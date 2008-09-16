Приглашаем на International Blockchain Forum (12 октября, г. Москва)

12 октября на Красном октябре пройдет крупнейший форум по блокчейну - International Blockchain Forum
Хотите узнать, как вложиться в биткоин и начать зарабатывать на криптовалютах? Какую выбрать стратегию торговли на бирже или фонд для инвестиций? Как провести ICO и с чего стоит начать? Как запустить собственную ферму для майнинга или развивать уже действующую? Хотите начать работать с агентствами, фондами и биржами в сфере блокчейна?
Регистрируйтесь на International Blockchain Forum: www.ibf.events
Программа форума освещает самые актуальные сегодня темы в сфере блокчейна:
- Биткоин как инвестиция: Как безопасно купить и хранить биткоины? Пошаговая инструкция по покупке криптовалюты в онлайне. Практический мастер класс с демонстрацией.
- Профессиональная торговля криптовалютой, биржи и трейдеры: Обзор самых популярных бирж для торговли криптой. Риски для трейдеров, как выбрать площадку для торговли и защитить свои деньги?
- Фонды и управляющие капиталами на рынке криптовалют: Как вложиться в криптовалютный фонд? Самые популярные фонды, доверительные управляющие и ETF в России и в мире. Пороги входа. Гарантии безопасности инвестиций.
- ICO как способ привлечения финансирования: Реально ли сделать успешный ICO своими руками? И нужно ли это делать? Обзор ведущих мировых агентств по ICO. Итоги проведенных ICO и отзывы тех, кто уже разместился в токенах.
- Секреты прибыльного майнинга: Как собрать ферму своими руками? Практический мастер класс с демонстрацией. Бизнес план по созданию и окупаемости фермы в промышленных масштабах.
На форумы выступают известные и практикующие эксперты:
Регистрация
- Герман Клименко, Советник Президента РФ по вопросам Интернета
- Владислав Мартынов, Член наблюдательного совета Ethereum
- Олег Иванов, Основатель CryptoBazar Fund
- Александр Шульгин, Инвестор и блокчейн евангелист, партнер ITech Capital Fund (BitFury)
- Павел Новиков, Директор центра развития Fintech & Blockchain, Фонд Сколково
- Константин Шабалин, CEO StartTrack
- Владимир Смеркис, Партнер, The Token Fund
- Александр Гаркуша, Сооснователь, Modern Token
- Алексей Архипов, Директор по криптотехнологиям, QIWI
- Александр Бородич, VentureClub, Universa.io
- Виктор Ларионов, Партнер, Агентство по ICO Priority Token
- Антон Пушков, Управляющий партнер, Центр юридического сопровождения сделок Сколково
: www.ibf.events
Дата
: 12 октября
Место
: Deworkacy Красный Октябрь, Москва, м. Кропоткинская, Берсеневская наб., 6, стр. 3, 6 этаж
International Blockchain Forum
– международная компания, специализирующаяся на организации крупных форумов и конференций на тему блокчейна, криптовалют, ICO и торговли.
Форум MMGP выступил информационным партнером мероприятия.