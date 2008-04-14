AltradeGlobalCoinLimited - altradecoin.com

Планы nvestment6% - 7% ЕЖЕДНЕВНО в течение 30 дней, 0,35% ЧАСЫ НА 360 ЧАСОВ
Минимальный вклад $20
Рефские до 3 Уровни: 6% -1% - 1%
Вывод типа Мгновенно
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от DDos-Guard
Перевод с Google:
Цитата:
Altrade Global Coin - частная онлайн-венчурная организация, которая была законно зарегистрирована в Соединенном Королевстве в 2016 году. У нас есть группа торговцев с 5-летним опытом работы, которые предоставляют спекулятивные администрации по всему миру. В качестве первостепенной важности мы берем надежный способ справиться с решением рынка с проданным поставщиком ликвидности. Наши специалисты в сфере бизнеса работают с BTC, LTC, ETHEREUM и некоторыми другими криптовалютами на крупнейших мировых торгах. Например: BitFinex, Bittrex, Kraken, Poloniex и BitMex. После критического падения его стоимости выберите включение нескольких видов криптовалюты в наш обменный портфель.
Инвестиционные планы:
Цитата:
6% ЕЖЕДНЕВНО за 30 дней
Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 20,00 - $ 25000,00 6,00
7% ЕЖЕДНЕВНО НА 30 ДНЕЙ
Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 150,00 - $ 50000,00 7,00
0,35% ЧАСЫ НА 360 ЧАСОВ
Планируемая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 1 $ 300,00 - $ 50000,00 0,35