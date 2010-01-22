Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,441 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

"Дикий совок!" Как украинские чиновники американский уголь под гимн встречали

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Политика. Экономика. История. Власть. Выборы.
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 07:39
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 30.11.2011
Сообщений: 5,265
Благодарностей: 1,568
УГ: 81
КП: 0.101
подарки
награды Волшебный горшочек 
"Дикий совок!" Как украинские чиновники американский уголь под гимн встречали
В сети появилось видео торжественной разгрузки в порту "Южный" первой партии угля, поставленного из США в рамках договоренностей президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа.

Как сообщила пресс-служба порта, американское судно "Ocean Ambitious" прибыло в "Южный" 13 сентября в 2:15 ночи. Из США привезли 62 тысячи тонн энергетического угля для ТЭС "Центрэнерго". На разгрузку уйдет трое суток.

Прибытие первой партии американского угля в Украину поприветствовал президент Порошенко.

"Поздравляю первый американский уголь в Украине, поставленный согласно моих договоренностей с Президентом Трампом. Важный вклад в энергетическую безопасность нашего государства. Яркое свидетельство взаимовыгодного сотрудничества между стратегическими партнерами. Безвозвратная потеря для России еще одного инструмента энергетического шантажа, несмотря на коварную кражу украинского угля на украинском Донбассе", - написал Порошенко.

Встречали уголь в украинском порту министр инфраструктуры Владимир Омелян и посол США Мари Йованович.

Это же надо до такого дойти!!!

В соцсети прибытие антрацита из США также вызвало бурную и неоднозначную реакцию.



https://strana.ua/video/92618-dikij-...strechali.html
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь :)
seter на форуме  
Сказали спасибо:
Ratatara (Сегодня)
Старый Сегодня, 08:27
#2
Инвестирую в ICE FX
Форекс-блогер
 
Аватар Ratatara
 
Имя: Наталья
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 10,544
Благодарностей: 7,942
УГ: 79
Записей в FX-блоге: 2288
Подписок: 15
КП: 0.255
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: "Дикий совок!" Как украинские чиновники американский уголь под гимн встречали
Цитата:
Сообщение от seter Посмотреть сообщение
"Поздравляю первый американский уголь в Украине
А что уголь ему ответил на поздравление? Надеюсь, поблагодарил хоть. Надо было ещё поцеловать его, стоя на карачках. Так американскому углю было бы ещё приятнее.)))
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

NEW!!! - Студия создания HYIP: Низкие цены, VIP-программа! EV SSL за 550$
PROFIT-HUNTERS.BIZ: возврат потерь в хайпах! Лучший рефбек, оплата за активность!
Трейдеры Инсты, помогите рибейтом!)))| Как я делаю ДЕНЬГИ ИЗ ВОЗДУХА
<<=СДАЮ!
Последний раз редактировалось Ratatara; Сегодня в 08:31.
Ratatara на форуме  
Сказали спасибо:
seter (Сегодня)
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Российские чиновники вместе с гражданами "затягивают пояса" Gannibal Barka Новости в мире финансов и инвестиций 2 18.04.2017 22:30
"Энергорынок" позаимствует миллиард на уголь через ProZorro moskva Новости в мире финансов и инвестиций 0 10.04.2017 19:57
Почему чиновники решили забыть про "алтын"? Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 9 03.09.2016 13:47
Саакашвили: Украинские чиновники "либо святые, либо воруют" Александр Виоленцис Политика и экономика 2 18.02.2015 14:42
Продан: Украине придется покупать уголь у России или "ДНР" Sashoua Политика и экономика 4 17.11.2014 08:29

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
6 секретов персонального брендинга Мадонны
От Dzhalalov в разделе «Блогосфера»
Аватара нет
Изготовление поддонов,дайте совет
От AndVal в разделе «Курилка»
Аватар kamol_mix
Alibaba разместит долларовые облигации на $8 млрд
От kamol_mix в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Shalom
ПАММ-счет vladimirchorny:618250 (ForexTrend)
От Shalom в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Tigrenish
Маски Гая Фокса и магазин ювелирных украшений
От Tigrenish в разделе «Истории успеха»
Аватар Суверенный Человек
Что сейсас в мире "перепродано" ? (Рынки, наказаные паникой и не только ей).
От Суверенный Человек в разделе «Инвестирование для начинающих»
.     
Пользователей
423,441
Тем
489,991
Сообщений
12,208,726

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram