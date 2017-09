kislov



[ICO][BOUNTY] Trending.me - заработок на селфи 15.09-20.10.2017 Вступление

С ростом мобильных пользователей, загружающими фотографии в различные приложения для социальных сетей, родилась и процветает прямо сейчас новая форма фото - селфи.



В 2014 году исследование показало, что 657 миллиардов фотографии были загружены в этом году. В другом исследовании говорится, что к концу 2017 года будет загружено 1,2 трлн фотографий.

С момента появления Интернета и создания онлайн-рынков стоимость запуска магазина электронной торговли ниже по сравнению с началом работы обычного магазина. Это также упрощает задачу для нового продавца или розничных продавцов, что позволит быстро начать бизнес в электронной торговле.



Trending.me предоставляет модным пользователям платформу для выражения их стиля, наряда и моды через их фотографию. Пользователи получают вознаграждение за участие в платформе в форме новой криптовалюты, называемой TRENDS, которая затем может быть использована для покупки одежды и аксессуаров в магазинах тренда (магазины электронной коммерции) в сети Trending.me.



TRENDS и его использование

TRENDS будет криптовалютой, используемой в сети trends.me,

TRENDS - это токен, основанный на Эфириуме.

Всего будет выпущено 61 млн. TRENDS.

Токены TRENDS используются, для того чтобы вознаграждать пользователей за их активность в trends.me.

Магазины Trend допускают оплату в форме TRENDS и платят за объявления в TRENDS



Распределение 61 млн. TRENDS



- 26 000 000 токенов останутся в Trend -пуле для вознаграждений пользователей в первый год

- 15 000 000 будут выпущены во время краудсейла

- 10 000 000 будут выданы торговцам во время продвижения Trend

магазинов на рынок

- 5 000 000 будут сохранены за основной командой

- 5,00,0000 будет использоваться для баунти и маркетинговых усилий.





TRENDS ICO

Сроки: 15 сентября 2017 8 AM UTC - 20 октября 2017 8 PM UTC

(Распределение токенов 22 октября 2017)

Обычная цена : 1 ETH = 3000 TRENDS (не включает Bonus)



Бонусы TRENDS

Ранняя фаза: 15 -17 сентября 8 AM UTC- 40% бонус

Фаза 1 : 15 сентября - 28 сентября - 25% бонус

Фаза 2 : 29 сентября - 05 октября - 10% бонус

Фаза 3 : 06 октября - 12 октября - 5% бонус

Фаза 4 : 13 октября - 20 октября - обычная цена



План сбора : 5000 ETH (~$1.5 млн)

Сумма достаточная для развития проекта: 1250 ETH - 2000ETH (25% - 40%)



Цена: 3000 TRENDS = 1 ETH

Бонус в 25% TRENDS будет присуждаться за инвестиции, сделанные в первые 2 недели ICO.



Мы планируем собрать в течение ICO,сумму эквивалентную долларовому значению ~ 1,5 млн долларов США.

Собранные деньги будут использованы для следующих целей:

- Создание сильной технологической команды, привлечение специалистов, которые обеспечат быстрое развитие сети trends.me

- Выполнение маркетинговых планов, которые мы разработали, с привлечением пользователей, торговцев с привлечением знаменитых блоггеров и законодателей моды.



Тема баунти



Сайт

