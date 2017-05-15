Comhash - майнинг с бонусом.

Новый, майнинг криптовалют.
Регистрируйся сейчас и получи бонус в размере 1.00000000 GH/S
Старт проекта: 19.09.2017.
Для майнинга предложено:
Bitcoin, Litecoin, Doge, Dash, Ethereum и USD.
Возможен обмен намайненного на мощности (пока без ограничений).
Минимальная сумма вывода (на момент старта) составляет:
0.00100000 BTC
0.01000000 LTC
30.00000000 DOGE
0.10000000 DASH
0.02000000 ETH
0.10000000 USD
Регистрация в проекте и скрины выплат
Создаю тему 1-ый раз, если что не так - сильно не пинайте, а укажите на ошибки (я понятливый и исправлюсь).