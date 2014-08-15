Virrex.io - Крипто Мультикошелек / ДУ

Являюсь Админом / Разработчиком
Дата запуска: 14.09.2017
Virrex.io
Здравствуйте.
Заранее каюсь если ошибся разделом и покорно прошу модераторов перенести в соответствующий.
Что мы такое?
Мультивалютный криптокошелек. Разработка собственная, сторонних не используем.
Подняли свой сервер под это дело и систематично добавляем монеты.
На данный момент поддерживаем 7 монет;
Bitcoin | Litecoin | Dash | Ripple | Ethereum | Dogecoin | DigiByte
Регистрация в Лондоне - VIRREX LLP NOC418870F
О безопасности
- Зашифрованное SSL-соединение по HTTPS протоколу
- Система подписей всех запросов, для защиты от перехвата сессии
через публичные интернет соединения;
- Двухфакторную проверку подлинности при входе и создании транзакций;
- Доверенные IP адреса, с которых могут совершаться финансовые операции;
- Детальную систему журналирования финансовых операций
на каждом этапе их выполнения.
СОЗДАТЬ КОШЕЛЕК
Можно еще десяток пунктов приписать, но для рядового пользователя этого достаточно.
В остальном, не хотелось бы сообщать потенциальным ворам какой конкретно замок весит у нас
на дверях, но при острой необходимости можем пообщаться более детально (в рамках разумного).
Скриншот для ленивых
Обзор кабинета глазами первых клиентов
Доверительное управление
В рамках кошелька, есть дополнительная услуга в качестве инвестиций криптовалюты под определённый процент (согласно тарифам)
В наличии несколько трейдеров, работаем с биржами;
BITTREX / BITSTAMP / BITFINEX / POLONIEX / KRAKEN
Раздел проектов независим от кошелька и никаких ограничений для клиентов в использовании нету.
Вывод средств безлимитный.
Комиссия на внешние кошельки
Bitcoin: 0.00010000
Etherium: 0.00500000
Litecoin: 0.00100000
Dash: 0.01000000
Ripple: 0.15000000
Dogecoin: 5.00000000
DigiByte 0.10000000
Внутренние переводы в рамках Virrex.io БЕЗ КОМИССИИ.
РЕГИСТРАЦИЯ
Более детально познакомиться можно из обзоров или лично в кабинете. Регистрация бесплатная.
Запускались в сжатые временные ранки, быть может что-то выглядит сыро, не готово, но не сомневаемся
оправдать проявленный интерес и регулярно обновляем платформу.