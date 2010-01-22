"Дикий совок!" Как украинские чиновники американский уголь под гимн встречали

В сети появилось видео торжественной разгрузки в порту "Южный" первой партии угля, поставленного из США в рамках договоренностей президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа.
Как сообщила пресс-служба порта, американское судно "Ocean Ambitious" прибыло в "Южный" 13 сентября в 2:15 ночи. Из США привезли 62 тысячи тонн энергетического угля для ТЭС "Центрэнерго". На разгрузку уйдет трое суток.
Прибытие первой партии американского угля в Украину поприветствовал президент Порошенко.
"Поздравляю первый американский уголь в Украине, поставленный согласно моих договоренностей с Президентом Трампом. Важный вклад в энергетическую безопасность нашего государства. Яркое свидетельство взаимовыгодного сотрудничества между стратегическими партнерами. Безвозвратная потеря для России еще одного инструмента энергетического шантажа, несмотря на коварную кражу украинского угля на украинском Донбассе", - написал Порошенко.
Встречали уголь в украинском порту министр инфраструктуры Владимир Омелян и посол США Мари Йованович.
Это же надо до такого дойти!!!
В соцсети прибытие антрацита из США также вызвало бурную и неоднозначную реакцию.
https://strana.ua/video/92618-dikij-...strechali.html