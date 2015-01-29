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821210airbusiness.ru - Air Business

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 17:47
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 18,246
Благодарностей: 172
УГ: 10
КП: 0.049
821210airbusiness.ru - Air Business

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 02.08.2017




Об игре:

Авиапарк
В этом разделе вы можете увидеть, сколько пассажиров перевезли ваши самолеты (данные обновляются каждую минуту). Каждый самолет даёт разное количество билетов, чем он дороже, тем больше может вместить пассажиров и тем самым заработать больше денег с билетов. Вы можете покупать любое их количество, самолет не ломается, не исчезает и будет зарабатывать всегда.


Ангар
Собирайте в ангаре ваши билеты заработаные на Air Business. Ваши самолеты дают билеты каждые 10 минут. Билеты постоянно накапливаются, не обязательно собирать каждые 10 мин. достаточно собрать их раз в месяц.
Как вам удобнее.

Касса
Касса позволит вам продать все ваши билеты за серебро, которое можно обменять на реальные деньги. Вырученное с продажи серебро распределяются между двумя счетами (счет для покупок и счет для вывода) в пропорциях: 50% на счет для покупок и 50% на вывод.
Курс продажи любых билетов: 100 билетов = 1 серебро. 100 серебра = 1 рубль.

Бонусы:


Самолет 1-го уровня в подарок!


Реферальная программа:


Вы будете получать 10% от каждого пополнения баланса приглашенным Вами человеком. Доход ни чем не ограничен.


Платежные системы:


Payeer, Free-Kassa


Мой вклад:


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