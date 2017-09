myhyipsnet Профессионал

OR-BIT LIMITED - or-bit.biz Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.



Старт 19/09/2017



языки: EN



Новый проект: OR-BIT LIMITED

Описание программы

Цитата: Or-Bit Limited is dedicated in cryptocurrencies industry, with superior technology of bitcoin trading and bitcoin mining.



Since company was established, our role is to offer each person the chance to attend the bitcoin related business and earn profit easily with our powerful and secured system. Перевод с Google: (RU)

Цитата: Or-Bit Limited специализируется в индустрии криптоконкурентных решений с превосходной технологией биткойн-трейдинга и разработки биткойнов.



С момента создания компании наша роль - предложить каждому человеку возможность посещать бизнес, связанный с биткойнами, и легко получать прибыль благодаря нашей мощной и защищенной системе.

+ Планы: Цитата: 6.5% Daily for 25 Days / 7.5% Daily for 25 Days / 9% Daily for 25 Days



Цитата: * Принимает: BitCoin

* Минимальный депозит: 0.01 BTC - 50 BTC

* Реф. программа: 4%

* DDoS защита: Ovh Hosting Inc.

* Скрипт: GoldCoders - Licensed

* SSL: PositiveSSL - COMODO CA Limited

* Выплаты: Instant

+ Whois

Цитата: Name Server: sdns1.ovh.ca

Name Server: vps145296.vps.ovh.ca



IP Location: - Quebec - Montreal - Ovh Hosting Inc.



Registrar: NAMECHEAP, INC.

Domain: Created on 2017-08-24 - Expires on 2018-08-24 - Updated on 2017-09-12

+ Мой вклад:

Цитата: Transaction ID: CPBI0G3YUMLLTC0NJJJKMQ98K1

Time Submitted: September 19, 2017 12:31:57pm

Status: Complete

Amount: 0.02400000 BTC

Receiver: orbitbiz (No Ratings)

Receiver Email: or.bit.crypto@gmail.com

Payment Type: Simple Button

>> Посмотреть и Зарегистрироваться <<



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

