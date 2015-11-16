OPLOTT Премиум



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 3,993 Благодарностей: 1,459 УГ: 26 КП: 0.205 подарки

Банк HSBC ​запустил в Китае онлайн-платежи с помощью селфи​



Сообщается, что крупный британский банк HSBC всё активнее внедряется на китайский финансовый рынок и старается привнести туда все самые свежие технологические новинки, которые уже имеются в его распоряжении.



Из последних достижений HSBС в Китае, можно выделить возможность осуществления онлайн-платежей с помощью селфи на своем смартфоне и происходит это благодаря технологии распознавания лиц.



Для того, чтобы воспользоваться этой функцией, конечно, в первую очередь нужно установить бесплатное мобильное приложение от HSBC на свой смартфон. Далее, чтобы осуществить онлайн-платеж, потребуется запустить мобильное приложение и сразу после этого направить камеру расположенную на внутренней стороне смартфона на своё лицо. Система сравнит ваше лицо с тем изображением, что уже храниться в накопленной базе данных банка. При совпадении изображений и плюс при введении клиентом верного кода доступа в мобильное приложение, система даст своё разрешение клиенту на онлайн-перевод денежных средств. В течение одних суток, работая в этой системе будет возможно перевести не более 50 000 юаней (в эквиваленте это будет около 7600 долл. США).



Китай - это первая страна, в которой HSBC внедрил технологию распознавания лиц при осуществлении онлайн-платежей - даже в Британии пока нет такой услуги от HSBC. Дело в том, что специалисты HSBC ранее заказывали исследование, которое и показало им, что Азия намного опережает страны Европы и США в своей уверенности в новых технологиях. Ну и вот поэтому банк начал внедрять эту технологию с самой крупной азиатской страны - с Китая.



И например, согласно этого же исследования, почти 60 процентов китайцев уверены, в течение ближайших 10 лет именно биометрия превратится в единственный способ доступа к банковскому сервису и особенно этого касается технологии распознавания лиц и сканирования отпечатков пальцев.



Однако ради справедливости стоит ещё упомянуть, что руководство HSBC ещё в прошлом году заявляло о своих планах скорого запуска системы распознавания голоса и сканера отпечатков пальцев (Touch ID) на смартфонах с мобильным приложением от банка для всех своих британских клиентов, чем активно сейчас и занимается. Так что этот банк в плане технологий, конечно, не стоит на месте, а идёт в ногу со временем и его продвижение в Китай в этом плане показательно.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59c18fd7b2b2d Сообщается, что крупный британский банк HSBC всё активнее внедряется на китайский финансовый рынок и старается привнести туда все самые свежие технологические новинки, которые уже имеются в его распоряжении.Из последних достижений HSBС в Китае, можно выделить возможность осуществления онлайн-платежей с помощью селфи на своем смартфоне и происходит это благодаря технологии распознавания лиц.Для того, чтобы воспользоваться этой функцией, конечно, в первую очередь нужно установить бесплатное мобильное приложение от HSBC на свой смартфон. Далее, чтобы осуществить онлайн-платеж, потребуется запустить мобильное приложение и сразу после этого направить камеру расположенную на внутренней стороне смартфона на своё лицо. Система сравнит ваше лицо с тем изображением, что уже храниться в накопленной базе данных банка. При совпадении изображений и плюс при введении клиентом верного кода доступа в мобильное приложение, система даст своё разрешение клиенту на онлайн-перевод денежных средств. В течение одних суток, работая в этой системе будет возможно перевести не более 50 000 юаней (в эквиваленте это будет около 7600 долл. США).Китай - это первая страна, в которой HSBC внедрил технологию распознавания лиц при осуществлении онлайн-платежей - даже в Британии пока нет такой услуги от HSBC. Дело в том, что специалисты HSBC ранее заказывали исследование, которое и показало им, что Азия намного опережает страны Европы и США в своей уверенности в новых технологиях. Ну и вот поэтому банк начал внедрять эту технологию с самой крупной азиатской страны - с Китая.И например, согласно этого же исследования, почти 60 процентов китайцев уверены, в течение ближайших 10 лет именно биометрия превратится в единственный способ доступа к банковскому сервису и особенно этого касается технологии распознавания лиц и сканирования отпечатков пальцев.Однако ради справедливости стоит ещё упомянуть, что руководство HSBC ещё в прошлом году заявляло о своих планах скорого запуска системы распознавания голоса и сканера отпечатков пальцев (Touch ID) на смартфонах с мобильным приложением от банка для всех своих британских клиентов, чем активно сейчас и занимается. Так что этот банк в плане технологий, конечно, не стоит на месте, а идёт в ногу со временем и его продвижение в Китай в этом плане показательно.Специально для mmgp.ru

Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro

Крипта на Халяву! Тут __________________ Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 02:02 .