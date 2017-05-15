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Comhash - майнинг с бонусом.

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Старый Вчера, 23:22
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 06.07.2017
Сообщений: 19
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Comhash - майнинг с бонусом.
Новый, майнинг криптовалют.
Регистрируйся сейчас и получи бонус в размере 1.00000000 GH/S
Старт проекта: 19.09.2017.
Для майнинга предложено:
Bitcoin, Litecoin, Doge, Dash, Ethereum и USD.
Возможен обмен намайненного на мощности (пока без ограничений).
Минимальная сумма вывода (на момент старта) составляет:
0.00100000 BTC
0.01000000 LTC
30.00000000 DOGE
0.10000000 DASH
0.02000000 ETH
0.10000000 USD

Регистрация в проекте и скрины выплат

Создаю тему 1-ый раз, если что не так - сильно не пинайте, а укажите на ошибки (я понятливый и исправлюсь).
__________________
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http://coins-crypto.ru
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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