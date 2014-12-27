Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,106 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

OSCARbit - oscarbit.com

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:34
#1
ФЛАГМАН В МИРЕ HYIP
Премиум
 
Аватар HotInvest-io
 
Имя: HotInvest
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2017
Сообщений: 984
Благодарностей: 67
УГ: 10
КП: 0.000
OSCARbit - oscarbit.com
Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.
Старт 19/09/2017

Описание:
Компания ОSCARBIT LIMITED основана в 2017 году с целью комплексной реализации бизнес модели по добыче и торговле криптовалютой. Компания занимается классическим майнингом Bitcoin с применением новейшего ASIC оборудования и торговлей на мировых криптовалютных биржах. Мы не только добываем криптовалюту, но и профессионально используем ее на бирже с целью увеличения своей прибыли.
Инвестиционные планы:
От 5% до 10% в сутки/ срок вклада бессрочный/ депозит включен в выплаты/ начисления % в режиме реального времени.
Дополнительно: депозит вносится через Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, AdvCash, Payeer, Perfect Money и конвертируется в BTC по курсу. Добывается и выводится только BTC.

Бонус: Бесплатный кран - 100 SATOSHI каждый час.
Платежные системы для депозита: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, AdvCash, Payeer, Perfect Money.
Платежные системы для выплат: Bitcoin.
Минимальный депозит: BTC 0.003
Минимальный вывод: BTC 0.0005
Комиссия: нет.
Выплаты: инстант.
Реферальная система: 2 уровня - 7%-3% от суммы инвестиции реферала.
Рефбек: 7% на блоге.

>>>>>Регистрация в проекте<<<<<
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!

Мой вклад:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: Безымянный11.png Просмотров: 7 Размер: 14.3 Кб ID: 198307  
__________________
Лучшим портфелям выплатили 115$ за минуту. ПОЗДРАВЛЯЕМ!

HotInvest-io на форуме  
Старый Вчера, 23:51
#2
ФЛАГМАН В МИРЕ HYIP
Премиум
 
Аватар HotInvest-io
 
Имя: HotInvest
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2017
Сообщений: 984
Благодарностей: 67
УГ: 10
КП: 0.000
Автор темы Re: OSCARbit - oscarbit.com
Срок вклада 30 дней. Ошибся. Модератора попросил сменить.
__________________
Лучшим портфелям выплатили 115$ за минуту. ПОЗДРАВЛЯЕМ!

HotInvest-io на форуме  
Старый Вчера, 23:54
#3
Интересующийся
 
Имя: Здравко
Пол: Мужской
Адрес: Болгария
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 189
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.000
Re: OSCARbit - oscarbit.com
Впервые я вижу этот проект на многих языках, кроме английского
__________________
Реклама: FCT Academy - выбирая нас, обеспечиваешь себя на будущее!

Хорошие инвестиционные проекты
Последний раз редактировалось kehaq; Вчера в 23:56.
kehaq на форуме  
Старый Вчера, 23:59
#4
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.12.2014
Сообщений: 929
Благодарностей: 159
УГ: 2
КП: 0.000
Re: OSCARbit - oscarbit.com
Инвест планы, кому интересно

Цитата:
CLASS 1
0.21% в час
5% в сутки
150% Итого
min 0.0030 BTC
max 0.0999 BTC

CLASS 2
0.25% в час
6% в сутки
180% Итого
min 0.1000 BTC
max 0.9999 BTC

CLASS 3
0.29% в час
7% в сутки
210% Итого
min 1 BTC
max 4.9999 BTC

CLASS 4
0.33% в час
8% в сутки
240% Итого
min 5 BTC
max 19.9999 BTC

CLASS 5
0.42% в час
10% в сутки
300% Итого
min 20 BTC
max 100 BTC
Aleksandr Baldin на форуме  
Старый Сегодня, 00:09
#5
Интересующийся
 
Имя: Здравко
Пол: Мужской
Адрес: Болгария
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.12.2016
Сообщений: 189
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.000
Re: OSCARbit - oscarbit.com
Цитата:
Сообщение от kehaq Посмотреть сообщение
Впервые я вижу этот проект на многих языках, кроме английского
Ошибка моя, я нашел английский язык. Многосторонний проект
__________________
Реклама: FCT Academy - выбирая нас, обеспечиваешь себя на будущее!

Хорошие инвестиционные проекты
kehaq на форуме  
Старый Сегодня, 00:33
#6
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 28.01.2017
Сообщений: 55
Благодарностей: 2
УГ: 10
КП: 0.000
Re: OSCARbit - oscarbit.com
Цитата:
Сообщение от HotInvest-io Посмотреть сообщение
срок вклада бессрочный
Как понять Attention! You are making a transaction to an account that was opened less than 15 days ago. Please be extremely cautious.

Добрый вечер. Как понять срок вклада бессрочный? Я как понял я могу снять весь депозит + свои прибыл в любое время?
__________________
Реклама: FCT Academy - выбирая нас, обеспечиваешь себя на будущее!
UUU000 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар johnnyParazit
Свиньи идут под нож
От johnnyParazit в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар kirlinkas
Притча о беcпроигрышной системе игры в рулетку
От kirlinkas в разделе «Казино»
Аватара нет
artkuv.com-Bux без минималки!, Минимума к выплате нету!
От baggio777 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Посоветуйте иностранную процессинговую компанию
От ДмитрийДмитрий в разделе «Юридические вопросы»
Аватара нет
Studioinv - studioinv.com
От HYIPsRating в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Сергей Данталь
glorius.network
От Сергей Данталь в разделе «HYIP от 16% до 60% в месяц под вопросом»
.     
Пользователей
423,106
Тем
489,624
Сообщений
12,196,618

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram