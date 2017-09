Re: OSCARbit - oscarbit.com

Цитата: HotInvest-io Сообщение от срок вклада бессрочный

Как понять Attention! You are making a transaction to an account that was opened less than 15 days ago. Please be extremely cautious.Добрый вечер. Как понять срок вклада бессрочный? Я как понял я могу снять весь депозит + свои прибыл в любое время?