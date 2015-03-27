Россия выиграла у США в спорах за экстрадицию Винника

Адвокат Винника заявил, что подсудимый будет экстрадирован в Россию
Подсудимый А. Винник который находится в заключении в тюрьме Греции согласился на условия экстрадиции в Россию. Такой информацией поделился адвокат Винника Т. Мусатов.
Прокуратура Салоников предложила Виннику условия экстрадиции в РФ, с которыми он ознакомился и согласился. Теперь перелет в Россию для Винника дело времени.
Россия запросила экстрадицию у Греции. Так же подобный запрос подавало и США, выдвигая обвинения Александру в создании криптовалютной биржи BTC-e и отмывании многомиллиардных потоков. Так же Винник проходит в США по делу Криптобиржи Японии MtGox.
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Пл материалам https://forklog.com/advokat-aleksand...iyu-v-rossiyu/