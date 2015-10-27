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Швейцарский регулятор распорядился о закрытии трех компаний, распространявших E-Coin

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Швейцарский регулятор распорядился о закрытии трех компаний, распространявших E-Coin

Швейцарский регулятор финансовых рынков распорядился о закрытии трех компаний, уличенных в мошенничестве с криптовалютами.

Управление надзора за операциями (FINMA) объявило о закрытии Quid Pro Quo Association, Digital Trading AG и Marcelco Group AG в связи с продажей криптовалюты E-Coin. Компании работали без соответствующего разрешения и в результате были ликвидированы FINMA.


FINMA также заявляет, что в отличие от других криптовалют, E-Coin не функционирует децентрализованно, а находится под полным контролем тех, кто их распространяет:

"Используя данную платформу [E-Coin] три юридических лица приняли средства в размере не менее четырех миллионов швейцарских франков ($4,2 млн) от нескольких сотен пользователей и использовали виртуальные счета, как незаконный метод получения средств. Схема схожа с банковским депозитом, но является незаконной, если компания не имеет соответствующей лицензии".


E-Coin не является единственной мошеннической схемой, связанной с криптовалютами. В своем сообщении FINMA предостерегает три другие компании от использования фейковых криптовалют (Suisse Finance GmbH in Liquidation, Euro Solution GmbH и Animax United LP). Регулятор будет расследовать все случаи несанкционированного распространения криптовалют и предупреждает, что любой, кто хочет инвестировать в криптовалюты - будет защищен.

"В данный момент FINMA проводит одиннадцать расследований по другим несанкционированным распространениям монет", - заявил регулятор.




Перевод специально для mmgp.ru
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