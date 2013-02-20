Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,288 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Украинские «белые хакеры» представят собственную криптовалюту

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Свежие новости о криптовалютах, инвестировании в криптовалюты, заработке на криптовалюте и другие.
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:54
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 5,677
Благодарностей: 1,602
УГ: 233
КП: 0.154
подарки
награды Волшебный горшочек 
Украинские «белые хакеры» представят собственную криптовалюту



Украинскими «белыми хакерами» будет представлена новая собственная криптовалюта.


В субботу будет проведен 3-тий международный форум посвящённый кибербезопасности под названием HackIT на котором украинскими «белыми хакерами» будет представлена новая собственная криптовалюта. Новая криптовалюта будет называться Hacken. За Hacken можно будет оплачивать услуги «белых хакеров».


Первоначальное размещение монет (ICO) Hacken стартовало в понедельник. В свободную продажу токены поступят 12.10.17 и продолжат продаваться в течение месяца.

Всего будет выпущено 20 миллионов токенов. В ходе первоначального размещения монет будет продано 1 миллион токенов. Еще 300 тысяч токенов выступят в качестве бонусов для инвесторов ICO-кампании. Оставшиеся 18.700.000 токенов могут приобрести любой желающий на протяжении следующего месяца начиная с 12 числа. Дополнительный выпуск токенов не планируется.


Информация: «белые хакеры» - это специалисты тестирующие защиты систем со стороны внешних кибератак и киберпреступников и построить более эффективную защиту.




По материалам: https://psm7.com/news/ukrainskie-xak...tovalyutu.html

__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь
$$$ Развози клиентов, получай и выводи прибыль. Торгуй акциями компании $$$
Последний раз редактировалось Denver10; Сегодня в 14:08.
Denver10 на форуме  
Ответить
Метки
криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, электронная валюта, электронные деньги
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ЦБ РФ необходимо создать собственную криптовалюту pilot10 Новости в банковской сфере и страховании 1 06.07.2017 20:10
Ливерпуль запускает собственную криптовалюту pilot10 Новости криптовалют 0 02.02.2017 18:03
«Белые хакеры» спасают «ничьи» 7 миллионов ETC clipman77 Ethereum 0 08.08.2016 18:53
Венеция перейдет на собственную криптовалюту CashToday Новости криптовалют 0 18.01.2016 18:33
Барселона создаст собственную криптовалюту impressed85 Новости криптовалют 0 26.10.2015 13:32

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Ozzborn
Памм-фонд "ТОП15" (Panteon Finance)
От Ozzborn в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар TheGOLDskull
projectionfinance - projectionfinance.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
MatchGarant
От MatchGarant в разделе «Прогнозы»
Аватар An27
Сессии или cookies?
От An27 в разделе «Веб-программирование»
Аватар Drum13
В ноябре произошёл самый крупный обвал на глобальном долговом рынке
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Что говорят о нас жены на женских форумах
От den malinos в разделе «Юмор»
.     
Пользователей
423,288
Тем
489,827
Сообщений
12,204,541

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram