Децентрализованный магазин приложений Spheris сегодня запустил ICO

На сегодняшний день Blockchain технология используется в различных инновационных решениях. Spheris, является одним из таких решений, который реализует криптовалюту для децентрализованного магазина приложений. Данная платформа предназначена для разработчиков программного обеспечения, позволяющая им расширить базу пользователей и увеличить прибыль, путем выхода на новые рынки и устраняя посредников.
Децентрализованный характер платформы Spheris предлагает как разработчикам, так и клиентам значительную гибкость, когда речь заходит о платежах, ценообразовании, лицензировании и др. Благодаря своей работе без посредников, разработчики и потребители могут освободиться от влияния крупных корпораций. Кроме того, система платежей Blockchain будет исключить участие обычных платежных систем и банковских услуг, что еще больше сокращает операционные издержки.
Платформа Spheris построена на Blockchain Ethereum и подкреплена токенами SPRS. В настоящее время команда Spheris запустил краудсейл. Однако, в отличие от многих других Blockchain проектов, запускающие ICO, не имея ничего больше, кроме идеи и белой бумаги, платформа Spheris находится на стадии альфа-теста благодаря своего готовому программному обеспечению, который разработчики продолжают дорабатывать.
Недавно выпущенными продуктами Spheris является Spheris каталог и Spheris браузер. Spheris Каталог - это смарт-контракты для хранения важной информации о зарегистрированных разработчиках, приложений, подписчиков, тогда как Браузер является частью Spheris DAM, отвечающего за обработку Spheris Каталога. Платформа уже продемонстрировала свои намерения, чтобы принести изменения на рынке программного обеспечения и мобильных приложений.
Как я уже сказала выше, Spheris запускает краудсейл 19 сентября 2017 года. Проект выпустил колоссальное количество токенов - 2 трлн, из которых 1,24 трлн будут в продаже в течение всего краудсейла. Маркеры SPRS можно будет приобрести в обмен на ETH или BTC, стоимость которых будет считаться по курсу 1 ETH для 300 000 SPrS. Минимальная сумма привлечения установлена на уровне $720 000. В течение первых двух дней продажи инвесторам будет начислен бонус 20%. Если общий объем средств, привлеченных в ICO будет меньше $720 000, платформа вернет все средства своим инвесторам.
Перевод специально для MMGP.RU