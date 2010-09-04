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Urbit переводит свою виртуальную серверную галактику в Ethereum

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Urbit переводит свою виртуальную серверную галактику в Ethereum


Urbit, галактически вдохновленная сеть облачных серверов объявила о планах по восстановлению своей инфраструктуры на основе технологий Ethereum.

Сеть персональных облачных серверов P2P, выдает себя за «виртуальную недвижимость». Urbit всегда несет определенное родство с блокчейн технологией, но никогда не использовала блокчейн, как часть своей инфраструктуры.

Тем не менее тестовая версия Urbit, которая была в сети около года, теперь будет обновлена для использования смарт-контрактов Ethereum.
Согласно сообщению на блоге компании смарт-контракты будут основываться на ERC20, официальном стандарте для токенов Ethereum, чтобы позволить владельцам виртуальной недвижимости Urbit защищать свои криптографические холдинги.




Согласно сообщению разработчиков, описана пространственно-тематическая терминология проекта: «Мы создадим реестр для адресного пространства Urbit, токен на основе ERC20, который создат общую систему голосования для самоуправления. Мы также создадим шаблонные контракты, которые галактики могут использовать на аукционе звезд и звезды для распространения планет».

Все платежи теперь будут выполняться на блокчейне. Urbit продолжит создание своего собственного веб-браузера из кодом Ethereum.

Urbit использует смарт-контракты для формализации сети и ссобщает, что может передать свои методы безопасности на платформу Ethereum.




Решение об интеграции Ethereum – однозначно без всяких сомнений. Разработчики Куртис Ярвин и Гален Волф-Паули заявляют, что Urbit идет вместе с их восходящем развитием.

Разработчики утверждают: «Пользовательский опыт Ethereum известен, но его управление является подозрительным и нестабильным и среда для разработчиков полна ошибок, короче говоря, это классический MVP. У него есть только одна реальная цель - это успех. Чтобы достичь этого нужно хорошо с этим справиться».





Несмотря на все это Urbit продвигается вперед. Ожидается, что Urbit также запустит продажу токенов на базе своей «галактики».




Перевод специально для mmgp.ru


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Метки
ethereum, блокчейн, криптовалюта
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