AltradeGlobalCoinLimited - altradecoin.com Я не админ !







Принимает:BTC,Payeer,​AdvCash,PerfectMoney,Litecoin



Новый проект: ALTRADE GLOBAL COIN LTD



Планы nvestment 6% - 7% ЕЖЕДНЕВНО в течение 30 дней, 0,35% ЧАСЫ НА 360 ЧАСОВ



Минимальный вклад $20



Рефские до 3 Уровни: 6% -1% - 1%



Вывод типа Мгновенно



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от DDos-Guard



Перевод с Google:



Цитата: Altrade Global Coin - частная онлайн-венчурная организация, которая была законно зарегистрирована в Соединенном Королевстве в 2016 году. У нас есть группа торговцев с 5-летним опытом работы, которые предоставляют спекулятивные администрации по всему миру. В качестве первостепенной важности мы берем надежный способ справиться с решением рынка с проданным поставщиком ликвидности. Наши специалисты в сфере бизнеса работают с BTC, LTC, ETHEREUM и некоторыми другими криптовалютами на крупнейших мировых торгах. Например: BitFinex, Bittrex, Kraken, Poloniex и BitMex. После критического падения его стоимости выберите включение нескольких видов криптовалюты в наш обменный портфель. Инвестиционные планы:



Цитата: 6% ЕЖЕДНЕВНО за 30 дней

Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

План 1 $ 20,00 - $ 25000,00 6,00



7% ЕЖЕДНЕВНО НА 30 ДНЕЙ

Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

План 1 $ 150,00 - $ 50000,00 7,00



0,35% ЧАСЫ НА 360 ЧАСОВ

Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)

План 1 $ 300,00 - $ 50000,00 0,35 Whis Info:



Цитата: Хостинг-провайдер Dancom Ltd

Регистратор NameSilo, LLC

Создано 2017-09-08

Обновлено 2017-09-11

NS NS1.DDOS-GUARD.NET NS2.DDOS-GUARD.NET

NS3.DDOS-GUARD.NET NS4.DDOS-GUARD.NET

NS5.DDOS-GUARD.NET NS6.DDOS-GUARD.NET Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 188731291

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U15585902 (ALTRADE GLOBAL COIN LTD)

Amount: 120.00 USD

