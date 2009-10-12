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Топ-6 ICO, которые продались очень быстро



За последние несколько месяцев индустрия криптовалют ICO создали совершенно новую рекламу. Несмотря на то, что этот сектор сталкивается со значительной регулятивной реакцией, многие проекты успешно и быстро привлекли деньги. Ниже приведены некоторые из последних проектов, которые успешно собрали миллионы долларов за кратчайшие сроки.



6. Golem









Golem на ICO успешно собрал $8,6 млн. за 29 минут. Это было большим достижением в развивающейся индустрии ICO. Тем не менее множество нового было установлено после краудесейла. Golem представил гонку для децентрализованных суперкомпьютерных решений. Проект довольно хорошо справился с привлечением денег и сейчас очень хорошо держится.



5. Gnosis









Проект Gnosis - еще один из тех удивительных проектов. Несмотря на то, что некоторые люди думали, что цель в $12 млн. недостижимая, в конечном итоге все оказалась довольно легко. Gnosis потребовалось всего лишь 10 минут, чтобы собрать деньги. Для рынка прогнозов этот краудесейл оказался большим успехом. Все оказалось хорошо с точки зрения развития проекта. Будет интересно понаблюдать за тем, какие децентрализованные рынки прогнозирования будут в ближайшие несколько лет.



4. Aragon









Сеть Aragon - это первый DAO, который выступает в качестве решений цифровой юрисдикции. Любой человек может использоваться этой платформой и ее удобством. Большое внимание было со стороны сообщества ICO и $25 млн. были привлечены всего за 15 минут. Явное улучшение по сравнению с Golem, но это лишь сравнение в этом отношении. Будет интересно понаблюдать, как Aragon сможет справиться со своими задачами.



3. Viberate







Многие люди проигнорировали этот ICO, а проект Viberate оказался довольно успешным. Всего за 4 минуты и 42 секунды проект собрал около $10 млн. По ICO этого проекта можно было быстро определить конкурентов. Изначально многие люди в Viberate проиграли, но они скоро смогут торговать токенами на Livecoin, который откроется 6 октября этого года.



2. Bancor









Так же невозможно не упомянуть недавнее криптовалютное ICO Bancor, которое состоялось на одном дыхании. Этот проект был поддержан Тимом Дрейпером и привлек большое внимание со стороны инвесторов по всему миру. Это новый стандарт для создания смарт-токенов. За 3 часа команда собрала $152 млн. Все же много времени было потрачено впустую в связи с тем, что сеть Ethereum была перегружена. Можно было бы потратить значительно меньше времени на привлечение денег.



1. Brave





Браузер Brave довольно смелая концепция. Компания создала ICO для основного токена, который является национальной валютой этого проекта. Всего за 30 секунд было привлечено $35 млн. Это самое короткое время криптовалютного ICO за последних несколько месяцев и теперь для продвижения этого токена будет много торговых возможностей.









Перевод специально для mmgp.ru





За последние несколько месяцев индустрия криптовалют ICO создали совершенно новую рекламу. Несмотря на то, что этот сектор сталкивается со значительной регулятивной реакцией, многие проекты успешно и быстро привлекли деньги. Ниже приведены некоторые из последних проектов, которые успешно собрали миллионы долларов за кратчайшие сроки.Golem на ICO успешно собрал $8,6 млн. за 29 минут. Это было большим достижением в развивающейся индустрии ICO. Тем не менее множество нового было установлено после краудесейла. Golem представил гонку для децентрализованных суперкомпьютерных решений. Проект довольно хорошо справился с привлечением денег и сейчас очень хорошо держится.Проект Gnosis - еще один из тех удивительных проектов. Несмотря на то, что некоторые люди думали, что цель в $12 млн. недостижимая, в конечном итоге все оказалась довольно легко. Gnosis потребовалось всего лишь 10 минут, чтобы собрать деньги. Для рынка прогнозов этот краудесейл оказался большим успехом. Все оказалось хорошо с точки зрения развития проекта. Будет интересно понаблюдать за тем, какие децентрализованные рынки прогнозирования будут в ближайшие несколько лет.Сеть Aragon - это первый DAO, который выступает в качестве решений цифровой юрисдикции. Любой человек может использоваться этой платформой и ее удобством. Большое внимание было со стороны сообщества ICO и $25 млн. были привлечены всего за 15 минут. Явное улучшение по сравнению с Golem, но это лишь сравнение в этом отношении. Будет интересно понаблюдать, как Aragon сможет справиться со своими задачами.Многие люди проигнорировали этот ICO, а проект Viberate оказался довольно успешным. Всего за 4 минуты и 42 секунды проект собрал около $10 млн. По ICO этого проекта можно было быстро определить конкурентов. Изначально многие люди в Viberate проиграли, но они скоро смогут торговать токенами на Livecoin, который откроется 6 октября этого года.Так же невозможно не упомянуть недавнее криптовалютное ICO Bancor, которое состоялось на одном дыхании. Этот проект был поддержан Тимом Дрейпером и привлек большое внимание со стороны инвесторов по всему миру. Это новый стандарт для создания смарт-токенов. За 3 часа команда собрала $152 млн. Все же много времени было потрачено впустую в связи с тем, что сеть Ethereum была перегружена. Можно было бы потратить значительно меньше времени на привлечение денег.Браузер Brave довольно смелая концепция. Компания создала ICO для основного токена, который является национальной валютой этого проекта. Всего за 30 секунд было привлечено $35 млн. Это самое короткое время криптовалютного ICO за последних несколько месяцев и теперь для продвижения этого токена будет много торговых возможностей.Перевод специально для mmgp.ru

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