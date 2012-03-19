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Трейдинг. Работает ли тех анализ на крипте?

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Старый Сегодня, 14:26
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 08.09.2017
Сообщений: 9
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Трейдинг. Работает ли тех анализ на крипте?
Добрый день!
Перешел с рынка форекс на криптовалюту не так давно. Прекрасно понимаю , что волатильность и соответственно прибыль на этом рынке больше. Да и брокера кормить не приходится))
Но есть несколько моментов, которые мешали первоначально зарабатывать.
Во-первых, рынок криптовалют пестрит новостями и тех анализ применять можно сказать бессмысленно, т.к экономического календаря для крипты еще не придумали и угадать,когда будет новость невозможно.
Поэтому, по моему мнению, единственное, что можно применять из тех анализа - это уровни поддержки и сопротивления. Очень нравится закупаться на отскоках от предыдущего минимума.
Во-вторых, основная валюта-биткоин, непременно будет влиять на все альткоины. Поэтому за новостями биткоина следить необходимо в первую очередь. ( если биткоин падает, то все альты обязательно ползут за ним)
Поэтому мой совет, если понимаете, что биток будет падать , продавайте все альткоины , а потом переводите биткоин в фиат. И после просадки опять закупайтесь битками.

Всем хорошей торговли и много кэша))
Ну а новичкам рекомендую фонды доверительного управления)
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Илья Сулоев на форуме  
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