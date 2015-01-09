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Закрытие биткоин-карт с 16.10 для нерезидентов ЕС негативно скажется стартапах

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Закрытие биткоин-карт с 16.10 для нерезидентов ЕС негативно скажется стартапах


Всем нерезидентам ЕС закроют биткоин-карты с 16 октября

Проект из Сингапура объявил, что с 16 числа все владельцы биткоин карт TenX которые не являются официально резидентами Европейского Союза попадут под закрытие карт. Картами уже нельзя будет воспользоваться с 17 октября если владельцем является не житель ЕС.

Закрытие карт вызвано тем, что компания не получила банковскую лицензию, а партнер изменил правила сотрудничества. WaveCrest завершают выпуск новых биткоин-карт, а с 15.10 так же будет завершена поддержка уже выпущенных карт.

До этого более трети блокчейн-стартапов работали с WaveCrest. Теперь для разработчиков нужно искать новых партнеров, основными из которых являются Wirex, а так же Xapo. К новым можно отнести и летний стартапы которые успешно провели ICO.

Уникальность: 100.00%
По материалам forklog.com
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