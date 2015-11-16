Volvo представила новую систему владения автомобилем с заменой на новый каждые 2 года

Как известно шведский автоконцерн Volvo славится своими как технологическими, так и инновационными новинками и вот как сообщают российский СМИ, совсем недавно он провёл презентацию своего нового сервиса, который касается подписки на авто под названием "Care by Volvo / Забота от компании Volvo".
Как рассказали журналистам в самом Volvo - это будет такая новая система
владения автомобилем. Для этого специалистами Volvo была разработана и уже запущена в работу специальная программа, зарегистрировавшись, в которой, её участник сможет приобрести новенькую Volvo через Интернет, а также через мобильное приложение и начать её эксплуатировать, платя при этом абонентскую плату. В неё будет включаться стоимость самого автомобиля Volvo плюс стоимость услуг за его техническое обслуживание. Дополнительно, к этому сервису, владелец авто получит право производить замену своего автомобиля на новый каждые 2 года!
Представители Volvo уточняют, что в предлагаемый пакет сервисных услуг будет входить такие опции как мойка, заправка топливом, а также полная чистка салона автомашины. Набор опций будет меняться в зависимости от регина эксплуатации машины. За всё про всё потребуется платить 6 699 шведских крон или паочти 840 долларов США - это будет считаться абонентской платой.
Кроме того, участники этой программы при необходимости могут брать в аренду машины Volvo и других моделей, к примеру, если вам вдруг понадобилось авто более крупных размеров. Также через эту программу автовладельцы смогут передавать машину на временное пользование другим лицам, используя при этом технологию цифрового ключа.
Сообщается, что сегодня, 21 сентября эта программа стартует в итальянском Милане и начнется она с кроссровера Volvo XC40. Также под эту программу уже попали такие станы как Америка, Британия, ФРГ, Италия, Испания, Норвегия, Польша и сама Швеция. Скорее всего немного позже эта программа будет запущена и в России.
По материалам источник
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