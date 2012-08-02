Джейми Даймон снова набросился на биткоин, назвав криптовалюты своего рода новшеством

Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон удвоил свою позицию касательно борьбы с биткоин и заявил, что криптовалюты являются своего рода новшеством. Во время разговора с CNBC India в пятницу, миллиардер рассказал о недавнем росте популярности первоначальных предложений монет — новый популярным методом привлечения средств на основе криптовалюты и цифровых монет, таких как биткоин.
Даймон сказал: «Благодаря ICO создается что-то из ничего и это не имеет стоимости. Это закончится плохо». Чтобы собрать деньги посредством ICO, компании создают собственную цифровую монету или токен. В этом году инвесторы активно вкладывали деньги в первоначальные предложения монет, а некоторые компании привлекли миллионы долларов всего за несколько секунд продажи токенов.
В пятницу Даймон заявил, что правительства будут препятствовать росту стоимости цифровых монет. По его словам, криптовалюты нуждаются в государственной поддержке. Он сказал: «Правительства всех стран любят контролировать собственную валюту и знать всех, кто ней владеет. А прямо сейчас криптовалюты являются своего рода новинкой. Но чем дороже они становятся, тем больше правительств хотят запретить их».
Даже несмотря на свои заявления, Даймон выступает за цифровые валюты, которые поддерживаются правительствами. Фактически, компания JPMorgan ищет исполнительного технического руководителя, который возглавит отдел блокчейна в фирме. Даймон добавил, что технология блокчейн может использоваться для разнообразных вещей.
Перевод специально для mmgp.ru
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