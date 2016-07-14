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www.cheaphyipscript.com Большой ЗАМОРОЖЕННЫЙ
| Черный список мошенников в интернете. В народе "кидалы", "крысы", "аферисты". Черный список пользователей
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Сегодня, 18:31
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Сегодня, 17:07
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#1
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Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2017
Сообщений: 14
Благодарностей: 4
УГ: 3
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www.cheaphyipscript.com Большой ЗАМОРОЖЕННЫЙ
Я заплатил $ 80 здесь
Я отправил шаблон мне ровно через 10 дней
шаблон, отправленный мне, не работает
Я просил поддержки, но не ответил
быть очень осторожным
Большой мошенник
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Сегодня, 18:31
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