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Как влияет рынок образовательных кредитов на ипотечный рынок на примере США

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Старый Сегодня, 14:55
#1
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Как влияет рынок образовательных кредитов на ипотечный рынок на примере США
Я никогда не думал, что рынок образовательных кредитов в США так сильно может повлиять на ипотечный рынок, там же. Но после того как ознакомился с отчётом ассоциации риэлторов и ассоциации студентов США, под названием Student Loan Debt and Housing Report 2017: When Debt Holds You Back у меня несколько изменилось мнение по этому поводу. Именно этот отчёт теперь объясняет, по какой причине современное поколение американцев, в США их называют поколение millenials, или мясное поколение, живёт в родительских домах. И там это считалось до последнего времени настоящим позором. А доля молодых граждан США, что живут в собственных домах, в том числе и взятых в ипотеку, оказалась на минимальных значениях, начиная с первой волны Суперкизиса 2008 года.

И немного краткой выжимки из того самого отчёта, чтобы вы и сами увидели, какое влияние оказывает рынок образовательных кредитов на ипотечное кредитование.

1. Совокупный объём долгов по образовательным кредитам достиг отметки в 1.4 трлн долларов, что равняется 35 процентам от всех кредитов США, за вычетом ипотечного кредитования.
2. У 25 процентов молодого поколения американцев, которые имеют образовательный кредит, месячный доход равняется 2 тыс долларов, а 68 процентов 4 тыс долларов. И данные даны до вычета всех налогов и платежей по кредитам.
3. У более чем половины молодых американцев кредит за образование превышает сумму в 40 тыс долларов.
4. При этом 32 процента из них платить кредит не могут, и они попали в зону дефолтности.
5. 22 процента молодых людей, имеющих образовательные кредиты, заявили, что на два года вынуждены отложить свой переезд от родителей, так как не тянут отдельное домовладение.
6. Среди тех граждан США, что до сих пор не имеют своего домовладения, 83 процента указали, что уже семь лет не могут даже мечтать об отдельном проживании от родителей, из-за платежей по образовательному кредиту.
7. 30 процентов выпускников средних и высших учебных заведений в США работают не по профессии, ради того чтобы заработать хоть какие-то деньги и оплатить образовательный кредит.
8. 25 процентов выпускников образовательных учреждений США вынуждены работать сразу на двух работах, чтобы оплатить образовательный кредит.



По материалам nar.realtor
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