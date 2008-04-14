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AltradeGlobalCoinLimited - altradecoin.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 45,119
Благодарностей: 2,967
Записей в блоге: 1
УГ: 17
КП: 0.005
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
AltradeGlobalCoinLimited - altradecoin.com
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,​AdvCash,PerfectMoney,Litecoin

Новый проект: ALTRADE GLOBAL COIN LTD

Планы nvestment 6% - 7% ЕЖЕДНЕВНО в течение 30 дней, 0,35% ЧАСЫ НА 360 ЧАСОВ

Минимальный вклад $20

Рефские до 3 Уровни: 6% -1% - 1%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от DDos-Guard

Перевод с Google:

Цитата:
Altrade Global Coin - частная онлайн-венчурная организация, которая была законно зарегистрирована в Соединенном Королевстве в 2016 году. У нас есть группа торговцев с 5-летним опытом работы, которые предоставляют спекулятивные администрации по всему миру. В качестве первостепенной важности мы берем надежный способ справиться с решением рынка с проданным поставщиком ликвидности. Наши специалисты в сфере бизнеса работают с BTC, LTC, ETHEREUM и некоторыми другими криптовалютами на крупнейших мировых торгах. Например: BitFinex, Bittrex, Kraken, Poloniex и BitMex. После критического падения его стоимости выберите включение нескольких видов криптовалюты в наш обменный портфель.
Инвестиционные планы:

Цитата:
6% ЕЖЕДНЕВНО за 30 дней
Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 20,00 - $ 25000,00 6,00

7% ЕЖЕДНЕВНО НА 30 ДНЕЙ
Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 150,00 - $ 50000,00 7,00

0,35% ЧАСЫ НА 360 ЧАСОВ
Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 1 $ 300,00 - $ 50000,00 0,35
Whis Info:

Цитата:
Хостинг-провайдер Dancom Ltd
Регистратор NameSilo, LLC
Создано 2017-09-08
Обновлено 2017-09-11
NS NS1.DDOS-GUARD.NET NS2.DDOS-GUARD.NET
NS3.DDOS-GUARD.NET NS4.DDOS-GUARD.NET
NS5.DDOS-GUARD.NET NS6.DDOS-GUARD.NET
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Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 188731291
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U15585902 (ALTRADE GLOBAL COIN LTD)
Amount: 120.00 USD
Memo: Deposit to ALTRADE GLOBAL COIN LIMITED User naale
__________________
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www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:13
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