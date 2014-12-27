OSCARbit - oscarbit.com

Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.
Старт 19/09/2017
Описание:
Компания ОSCARBIT LIMITED основана в 2017 году с целью комплексной реализации бизнес модели по добыче и торговле криптовалютой. Компания занимается классическим майнингом Bitcoin с применением новейшего ASIC оборудования и торговлей на мировых криптовалютных биржах. Мы не только добываем криптовалюту, но и профессионально используем ее на бирже с целью увеличения своей прибыли.
Инвестиционные планы:
От 5%
до 10%
в сутки/ срок вклада бессрочный/ депозит включен в выплаты/ начисления % в режиме реального времени.
Дополнительно:
депозит вносится через Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, AdvCash, Payeer, Perfect Money и конвертируется в BTC по курсу. Добывается и выводится только BTC.
Бонус:
Бесплатный кран - 100 SATOSHI каждый час.
Платежные системы для депозита:
Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, AdvCash, Payeer, Perfect Money.
Платежные системы для выплат:
Bitcoin.
Минимальный депозит:
BTC 0.003
Минимальный вывод:
BTC 0.0005
Комиссия:
нет.
Выплаты:
инстант.
Реферальная система:
2 уровня - 7%-3% от суммы инвестиции реферала.
Рефбек:
7% на блоге.
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Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Мой вклад:
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!