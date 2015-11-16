Банк HSBC ​запустил в Китае онлайн-платежи с помощью селфи​

Сообщается, что крупный британский банк HSBC всё активнее внедряется на китайский финансовый рынок и старается привнести туда все самые свежие технологические новинки, которые уже имеются в его распоряжении.
Из последних достижений HSBС в Китае, можно выделить возможность осуществления онлайн-платежей с помощью селфи на своем смартфоне и происходит это благодаря технологии распознавания лиц.
Для того, чтобы воспользоваться этой функцией, конечно, в первую очередь нужно установить бесплатное мобильное приложение от HSBC на свой смартфон. Далее, чтобы осуществить онлайн-платеж, потребуется запустить мобильное приложение и сразу после этого направить камеру расположенную на внутренней стороне смартфона на своё лицо. Система сравнит ваше лицо с тем изображением, что уже храниться в накопленной базе данных банка. При совпадении изображений и плюс при введении клиентом верного кода доступа в мобильное приложение, система даст своё разрешение клиенту на онлайн-перевод денежных средств. В течение одних суток, работая в этой системе будет возможно перевести не более 50 000 юаней (в эквиваленте это будет около 7600 долл. США).
Китай - это первая страна, в которой HSBC внедрил технологию распознавания лиц при осуществлении онлайн-платежей - даже в Британии пока нет такой услуги от HSBC. Дело в том, что специалисты HSBC ранее заказывали исследование, которое и показало им, что Азия намного опережает страны Европы и США в своей уверенности в новых технологиях. Ну и вот поэтому банк начал внедрять эту технологию с самой крупной азиатской страны - с Китая.
И например, согласно этого же исследования, почти 60 процентов китайцев уверены, в течение ближайших 10 лет именно биометрия превратится в единственный способ доступа к банковскому сервису и особенно этого касается технологии распознавания лиц и сканирования отпечатков пальцев.
Однако ради справедливости стоит ещё упомянуть, что руководство HSBC ещё в прошлом году заявляло о своих планах скорого запуска системы распознавания голоса и сканера отпечатков пальцев (Touch ID) на смартфонах с мобильным приложением от банка для всех своих британских клиентов, чем активно сейчас и занимается. Так что этот банк в плане технологий, конечно, не стоит на месте, а идёт в ногу со временем и его продвижение в Китай в этом плане показательно.
Специально для mmgp.ru
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