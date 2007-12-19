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[ICO][BOUNTY] Trending.me - заработок на селфи 15.09-20.10.2017

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Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
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#1
Форекс-блогер
 
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[ICO][BOUNTY] Trending.me - заработок на селфи 15.09-20.10.2017
Вступление
С ростом мобильных пользователей, загружающими фотографии в различные приложения для социальных сетей, родилась и процветает прямо сейчас новая форма фото - селфи.

В 2014 году исследование показало, что 657 миллиардов фотографии были загружены в этом году. В другом исследовании говорится, что к концу 2017 года будет загружено 1,2 трлн фотографий.
С момента появления Интернета и создания онлайн-рынков стоимость запуска магазина электронной торговли ниже по сравнению с началом работы обычного магазина. Это также упрощает задачу для нового продавца или розничных продавцов, что позволит быстро начать бизнес в электронной торговле.

Trending.me предоставляет модным пользователям платформу для выражения их стиля, наряда и моды через их фотографию. Пользователи получают вознаграждение за участие в платформе в форме новой криптовалюты, называемой TRENDS, которая затем может быть использована для покупки одежды и аксессуаров в магазинах тренда (магазины электронной коммерции) в сети Trending.me.

TRENDS и его использование
TRENDS будет криптовалютой, используемой в сети trends.me,
TRENDS - это токен, основанный на Эфириуме.
Всего будет выпущено 61 млн. TRENDS.
Токены TRENDS используются, для того чтобы вознаграждать пользователей за их активность в trends.me.
Магазины Trend допускают оплату в форме TRENDS и платят за объявления в TRENDS

Распределение 61 млн. TRENDS

- 26 000 000 токенов останутся в Trend -пуле для вознаграждений пользователей в первый год
- 15 000 000 будут выпущены во время краудсейла
- 10 000 000 будут выданы торговцам во время продвижения Trend
магазинов на рынок
- 5 000 000 будут сохранены за основной командой
- 5,00,0000 будет использоваться для баунти и маркетинговых усилий.


TRENDS ICO
Сроки: 15 сентября 2017 8 AM UTC - 20 октября 2017 8 PM UTC
(Распределение токенов 22 октября 2017)
Обычная цена : 1 ETH = 3000 TRENDS (не включает Bonus)

Бонусы TRENDS
Ранняя фаза: 15 -17 сентября 8 AM UTC- 40% бонус
Фаза 1 : 15 сентября - 28 сентября - 25% бонус
Фаза 2 : 29 сентября - 05 октября - 10% бонус
Фаза 3 : 06 октября - 12 октября - 5% бонус
Фаза 4 : 13 октября - 20 октября - обычная цена

План сбора : 5000 ETH (~$1.5 млн)
Сумма достаточная для развития проекта: 1250 ETH - 2000ETH (25% - 40%)

Цена: 3000 TRENDS = 1 ETH
Бонус в 25% TRENDS будет присуждаться за инвестиции, сделанные в первые 2 недели ICO.

Мы планируем собрать в течение ICO,сумму эквивалентную долларовому значению ~ 1,5 млн долларов США.
Собранные деньги будут использованы для следующих целей:
- Создание сильной технологической команды, привлечение специалистов, которые обеспечат быстрое развитие сети trends.me
- Выполнение маркетинговых планов, которые мы разработали, с привлечением пользователей, торговцев с привлечением знаменитых блоггеров и законодателей моды.

Тема баунти

Сайт
Концепт
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