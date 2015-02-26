Arambha Интересующийся

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 23.08.2017 Сообщений: 5 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000

ICO проект: ZEUS - гибридная платформа для трейдеров



К такому проекту относится ICO ZEUS – первая гибридная платформа для классических биржевых инвесторов и криптотрейдеров.

Официальный сайт ICO

Whitepaper ICO



Суть проекта.

Связать реальными котировками и операциями финансовый рынок акций, облигаций и валют с рынком криптоактивов.



Способ реализации.

Со стороны фиатных активов – лицензированный брокер, юридические договорные отношения, публичные аудит, контролирующие организации.

Со стороны крипторынка – универсальная торговая платформа Zeus trader на базе существующей профессиональной трейдинговой платформы ATAS (



Кратко о важном.

Работу инвестора на финансовом рынке фиатных активов можно упрощенно описать следующим образом. Есть инвестор, который напрямую или опосредственно связан с брокером (лицензия), биржей (лицензия), клирингом (лицензия), банком (лицензия), депозитарием (лицензия), реестродержателем (лицензия). Лицензия – это постоянный контроль со стороны государства и минимум обмана. Таким образом, как ни крути, но чтобы связать фиатный рынок акций и облигаций с крипторынком, с фиатной стороны связки обязательно должна быть лицензия и законный механизм предоставления прав на акции и облигации. ICO ZEUS такой механизм предусматривает и реализует.

В виртуальном криптопространстве, появление любой криптоакции возможно только после того как на законных, лицензированных основаниях, в реальном финансовом рынке, будут получены права на реальные зарезервированные для операций акции и облигации. В криптопространстве не должно быть ни одной не обеспеченной криптоакции, допустим Гугл или Яблока.

Это одно из уникальных свойств проекта ICO ZEUS: все выпускаемые криптоакции будут подтверждены реальным количеством живых акций, с юридически закрепленными отношениям через договор и лицензии.



Техническая составляющая:

Уже сейчас имеется бэта версия торговой криптоплатформы Zeus trader (Atas crypto) на базе существующей торговой платформы ATAS для работы на рынке акций и производных. Вот

Оценивайте, советуйте, изучайте, готовьтесь.



Зачем это нужно:

Основная задача на первоначальном этапе ввода проекта – это связать два рынка: рынок реальных акций и облигаций с рынком криптовалют. Предоставить возможность криптотрейдерам разнообразить вложения криптовалюты, возможность регулировать риски от гиперволатильных колебаний криптовалют и пережидать такие периоды в стабильных активах, получить возможность извлекать прибыль и от колебаний на рынке акций и облигаций.

В настоящий момент на крипторынке, если принято решение зафиксировать прибыль от вложений, то единственный способ это сделать – продать все за фиат и, либо хранить его на бирже (неся огромные риски), либо выводить фиат за пределы крипторныка, неся потери на комиссии, и делать обратный перевод, принимая решение о возврате средств на крипторынок.



ICO ZEUS может предложить альтернативный вариант. Перевести прибыль от криптовалюты в покупку криптоакций, допустим Гугл или Яблока, и хранить ее в активах, не покидая криптопространства. Волатильность акций на порядок меньше, чем криптовалют, возможность значительны ценовых падений на них реже и то только в кризисы на рынках, ход движения значительно спокойнее. Не надо выводить прибыль от биткоина или эфира с крипторынка, платить комиссию за вывод и обратный ввод, иметь отношения с банками и контролирующими фиат организациями. И в любой момент можно будет продать криптоакцию за криптовалюту и продолжить любую операцию в криптопространстве…



ICO ZEUS предусматривает выпуск токенов ZST. Уже прошли и проходят переговоры и договоренности об участии в проекте. В ближайшее время будет организован пресейл и другие мероприятия по активизации ICO. В Whitepaper описаны понятные механизмы монетизации токенов, что встречается очень редко в ico проектах.



