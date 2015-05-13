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ТОП-10 самых непопулярных отраслей для ICO в 2017 году

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ТОП-10 самых непопулярных отраслей для ICO в 2017 году

На протяжении последних несколько месяцев ICO компании привлекли к себе большое внимание, по этой причине различные страны стремятся регулировать такие компании. Этот сектор в целом оказался весьма успешным как для инвесторов, так и для разработчиков. Тем не менее есть определенные типы проектов, которые в настоящее время не являются популярными, без как какой-либо очевидной причины.

Ниже я приведу 10 ICO отраслей, которые были крайне неинтересными в 2017 году.

10. Управление контентом

Довольно необычно видеть малый интерес к управлению контентом, когда речь заходит о проектах ICO. Несмотря на то, что эта сфера существует, их доля в ICO составляет не более 0.4% или $9,5 млн инвестиций. Мы можем лишь надеяться на то, что эта ситуация изменится в ближайшем будущем.

9. Недвижимость

Эта специфичная отрасль во все времена была довольно дорогостоящей и маловероятно, что она наберет когда-то большую популярность в ICO. Некоторые проекты попробовали свои силы и даже сумели привлечь скромные $9,085 млн в течение 2017 года.

8. Коммуникации

Когда речь заходит о коммуникациях, собрать инвестиции на новую платформу через ICO не так просто. Данная сфера также не будет прибыльной в ближайшем будущем, поскольку на нее приходится лишь $8,815 млн в течение 2017 года.

7. Здравоохранение

Хотя сектор здравоохранения может извлечь пользу из блокчейна и децентрализованных технологий, очень мало ICO компаний, которые в настоящее время уделяют пристальное внимание на этот сектор. Но так или иначе, некоторые компании смогли привлечь $8.31 млн инвестиций.

6. События и развлечения

Другой сектор, не получающий большого внимание от ICO - это сектор развлечений. Это не совсем удивительно, поскольку нет никаких оснований для того, чтобы размещать ICO для этих целей. Тем не менее десяток компаний все же имеются, которые смогли вместе привлечь $ 8,07 млн для своего масштабирования.

5. Социальные сети

Многие люди будет удивлены, узнав о том, что не было принято никаких усилий ICO, связанных с социальными сетями. Поскольку в этом году в рамках данной отрасли было привлечено только $5.625 млн, революцию соц сетей в ближайшее время можно не ждать.

4. Анализ данных

Практические нет смысла собирать средства через ICO для анализа данных, так как она подняла чуть более $2 млн в течение 2017 года.

3. Энергетика и коммунальные услуги

Данная отрасль является самой разочарованной, несмотря на то, что она является актуальной во все времена. Энергетический и коммунальный сектор получил скромные $2 млн капитала и на сегодняшний день находится на грани исчезновения.

2. Поставки и логистика

Большинство усилий, связанных с поставками и логистикой не будут осуществляться с помощью ICO. Это не означает, что ситуация в ближайшие годы не изменится, но 2017 год увидел лишь $ 851 295 инвестиций. Согласитесь, неутешительно.

1. Управление финансами

Сектор по вопросам управления финансами в течение первых девяти месяцев 2017 года сумел поднять $258 645. Это довольно шокирующая цифра, которая демонстрирует низкий интерес инвесторов. Большинство проектов фокусируются на системах платежей и кошельков, но никаких не управлением финансами.

Автор: Alcest
Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru
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Последний раз редактировалось Alcest; Сегодня в 22:31.
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