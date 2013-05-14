Dragonsmine.ru -Шахта Драконов

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Старт проекта 23.07.2016
Регистрация
Игра с выводом денег "Шахта Драконов"
Об игре:
Преимущества Шахты Драконов:
Цитата:
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Нанимай Драконов и они будут добывать драгоценности!
Все Драгоценности в виде Серебра идут на вывод.
Вывод осуществляется через платежную систему PAYEER
Реферальная система - 10% на счет для вывода!
10 копеек на вывод при регистрации, которые можно тут же получить на свой кошелек PAYEER, убедившись в платежеспособности Шахты Драконов!
А также 200 серебра на СпецСчет!
130% прибыли - ГАРАНТИРОВАНО!
Автоматические мгновенные выплаты!
Отсутствие баллов!
10% от пополнений рефералов сразу на вывод без ограничений!
Ежедневный Бонус на баланс выплат, а также реферальные отчисления 5% на этот Бонус!
Четырехчасовой Бонус - баннерный серфинг: оплата сразу на счет для вывода без ограничений!
Двадцатиминутный Бонус!
Дополнительный Бонус для тех, кто не использует "блокировщики рекламы"!
Также Вы можете разместить у нас свой баннер и гарантированно получить 100 переходов по цене от 2 рублей!
Маркетинг:
Чтобы Шахта начала приносить доход, нужно нанять Дракона. Вы можете нанять любого Дракона для работы в любой Вашей Шахте. Но только одного на одну Шахту. Дракон нанимается на определенное число смен - 60. Длительность одной смены - 12 часов. Каждый Дракон имеет свою стоимость найма, а также производительность в смену. Ознакомиться с таблицей:
Вы также можете приобрести до 10 шахт. Каждая следующая Шахта будет стоить дороже.
Cтоимость Шахт:
Бонусы:
- За регистрацию 200 монет в подарок!
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Партнерка:
10% на ВЫВОД
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Платежные системы:
Payeer
Бонус пополнения +10% на суммы более 100 руб.!
Выплаты в автоматическом режиме
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Разное:
ЧАТ
СЕРФИНГ
Бонусы
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Мой вклад