Знакомьтесь, изучайте, принимайте решение и участие… Среди огромного числа проходящих сейчас ICO проектов значительная часть из них описывает непонятные или трудновоспринимаемые идеи или технологии, другая обвиняет несправедливость существующего миропорядка и призывает жертвовать ради благородной цели, что это все нужно поменять, не объясняя конкретного механизма изменения. И всего лишь ЕДИНИЧНЫЕ ICO проекты описывают понятные, воспринимаемые идеи с конкретным механизмом их реализации, и с юридическим сопровождением действий и дорожных карт.К такому проекту относится– первая гибридная платформа для классических биржевых инвесторов и криптотрейдеров.Официальный сайт ICO http://zeus.exchange/ru.html Whitepaper ICO http://zeus.exchange/whitepaper-zeus-ru.pdf Связать реальными котировками и операциями финансовый рынок акций, облигаций и валют с рынком криптоактивов.Со стороны фиатных активов – лицензированный брокер, юридические договорные отношения, публичные аудит, контролирующие организации.Со стороны крипторынка – универсальная торговая платформа Zeus trader на базе существующей профессиональной трейдинговой платформы ATAS ( сайт фиатной платформы , весь ее функционал будет и в криптоплатформе, можно оформить демо доступ к фиатной платформе и изучать функциона уже сейчас), децентрилизованная биржа ZEUS, производные на криптовалюту.Работу инвестора на финансовом рынке фиатных активов можно упрощенно описать следующим образом. Есть инвестор, который напрямую или опосредственно связан с брокером (лицензия), биржей (лицензия), клирингом (лицензия), банком (лицензия), депозитарием (лицензия), реестродержателем (лицензия). Лицензия – это постоянный контроль со стороны государства и минимум обмана. Таким образом, как ни крути, но чтобы связать фиатный рынок акций и облигаций с крипторынком, с фиатной стороны связки обязательно должна быть лицензия и законный механизм предоставления прав на акции и облигации. ICO ZEUS такой механизм предусматривает и реализует.В виртуальном криптопространстве, появление любой криптоакции возможно только после того как на законных, лицензированных основаниях, в реальном финансовом рынке, будут получены права на реальные зарезервированные для операций акции и облигации. В криптопространстве не должно быть ни одной не обеспеченной криптоакции, допустим Гугл или Яблока.Это одно из уникальных свойств проекта: все выпускаемые криптоакции будут подтверждены реальным количеством живых акций, с юридически закрепленными отношениям через договор и лицензии.Уже сейчас имеется бэта версия торговой криптоплатформы Zeus trader (Atas crypto) на базе существующей торговой платформы ATAS для работы на рынке акций и производных. Вот сайт фиатной платформы, на данном форуме заведена тема по описанию Atas cryptoОценивайте, советуйте, изучайте, готовьтесь.Основная задача на первоначальном этапе ввода проекта – это связать два рынка: рынок реальных акций и облигаций с рынком криптовалют. Предоставить возможность криптотрейдерам разнообразить вложения криптовалюты, возможность регулировать риски от гиперволатильных колебаний криптовалют и пережидать такие периоды в стабильных активах, получить возможность извлекать прибыль и от колебаний на рынке акций и облигаций.В настоящий момент на крипторынке, если принято решение зафиксировать прибыль от вложений, то единственный способ это сделать – продать все за фиат и, либо хранить его на бирже (неся огромные риски), либо выводить фиат за пределы крипторныка, неся потери на комиссии, и делать обратный перевод, принимая решение о возврате средств на крипторынок.может предложить альтернативный вариант. Перевести прибыль от криптовалюты в покупку криптоакций, допустим Гугл или Яблока, и хранить ее в активах, не покидая криптопространства. Волатильность акций на порядок меньше, чем криптовалют, возможность значительны ценовых падений на них реже и то только в кризисы на рынках, ход движения значительно спокойнее. Не надо выводить прибыль от биткоина или эфира с крипторынка, платить комиссию за вывод и обратный ввод, иметь отношения с банками и контролирующими фиат организациями. И в любой момент можно будет продать криптоакцию за криптовалюту и продолжить любую операцию в криптопространстве…предусматривает выпуск токенов ZST. Уже прошли и проходят переговоры и договоренности об участии в проекте. В ближайшее время будет организован пресейл и другие мероприятия по активизации ICO. В Whitepaper описаны понятные механизмы монетизации токенов, что встречается очень редко в ico проектах.Знакомьтесь, изучайте, принимайте решение и участие…

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