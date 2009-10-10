В Швейцарии заблокировали криптовалюту E-Coins, возбуждены уголовные дела

Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии опубликовало документ, согласно которому компания Quid pro quo, обязана приостановить свою деятельность. Как выяснили журналисты издания Reuters, опираясь на данные из своих источников в правоохранительных органах Швейцарии, компания занималась распространением фальшивой криптовалюты.
Компания Quid pro quo вышла на мировой рынок криптовалют более года назад, распространяя на биржах виртуальную цифровую валюту, под названием E-Coins. За время существования фирмы, было привлечено частных инвестиций, на сумму в 4 млн швейцарских франков, что равняется, примерно, 4,2 млн долларов. Денежные средства были получены от сотни инвесторов.
Как рассказали в правоохранительных органах Швейцарии, деятельность компании Quid pro quo строилась по той же схеме, что и работа банков, по привлечению депозитов. Что, по сути, противоречит законодательству Швейцарии. Так как у частной компании отсутствовала соответствующая лицензия для осуществления операций на финансовых рынках.
При этом цифровая валюта E-Coin была мало чем похожа на стандартную криптовалюту. Так как хранение монет осуществлялось без помощи распределенных сетей технологии блокчейн. Денежные средства хранились на серверах самой компании. В итоге, на заблокированных счетах сотрудники Центрального Банка Швейцарии смогли обнаружить только 2 млн швейцарских франков, это то, что осталось от полученных 4 млн франков частных инвестиций.
Параллельно с этим Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии выслало предупреждение ещё трём компаниям по поводу того, что считает их деятельность с криптовалютами - мошенничеством. Заявлено о возбуждении 11 уголовных дел по поводу распространения ненастоящих криптовалют.
Стоит так же вспомнить слова Джеймса Даймона, который возглавляет банк JPMorgan Chase, о том, что самая популярная в мире критовалюта биткоин - является не чем иным, как мошеннической деятельностью, сравнив распространение криптовалют с распространение луковиц тюльпана в крупнейшей финансовой афере XVII века. Глава банка в своей речи пригрозил наказывать своих сотрудников за все операции с криптовалютами.
Специально для mmgp.ru