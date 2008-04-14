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COINANZE INVESTMENTS - coinanze.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 20:32
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 45,169
Благодарностей: 2,967
Записей в блоге: 1
УГ: 17
КП: 0.005
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
COINANZE INVESTMENTS - coinanze.com
Я не админ!

Принимает:BTC,Payeer,​AdvCash,PerfectMoney

Новый проект: COINANZE INVESTMENTS

Планы nvestment 102% - 120% после 1 дня, 112% - 220% через 7 дней, 140% - 700% через 15 дней, 200% - 1500% после 30 дней

Минимальный вклад $25

Рефские до 3%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от OvH Hosting Inc.

Перевод с Google:

Цитата:
COINANZE INVESTMENTS LTD - это опытная команда преданных разработчиков, трейдеров и аналитиков, которые занимаются криптографической торговлей, также разрешенной и регулируемой Управлением по делам компании United Kingdom. Основа нашей деятельности сосредоточена на обмене и торговле популярными криптотерминами, которые, разумеется, возглавляют Биткойн.

Почему активность, связанная с торговлей криптовалютами, выгодна? Мир не стоит на месте, и цифровые валюты набирают популярность из года в год. Криптовалюта буквально произвела необратимые изменения в жизни людей. Новые типы цифровой валюты появляются каждый день, и этот процесс указывает на рост такой популярности валюты. Несмотря на то, что они так молоды, криптотермии уже доказали, что они являются технологией, с которой финансовый мир не может обойтись. С появлением криптовалюты многие предприниматели заметили, что это не только удобный способ оплаты, но и отличный источник дохода в области онлайн-инвестиций.
Инвестиционные планы:

Цитата:
FlexStarter
120% через 1 день

$ 25,00 - $ 1000,00 102,00%
$ 1001,00 - $ 2000,00 103,00%
$ 2001.00 - $ 5000.00 104.00%
5001,00 долл. США - 10000,00 долл. США 107,00%
$ 10001,00 - $ 20000,00 112,00%
$ 20001,00 - $ 100000,00 120,00%

TeamStarter
220% через 5 дней

$ 25,00 - $ 1000,00 112,00%
1001,00 долл. США - 2000,00 долл. США 118,00%
$ 2001.00 - $ 5000.00 124.00%
5001,00 долл. США - 10000,00 долл. США 140,00%
$ 10001,00 - $ 20000,00 170,00%
$ 20001,00 - $ 100000,00 220,00%

Популярное
700% после 15 дней

$ 25,00 - $ 1000,00 140,00%
$ 1001,00 - $ 2000,00 155,00%
$ 2001.00 - $ 5000.00 180.00%
5001,00 долл. США - 10000,00 долл. США 250,00%
$ 10001,00 - $ 20000,00 350,00%
$ 20001,00 - $ 100000,00 700,00%

корпоративный
1500% после 30 дней

$ 25,00 - $ 1000,00 200,00%
$ 1001,00 - $ 2000,00 350,00%
$ 2001.00 - $ 5000.00 500.00%
5001,00 долл. США - 10000,00 долл. США 700,00%
$ 10001,00 - $ 20000,00 1000,00%
$ 20001,00 - $ 100000,00 1500,00%

продвинутый
2500% после 45 дней

$ 25,00 - $ 1000,00 400,00%
$ 1001,00 - $ 2000,00 600,00%
$ 2001.00 - $ 5000.00 900.00%
5001,00 долл. США - 10000,00 долл. США 1300,00%
$ 10001,00 - $ 20000,00 1800,00%
$ 20001,00 - $ 100000,00 2500,00%

И более ....
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Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 188872477
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U16366166 (COINANZE INVESTMENTS LTD)
Amount: 60.00 USD
Memo: Deposit to COINANZE INVESTMENTS LTD User naale
__________________
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Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale вне форума  
Старый Сегодня, 20:37
#2
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.11.2016
Сообщений: 1,787
Благодарностей: 177
УГ: 3
КП: 0.000
Re: COINANZE INVESTMENTS - coinanze.com
Шо опять суточник.
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Old Seaman на форуме  
Старый Сегодня, 20:42
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 01.06.2013
Сообщений: 12,104
Благодарностей: 560
УГ: 9
КП: 0.000
Re: COINANZE INVESTMENTS - coinanze.com
Мой депозит

The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U5430333->U16366166. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to COINANZE INVESTMENTS LTD User HotHyipsMonitor.. Date: 17:26 21.09.17. Batch: 188872131.
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HotHyipsMonitor на форуме  
Старый Сегодня, 21:02
#4
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 4,194
Благодарностей: 1,385
УГ: 15
КП: 0.000
подарки
Re: COINANZE INVESTMENTS - coinanze.com
только хотел написать что смотрится симпатично, но, админ, .... значки соц сетей неактивные... ну как так можно.. шлак. мимо!
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ssergiuss на форуме  
Старый Сегодня, 21:20
#5
Мастер
 
Имя: Marina
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,385
Благодарностей: 719
УГ: 102
КП: 0.008
Re: COINANZE INVESTMENTS - coinanze.com
Цитата:
Сообщение от ssergiuss Посмотреть сообщение
.... значки соц сетей неактивные... ну как так можно.. шлак. мимо!
Да, очень жаль. Сайт понравился, обман - нет.
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Я играю здесь и здесь
Marina Kurbatova на форуме  
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