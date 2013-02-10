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Сможет ли зелёная энергетика заменить обычную при чрезвычайной ситуации?

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#1
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Сможет ли зелёная энергетика заменить обычную при чрезвычайной ситуации?


Споря о нужности зелёной энергетики, по сравнению с атомной, или угольной, или газовой электрогенерацией, ряд аналитиков и исследователей указывают на то, что солнечные и ветряные электростанции помогут населению в случае масштабной катастрофы. Будь то массированный ракетный удар, или какая-то крупная природная катастрофа. То есть зелёная энергетика должна спасти население, в случае если централизованная энергосистема государства будет выведена из строя.

Штат Флорида считается одним из самых насыщенных штатов в стране, в плане зелёной электрогенерации. И именно по штату Флорида ураган "Ирма" нанёс свой удар. И хотя до побережья США ураган дошёл уже на последнем издыхании, но тот урон, который он нанёс, можно считать как тестовое испытание энергосистемы, построенной на зелёной электрогенерации. Впрочем, даже облегчённого удара потерявшего силу урагана хватило с лихвой, чтобы показать всю сказочность мнения о том, что солнечная и ветряная генерация спасёт населения от глобальной катастрофы. В итоге было обесточено 90 процентов населения Флориды, что-то в пределах 4,4 млн человек. Но это и не должно нас с вами удивлять, ведь согласно отчета Ассоциации инженеров-строителей США, энергосистема Штата Флорида построена в далёкие 60-е годы прошлого века. И значительная часть этой энергосистемы работала на пределе своих возможностей, из-за сильного износа. Чтобы реанимировать энергосистему штата, потребуется инвестировать 4.7 трлн долларов. Из которых на восстановление линий электропередач уйдёт 2 трлн долларов, а на восстановление зелёной электрогенерации ещё 2,47 трлн долларов.

Но это всё лирика, а как же факт того, сможет ли помочь зелёная энергетика населению при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях? Что об этом думают государственные органы США, которые в своё время и призывали активно инвестировать в пресловутую зелёную энергетику?

На официальном сайте Florida Power & Light указано, что зелёная электрогенерация, без накопительных мощностей более не может рассматриваться, как резервный источник электроэнергии, при отключении централизованной линии. Как только отключается централизованная линия, от неё тут же следует отключить и сеть солнечных и ветряных электростанций. Чтобы экономика штат не получила ещё больший урон.

Специально для mmgp.ru
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