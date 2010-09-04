Cделка на миллиард: Google и HTC подписали соглашение о сотрудничестве

Компании Google и HTC заключили соглашение, согласно которому некоторые сотрудники HTC присоединятся к Google, а HTC получит от технического гиганта $1,1 млрд. Google также получит неисключительную лицензию на интеллектуальную собственность HTC.
Это, по-видимому, часть новой аппаратной стратегии Google. Это объясняет, почему компания приобрела часть другого производителя смартфонов. При этом ранее она уже была владельцем мобильного бизнеса Motorola, от которого позже избавилась.
HTC уже принимала участие в создании ряда устройств Google. В частности, она обеспечила производство смартфона Pixel, разработала последний Nexus 6P, прежде чем Google взял на себя дизайнерские обязанности для своих же смартфонов.
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