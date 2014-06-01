Truckers-money.ru - Truckers-Money

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта: 20.09.2017
О проекте:
Цитата:
Truckers-money.ru - экономическая онлайн игра с выводом реальных денег!
Становитесь настоящим дальнобойщиком в игре, арендуйте грузовики и они будут приносить вам прибыль круглые сутки.
Вам доступно 6 видов транспорта различного уровня, которые отличаются доходностью, чем дороже тем - больше прибыль приносят.
Сдай заказы, и получи монеты на счет для вывода их можно выводить, и на счет покупок, которые можно в дальнейшем потратить на аренду новых авто.
Мой профиль - в данном разделе находятся все данные о вашем профиле, настройки, а так же статистика по рефералам и рекламные материалы.
Автосалон - в данном разделе вы можете ознакомиться с предложными грузовиками, которые можно арендовать на: 120 дней, в течении этого времени они будут приносить прибыль круглосуточно без остановок.
Мои перевозки - раздел покажет вам актуальную статистику по перевозкам, и т.д. а так сдать заказы и получить зарплату.
Банкомет - это ежедневный конкурс активных инвесторов по истечении дня 3 игрока сорвуб общий банк и получат 3% всего на вывод.
Беседка - На данной странице вы можете общаться с другими участниками, с помощью чата.
Рефералы - в данном разделе вы можете ознакомиться с партнерским кабинетом, который включает в себя: информацию о ваших рефералах, и доходе с них а так же получить рекламные материалы для привлечения партнеров.
Ежедневный бонус - в этом разделе можно получить бонусы на покупки и на вывод, а так же энергию.
Уровни - в системе присутствует система уровней, чем выше уровень тем выше вознаграждения при сдаче заказов, и реф отчислений.
Энергия - за некоторые действия вы получаете энергию, которые послужат на выплаты.
Настройки - на странице настроек вы можете изменить ваш пароль к аккаунту.
Партнерская программа:
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Приглашайте своих друзей и получайте 10% на вывод от каждого пополнения баланса приглашенного Вами друга
Платежные системы:
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Payeer,Qiwi,Freekassa,Visa,Mts,Megafon,Beeline
Маркетинг:
Мой вклад в проект:
Дата операции: 20 Сен 2017 22:10
ID операции: 403003831
Тип операции: перевод
Магазин: truckers-money.ru
Статус: выполнен
Сумма списания: 302.88 p
Сумма получения: 302.88 p
Описание счета: truckers-money.ru - USER MonikTop
Дата операции: 20 Сен 2017 22:11
ID операции: 403004123
Тип операции: перевод
Магазин: truckers-money.ru
Статус: выполнен
Сумма списания: 100.96 p
Сумма получения: 100.96 p