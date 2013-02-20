Украинские «белые хакеры» представят собственную криптовалюту

Украинскими «белыми хакерами» будет представлена новая собственная криптовалюта.
В субботу будет проведен 3-тий международный форум посвящённый кибербезопасности под названием HackIT на котором украинскими «белыми хакерами» будет представлена новая собственная криптовалюта. Новая криптовалюта будет называться Hacken. За Hacken можно будет оплачивать услуги «белых хакеров».
Первоначальное размещение монет (ICO) Hacken стартовало в понедельник. В свободную продажу токены поступят 12.10.17 и продолжат продаваться в течение месяца.
Всего будет выпущено 20 миллионов токенов. В ходе первоначального размещения монет будет продано 1 миллион токенов. Еще 300 тысяч токенов выступят в качестве бонусов для инвесторов ICO-кампании. Оставшиеся 18.700.000 токенов могут приобрести любой желающий на протяжении следующего месяца начиная с 12 числа. Дополнительный выпуск токенов не планируется.
Информация: «белые хакеры» - это специалисты тестирующие защиты систем со стороны внешних кибератак и киберпреступников и построить более эффективную защиту.
По материалам: https://psm7.com/news/ukrainskie-xak...tovalyutu.html