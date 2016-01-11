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Cash-nuts.ru - Cash-Nuts

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Вчера, 23:54
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.01.2017
Сообщений: 241
Благодарностей: 42
УГ: 0
КП: 0.127
Cash-nuts.ru - Cash-Nuts
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.


Старт проекта: 16.09.2017



О проекте:

Цитата:
У нас SSL сертификат и AntiDosS защита на годПартнерская программа
5 уровней на вывод!
Множество бонусов! В том числе накопительный бонус!

Вопрос: Как начать играть ?
Ответ: После регистрации в проекте, Вы переходите в раздел "Покупка", где совершаете нужные покупки, собираете продукт, продаете их - получаете монеты .

Вопрос: Если я не пополнил баланс, могу ли я начать играть ?
Ответ: Да, можете! Ежедневный бонус позволит Вам собрать немного серебра для покупки.


Вопрос: Как пополнить баланс?
Ответ: Баланс Вы можете пополнить в разделе "Вложить" любым удобным для Вас способом.

Вопрос: Что делать, если в разделе выплат указан чужой номер кошелька системы PAYEER ?
Ответ: Самое первое, что стоит сделать - это ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ. Если данные не Ваши значит уже что то не так.

Вопрос: Как мне вывести деньги из проекта ?
Ответ: Вывести заработанное Вы можете в разделе "Вывести". Там присутствуют специальные формы для выплат.

Вопрос: Как скоро я смогу начинать выводить деньги ?
Ответ: Сразу после пополнения и покупки, в разделе "Вывести". Перед выводом средств вам нужно собрать продукт и обменять его на монеты!

Вопрос: Я пополнил счет, но деньги не пришли - что делать?
Ответ: Ожидать. Скорость пополнения зависит от выбранного Вами способа оплаты. Поэтому время оплаты может варьироваться от 1 минуты до 2-х рабочих дней. Прежде чем совершить платеж, ВНИМАТЕЛЬНО читайте условия перевода, или оплаты. Если Вы все сделали правильно но деньги все таки не дошли до Вашего счета, тогда и только тогда пишите в поддержку, с полной информацией платежа(Платежная система, дата, время, сумма, номер перевода/транзакции, логин в игре).

Вопрос: Как можно еще зарабатывать серебро в проекте, кроме пополнения ?
Ответ: Серебро Вы можете заработать несколькими способами:
1. Играя в игры
2. Участвуя в конкурсе рефералов
3. Ежедневный бонус

В каждом соответствующем разделе есть подробное описание

Вопрос: Как мне привлечь рефералов?
Ответ: Вам нужно отправить свою реферальную ссылку пользователю, которого хотите пригласить. Как только он пополнит баланс - он будет считаться активным рефералом, и Вы получите за него на ваш счет!

Вопрос: Я хочу поменять реферала или реферера, как мне это сделать?
Ответ: К сожалению, эти данные менять нельзя! Если ваш друг не стал вашим рефералом после регистрации, значит он зарегистрировался не по вашей ссылке.

Вопрос: Меня заблокировали в чате, за что?
Ответ:
1)Спам
2)Размещение ссылок
3)Нецензурные выражения
4)Ввождение в заблуждение пользователей
5)Попытка навести смуту
Поэтому будьте внимательны!

Вопрос: Я не нашел ответа на вопрос, что делать ?
Ответ: Свяжитесь с администрацией по почте.
Партнерская программа:

Цитата:
Приглашайте своих друзей и получайте 7% на вывод от каждого пополнения баланса приглашенного Вами друга
Платежные системы:

Цитата:
Payeer,Yandex,Freekassa
Маркетинг:

Мой вклад в проект:
Дата операции: 20 Сен 2017 22:19
ID операции: 403006498
Тип операции: перевод
Магазин: cash-nuts.ru
Статус: выполнен
Сумма списания: 300.00 p
Сумма получения: 300.00 p

Описание счета: cash-nuts.ru - USER MonikTop


__________________
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MonikTop на форуме  
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