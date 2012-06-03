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Bittrading.cc

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 17:47
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.12.2015
Сообщений: 1,758
Благодарностей: 794
УГ: 8
КП: 0.171
Bittrading.cc
Не явлюсь админом/владельцем данного проекта и не имею к ним никакого отношения

Наименование программы: bittrading.cc

Внимание ! Cтарт программы - 07.09.2017 г.

Легенда (Перевод от Google) :

BIT Trading CC LTD имеет специалистов в области FOREX, торговли и Майнинг цифровых монет. Наша компания зарегистрирована Legal в Великобритании под номер 10931912, с адресом в Альфа Бизнес-центр, 11 Minerva Роуд Лондон - Великобритания, NW10 6HJ.

В отличие от конкурентов, наша компания имеет 6000000 GBP Capital декларации и SSL сертификат безопасности подтверждено Comodo, где он сообщает истинную подлинность компании БИТ Trading CC LTD. Для того, чтобы начать зарабатывать в БИТ Trading, просто инвестировать $ 25 до $ 100 000 в одном из наших инвестиционных планов, которые мы готовим для обслуживания от малых до крупных инвесторов в любой точке мира.

Инвестируя в БИТ Trading, вы получите ваш ежедневный доход без необходимости дополнительных мероприятий только за счет инвестиций в наши планы. Вы можете вывести свою прибыль ежедневно и отправить на свой Payeer счет или Bitcoin Кошелек с общей безопасностью и скоростью. Зарегистрируйтесь сейчас в БИТЫХ торговлях и начать зарабатывать с нами. Мы доступны для обслуживания всех наших клиентов по электронной почте, телефону и чат онлайн, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Планы:

Plan 1 - 6 % daily forever, 25 $ - 3999 $
Plan 2 - 12 % daily forever, 4000 $ - 9999 $
Plan 3 - 18 % dayli forever, 10000 $ - 100000 $

Особенности проекта:

Лицензионный GC Скрипт, SSL, GREENBAR, DDOS
REGISTERED COMPANY, Registered office address
Alpha Business Center, 11 Minerva Road, London, United Kingdom, NW10 6HJ
ASN Ecuador AS262254 DANCOM LTD, BZ (registered Dec 05, 2012)
Пинг сайта: 21 ms
Выделенный сервер - 186.2.161.14 is hosted on a dedicated server
Страна где расположен сервер: United Kingdom
Хостинг: Ultra Magic Pro SRL
IP адрес сайта: 188.215.92.131
Регистратор домена: NAMECHEAP INC
НС сервер:ns4.inonseguard.com
НС сервер:ns1.inonseguard.com
SSL: O - COMODO CA Limited
Количество мониторингов на 19.09.2017 : 6

Платежные данные:

Принимает: Bitcoin, Payeer
Выплаты - manual, учет депозита и начислений в $
Реферальная программа: 1-7 %, 2 -3%, 3- 2 %, 4 -1%, 5 -1 %



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Последний раз редактировалось FEDREZERV; Сегодня в 17:51.
FEDREZERV на форуме  
Старый Сегодня, 18:26
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.07.2017
Сообщений: 27
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Bittrading.cc
не впечатлен.

Caprichou в безопасности, но не в дизайне.
Это не понравилось, очень просто не внушало мне доверия.

Я воздержусь

Я желаю инвесторам удачи.
__________________
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investdigital на форуме  
Старый Сегодня, 18:29
#3
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 14,881
Благодарностей: 6,220
УГ: 56
КП: 0.136
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Bittrading.cc
Цитата:
Сообщение от FEDREZERV Посмотреть сообщение
07.09.2017 г.
давненько он стартанул, да и хост интересный, не встречал раннее.

Цитата:
Сообщение от FEDREZERV Посмотреть сообщение
inonseguard.com
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Ярослав Яценко на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:31
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