точке России, а тогда необходимость владеть своей автомашиной просто у большинства населения отпадёт. Свои машина станет эдаким ненужным рудиментом для уже очень многих и довольно скоро.



Впрочем, для того, чтобы ещё дойти до этого, то необходимо иметь по всей стране доступные цифровые сервисы и вот именно в поддержку их и направлена следующая концепция - "Автонет 2.0".



"Автонет 2.0" будет представлять собой такую концепцию "Интернета перевозок" и он будет происходить из "Интернета вещей". В связи с этим, российские СМИ например, пишут, что уже через года 3, когда в российских мегаполисах должны уже будут появиться первые беспилотные автомобили, и вот уже тогда следует ждать буквально лавинообразного роста рынка совместного использования автомашин. Кроме того, на авторынок будут представлены персонализированные автотранспортные услуги и они тоже начнут пользоваться большим спросом среди нашего населения.



Дальше - больше, поскольку общественный и частный транспорт должны будут объединиться в один. Подавляющее большинство людей после этого начнут пользоваться автотранспортом только по заказу. Вот что нас должно ждать уже не в столь уж и далёком будущем. Кстати, в той же Москве, всё к этому уже и идёт, поскольку там к примеру, уже сейчас прекрасно работают 6 каршеринговых автофирм, уже есть разные такси-агрегаторы и плюс любой может брать в аренду те же велосипеды.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59c527ab7461c В российском правительстве в настоящее время работает Совет по модернизации экономики и инновационному развитию страны. В него входят как крупные предприниматели, так и представители ведущих заведений учебных заведений страны, а также разных исследовательских центров. Руководят этим Советом Аркадий Дворкович, зампред кабмина и Андрей Белоусов, помощник президента РФ.Недавно рабочая группа этого Совета под названием "Автонет" подготовила и представила на его рассмотрение Совета свой прогноз (или скорее даже концепцию) по развитию российского автотранспортного рынка на ближайшие 15 лет. Согласно ему, к 2030 году ведущими игроками автомобильного рынка в РФ станут не автомобильные заводы и автосборочные цеха, провайдеры данных на борт автомашины.Дело в том, что России уже формируется рынок "Автомашина как услуга" и как прогнозируют наши специалисты именно услуги, а не машины начнут доминировать на этом рынке уже через 10-12 лет.Так, фактически любой гражданин сможет с помощью смартфона или иного цифрового гаджета заказать себе подобную автотранспортную услугу в любое время дня и ночи и в любой точке России, а тогда необходимость владеть своей автомашиной просто у большинства населения отпадёт. Свои машина станет эдаким ненужным рудиментом для уже очень многих и довольно скоро.Впрочем, для того, чтобы ещё дойти до этого, то необходимо иметь по всей стране доступные цифровые сервисы и вот именно в поддержку их и направлена следующая концепция - "Автонет 2.0"."Автонет 2.0" будет представлять собой такую концепцию "Интернета перевозок" и он будет происходить из "Интернета вещей". В связи с этим, российские СМИ например, пишут, что уже через года 3, когда в российских мегаполисах должны уже будут появиться первые беспилотные автомобили, и вот уже тогда следует ждать буквально лавинообразного роста рынка совместного использования автомашин. Кроме того, на авторынок будут представлены персонализированные автотранспортные услуги и они тоже начнут пользоваться большим спросом среди нашего населения.Дальше - больше, поскольку общественный и частный транспорт должны будут объединиться в один. Подавляющее большинство людей после этого начнут пользоваться автотранспортом только по заказу. Вот что нас должно ждать уже не в столь уж и далёком будущем. Кстати, в той же Москве, всё к этому уже и идёт, поскольку там к примеру, уже сейчас прекрасно работают 6 каршеринговых автофирм, уже есть разные такси-агрегаторы и плюс любой может брать в аренду те же велосипеды.Специально для mmgp.ru

Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro

Крипта на Халяву! Тут __________________