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Dragonsmine.ru -Шахта Драконов

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 12:06
#1
Любитель
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Днепр
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.12.2014
Сообщений: 2,313
Благодарностей: 41
УГ: 2
КП: 0.001
Dragonsmine.ru -Шахта Драконов

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 23.07.2016



Регистрация


Игра с выводом денег "Шахта Драконов"


Об игре:

Цитата:
Нанимай Драконов и они будут добывать драгоценности!
Все Драгоценности в виде Серебра идут на вывод.
Вывод осуществляется через платежную систему PAYEER
Реферальная система - 10% на счет для вывода!
Преимущества Шахты Драконов:

10 копеек на вывод при регистрации, которые можно тут же получить на свой кошелек PAYEER, убедившись в платежеспособности Шахты Драконов!
А также 200 серебра на СпецСчет!
130% прибыли - ГАРАНТИРОВАНО!
Автоматические мгновенные выплаты!
Отсутствие баллов!
10% от пополнений рефералов сразу на вывод без ограничений!
Ежедневный Бонус на баланс выплат, а также реферальные отчисления 5% на этот Бонус!
Четырехчасовой Бонус - баннерный серфинг: оплата сразу на счет для вывода без ограничений!
Двадцатиминутный Бонус!
Дополнительный Бонус для тех, кто не использует "блокировщики рекламы"!
Также Вы можете разместить у нас свой баннер и гарантированно получить 100 переходов по цене от 2 рублей!


Маркетинг:

Чтобы Шахта начала приносить доход, нужно нанять Дракона. Вы можете нанять любого Дракона для работы в любой Вашей Шахте. Но только одного на одну Шахту. Дракон нанимается на определенное число смен - 60. Длительность одной смены - 12 часов. Каждый Дракон имеет свою стоимость найма, а также производительность в смену. Ознакомиться с таблицей:



Вы также можете приобрести до 10 шахт. Каждая следующая Шахта будет стоить дороже.
Cтоимость Шахт:




Бонусы:


- За регистрацию 200 монет в подарок!


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Партнерка:

10% на ВЫВОД
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Платежные системы:

Payeer

Бонус пополнения +10% на суммы более 100 руб.!

Выплаты в автоматическом режиме
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Разное:

ЧАТ
СЕРФИНГ
Бонусы
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Мой вклад





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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:13
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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