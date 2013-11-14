Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,525 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Россиянам не будут нужны личные авто в мегаполисах уже к 2030 году

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:12
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 4,030
Благодарностей: 1,471
УГ: 28
КП: 0.206
подарки
Россиянам не будут нужны личные авто в мегаполисах уже к 2030 году


В российском правительстве в настоящее время работает Совет по модернизации экономики и инновационному развитию страны. В него входят как крупные предприниматели, так и представители ведущих заведений учебных заведений страны, а также разных исследовательских центров. Руководят этим Советом Аркадий Дворкович, зампред кабмина и Андрей Белоусов, помощник президента РФ.

Недавно рабочая группа этого Совета под названием "Автонет" подготовила и представила на его рассмотрение Совета свой прогноз (или скорее даже концепцию) по развитию российского автотранспортного рынка на ближайшие 15 лет. Согласно ему, к 2030 году ведущими игроками автомобильного рынка в РФ станут не автомобильные заводы и автосборочные цеха, провайдеры данных на борт автомашины.

Дело в том, что России уже формируется рынок "Автомашина как услуга" и как прогнозируют наши специалисты именно услуги, а не машины начнут доминировать на этом рынке уже через 10-12 лет.

Так, фактически любой гражданин сможет с помощью смартфона или иного цифрового гаджета заказать себе подобную автотранспортную услугу в любое время дня и ночи и в любой точке России, а тогда необходимость владеть своей автомашиной просто у большинства населения отпадёт. Свои машина станет эдаким ненужным рудиментом для уже очень многих и довольно скоро.

Впрочем, для того, чтобы ещё дойти до этого, то необходимо иметь по всей стране доступные цифровые сервисы и вот именно в поддержку их и направлена следующая концепция - "Автонет 2.0".

"Автонет 2.0" будет представлять собой такую концепцию "Интернета перевозок" и он будет происходить из "Интернета вещей". В связи с этим, российские СМИ например, пишут, что уже через года 3, когда в российских мегаполисах должны уже будут появиться первые беспилотные автомобили, и вот уже тогда следует ждать буквально лавинообразного роста рынка совместного использования автомашин. Кроме того, на авторынок будут представлены персонализированные автотранспортные услуги и они тоже начнут пользоваться большим спросом среди нашего населения.

Дальше - больше, поскольку общественный и частный транспорт должны будут объединиться в один. Подавляющее большинство людей после этого начнут пользоваться автотранспортом только по заказу. Вот что нас должно ждать уже не в столь уж и далёком будущем. Кстати, в той же Москве, всё к этому уже и идёт, поскольку там к примеру, уже сейчас прекрасно работают 6 каршеринговых автофирм, уже есть разные такси-агрегаторы и плюс любой может брать в аренду те же велосипеды.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59c527ab7461c
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
OPLOTT на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Китайский искусственный интеллект захватит мир к 2030 году tanrad Новости в мире финансов и инвестиций 4 25.07.2017 00:36
К 2030 году биткоин будет стоить $500 000 Анна Чернобай Новости криптовалют 16 14.04.2017 22:01
Германия собирается запретить производство автомобилей с двс к 2030 году TYCAH Авто 9 21.10.2016 19:00
6 технологий, которые изменят логистику к 2030 году — DHL Prosvetlenniy Новости в мире финансов и инвестиций 32 04.10.2016 23:54
Экономическая фантастика: какими будут налоги в 2030 году? LSasha Инвестирование для начинающих 14 14.11.2013 10:49

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар clipman77
Объемы сделок на LocalBitcoins побили новые рекорды в Европе, США, России и Венесуэле
От clipman77 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар VVarrior
Обмен DCZ->WMZ,DCZ->PM,DCZ->LR(dividend-center)
От VVarrior в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
Аватара нет
Жизнь без государства
От Alex077 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар iljas
ПАММ-счет wket82:550555 (ForexTrend)
От iljas в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар mokin35
Инвестиции в нефтяной комплекс России составят 1 триллион 188 миллиардов рублей
От mokin35 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bizneser
Google поглотила обучающую платформу Qwiklabs
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
423,525
Тем
490,066
Сообщений
12,211,548

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram