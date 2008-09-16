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Приглашаем на International Blockchain Forum (12 октября, г. Москва)

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Криптовалюты. Обсуждение теоретических вопросов.
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Имя: Андрей
Пол: Мужской
Возраст: 36
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.09.2008
Сообщений: 4,278
Благодарностей: 6,414
УГ: 8
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награды Ветеран MMGP.RU Волшебный горшочек 
Внимание Приглашаем на International Blockchain Forum (12 октября, г. Москва)


12 октября на Красном октябре пройдет крупнейший форум по блокчейну - International Blockchain Forum

Хотите узнать, как вложиться в биткоин и начать зарабатывать на криптовалютах? Какую выбрать стратегию торговли на бирже или фонд для инвестиций? Как провести ICO и с чего стоит начать? Как запустить собственную ферму для майнинга или развивать уже действующую? Хотите начать работать с агентствами, фондами и биржами в сфере блокчейна?

Регистрируйтесь на International Blockchain Forum: www.ibf.events

Программа форума освещает самые актуальные сегодня темы в сфере блокчейна:
  1. Биткоин как инвестиция: Как безопасно купить и хранить биткоины? Пошаговая инструкция по покупке криптовалюты в онлайне. Практический мастер класс с демонстрацией.
  2. Профессиональная торговля криптовалютой, биржи и трейдеры: Обзор самых популярных бирж для торговли криптой. Риски для трейдеров, как выбрать площадку для торговли и защитить свои деньги?
  3. Фонды и управляющие капиталами на рынке криптовалют: Как вложиться в криптовалютный фонд? Самые популярные фонды, доверительные управляющие и ETF в России и в мире. Пороги входа. Гарантии безопасности инвестиций.
  4. ICO как способ привлечения финансирования: Реально ли сделать успешный ICO своими руками? И нужно ли это делать? Обзор ведущих мировых агентств по ICO. Итоги проведенных ICO и отзывы тех, кто уже разместился в токенах.
  5. Секреты прибыльного майнинга: Как собрать ферму своими руками? Практический мастер класс с демонстрацией. Бизнес план по созданию и окупаемости фермы в промышленных масштабах.

На форумы выступают известные и практикующие эксперты:
  • Герман Клименко, Советник Президента РФ по вопросам Интернета
  • Владислав Мартынов, Член наблюдательного совета Ethereum
  • Олег Иванов, Основатель CryptoBazar Fund
  • Александр Шульгин, Инвестор и блокчейн евангелист, партнер ITech Capital Fund (BitFury)
  • Павел Новиков, Директор центра развития Fintech & Blockchain, Фонд Сколково
  • Константин Шабалин, CEO StartTrack
  • Владимир Смеркис, Партнер, The Token Fund
  • Александр Гаркуша, Сооснователь, Modern Token
  • Алексей Архипов, Директор по криптотехнологиям, QIWI
  • Александр Бородич, VentureClub, Universa.io
  • Виктор Ларионов, Партнер, Агентство по ICO Priority Token
  • Антон Пушков, Управляющий партнер, Центр юридического сопровождения сделок Сколково

Регистрация: www.ibf.events

Дата: 12 октября

Место: Deworkacy Красный Октябрь, Москва, м. Кропоткинская, Берсеневская наб., 6, стр. 3, 6 этаж

International Blockchain Forum – международная компания, специализирующаяся на организации крупных форумов и конференций на тему блокчейна, криптовалют, ICO и торговли.


Форум MMGP выступил информационным партнером мероприятия.
__________________
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Реклама на форуме MMGP.RU
Sapiens вне форума  
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