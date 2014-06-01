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Truckers-money.ru - Truckers-Money

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Вчера, 23:53
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.01.2017
Сообщений: 241
Благодарностей: 42
УГ: 0
КП: 0.127
Truckers-money.ru - Truckers-Money
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.


Старт проекта: 20.09.2017



О проекте:

Цитата:
Truckers-money.ru - экономическая онлайн игра с выводом реальных денег!

Становитесь настоящим дальнобойщиком в игре, арендуйте грузовики и они будут приносить вам прибыль круглые сутки.
Вам доступно 6 видов транспорта различного уровня, которые отличаются доходностью, чем дороже тем - больше прибыль приносят.
Сдай заказы, и получи монеты на счет для вывода их можно выводить, и на счет покупок, которые можно в дальнейшем потратить на аренду новых авто.

Игровая валюта:
100 перевозок = 1 монета
100 монет = 1 рубль

Мой профиль - в данном разделе находятся все данные о вашем профиле, настройки, а так же статистика по рефералам и рекламные материалы.

Автосалон - в данном разделе вы можете ознакомиться с предложными грузовиками, которые можно арендовать на: 120 дней, в течении этого времени они будут приносить прибыль круглосуточно без остановок.

Мои перевозки - раздел покажет вам актуальную статистику по перевозкам, и т.д. а так сдать заказы и получить зарплату.

Банкомет - это ежедневный конкурс активных инвесторов по истечении дня 3 игрока сорвуб общий банк и получат 3% всего на вывод.

Беседка - На данной странице вы можете общаться с другими участниками, с помощью чата.

Рефералы - в данном разделе вы можете ознакомиться с партнерским кабинетом, который включает в себя: информацию о ваших рефералах, и доходе с них а так же получить рекламные материалы для привлечения партнеров.

Ежедневный бонус - в этом разделе можно получить бонусы на покупки и на вывод, а так же энергию.

Уровни - в системе присутствует система уровней, чем выше уровень тем выше вознаграждения при сдаче заказов, и реф отчислений.

Энергия - за некоторые действия вы получаете энергию, которые послужат на выплаты.

Настройки - на странице настроек вы можете изменить ваш пароль к аккаунту.
Партнерская программа:

Цитата:
Приглашайте своих друзей и получайте 10% на вывод от каждого пополнения баланса приглашенного Вами друга
Платежные системы:

Цитата:
Payeer,Qiwi,Freekassa,Visa,Mts,Megafon,Beeline
Маркетинг:

Мой вклад в проект:
Дата операции: 20 Сен 2017 22:10
ID операции: 403003831
Тип операции: перевод
Магазин: truckers-money.ru
Статус: выполнен
Сумма списания: 302.88 p
Сумма получения: 302.88 p

Описание счета: truckers-money.ru - USER MonikTop

Дата операции: 20 Сен 2017 22:11
ID операции: 403004123
Тип операции: перевод
Магазин: truckers-money.ru
Статус: выполнен
Сумма списания: 100.96 p
Сумма получения: 100.96 p

Описание счета: truckers-money.ru - USER MonikTop


__________________
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MonikTop на форуме  
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