Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,328 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Volvo представила новую систему владения автомобилем с заменой на новый каждые 2 года

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:40
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 4,019
Благодарностей: 1,468
УГ: 28
КП: 0.205
подарки
Volvo представила новую систему владения автомобилем с заменой на новый каждые 2 года


Как известно шведский автоконцерн Volvo славится своими как технологическими, так и инновационными новинками и вот как сообщают российский СМИ, совсем недавно он провёл презентацию своего нового сервиса, который касается подписки на авто под названием "Care by Volvo / Забота от компании Volvo".


Как рассказали журналистам в самом Volvo - это будет такая новая система владения автомобилем. Для этого специалистами Volvo была разработана и уже запущена в работу специальная программа, зарегистрировавшись, в которой, её участник сможет приобрести новенькую Volvo через Интернет, а также через мобильное приложение и начать её эксплуатировать, платя при этом абонентскую плату. В неё будет включаться стоимость самого автомобиля Volvo плюс стоимость услуг за его техническое обслуживание. Дополнительно, к этому сервису, владелец авто получит право производить замену своего автомобиля на новый каждые 2 года!

Представители Volvo уточняют, что в предлагаемый пакет сервисных услуг будет входить такие опции как мойка, заправка топливом, а также полная чистка салона автомашины. Набор опций будет меняться в зависимости от регина эксплуатации машины. За всё про всё потребуется платить 6 699 шведских крон или паочти 840 долларов США - это будет считаться абонентской платой.

Кроме того, участники этой программы при необходимости могут брать в аренду машины Volvo и других моделей, к примеру, если вам вдруг понадобилось авто более крупных размеров. Также через эту программу автовладельцы смогут передавать машину на временное пользование другим лицам, используя при этом технологию цифрового ключа.

Сообщается, что сегодня, 21 сентября эта программа стартует в итальянском Милане и начнется она с кроссровера Volvo XC40. Также под эту программу уже попали такие станы как Америка, Британия, ФРГ, Италия, Испания, Норвегия, Польша и сама Швеция. Скорее всего немного позже эта программа будет запущена и в России.

По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/59c3db6210918
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
OPLOTT на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Google представила новую версию Android Rost77 Новости технологий и интернета 1 22.08.2017 17:02
Samsung представила новую раскладушку на Android Сергей Горин Новости технологий и интернета 1 10.09.2016 20:52
TP-Link представила новую линейку смартфонов на IFA 2016 Сергей Горин Новости технологий и интернета 3 02.09.2016 21:51
В Китае начал работу новый завод Volvo Oziris Новости в мире финансов и инвестиций 6 16.05.2016 00:14
Китайские ученые создали систему для управления автомобилем силой мысли lannna Новости технологий и интернета 3 21.01.2016 06:48

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар bizneser
Будет ли BTC-E возвращаться в интернет?
От bizneser в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Diamand
ПАММ-счет ENERGY: 2759 (PrivateFX)
От Diamand в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
ari-invest - www.ari-invest.com
От АРИСТОТЕЛЬ в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Экономим на Aliexpress. Двойной кэшбэк до 36%
От amatorik в разделе «Покупки в интернете»
Аватар Wolfcron
Тема Wolfcron - РефБэк 90% с каждого депозита
От Wolfcron в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
Trader Hour - traderhour.info
От HYIPs-Analysis в разделе «Список интернет мошенников»
.     
Пользователей
423,328
Тем
489,889
Сообщений
12,206,307

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram