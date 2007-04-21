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В 2018 году каждый россиянин может получить 10 тыс. рублей.

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В 2018 году каждый россиянин может получить 10 тыс. рублей.
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В Госдуму внесен законопроект о распределении между некоторыми категориями граждан (работающими россиянами и пенсионерами) части доходов федерального бюджета от добычи полезных ископаемых. С такой инициативой выступили депутаты от КПРФ.

Согласно законопроекту, размер гарантированного дохода не является фиксированным. В первый год выплаты должны составить 20% и увеличиваться каждый год на 2%.

«В случае своевременного принятия проекта федерального закона <…> каждый гражданин, подходящий под критерии, обозначенные в законопроекте, имеет возможность получить в 2018 году около 10 тыс. рублей», — пояснили авторы идеи.

Подходящими для получения выплат будут считаться те граждане, которые более девяти месяцев были трудоустроены, и пенсионеры с трудовым стажем не менее пяти лет.

Депутаты КПРФ считают, что принятие закона позволит избежать роста тунеядства и простимулирует граждан официально устраиваться на работу.

Правительство уже дало отрицательное заключение на проект, отметив, что средства, поступающие в федеральный бюджет, расходуются на обеспечение прав, свобод и льгот граждан.

«Таким образом, право каждого гражданина на получение доходов от использования природных ресурсов реализуется посредством перечисленных расходов государства на обеспечение льгот и выплат, гарантируемых Конституцией России и федеральными законами», — отмечается в заключении кабмина.

Ранее депутаты КПРФ предложили отменить новогодние каникулы для россиян. Правительство также не одобрило инициативы. Накануне был опубликован календарь праздничных и выходных дней на 2018 год.

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