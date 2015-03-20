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Как устроена жизнь в окружении машин, добывающих биткоины
Будни одной из китайских криптовалютных ферм — в фотопроекте Forbes
Майнеры скупили все видеокарты! В июне 2017 года об этом со слов геймеров и продавцов на Горбушке с упоением рассказали все деловые СМИ. С начала 2017 года биткоин подорожал c $1000 до $2700, Россию и мир накрыл криптовалютный бум. Желающие заработать на росте виртуальных монет сметают с полок магазинов видеокарты и собирают из них майнинговые фермы.
Майнингом называется процесс обработки транзакций (чаще за счет видеокарт или специальных чипов), который приносит владельцам ферм вознаграждение в виде эмитированных криптовалют. Входной билет на рынок биткоинов уже слишком дорог. Майнинг усложнился настолько, что совокупные вычислительные мощности всех устройств в системе биткоина в 800 раз больше, чем у самого быстрого суперкомпьютера. Около 70% этой армии машин уже несколько лет контролируется китайскими майнерами. Новичкам остается заниматься майнингом одной из почти двух сотен менее популярных криптовалют.
Залог успеха — мощное оборудование и дешевая энергия, ее стоимость — это 60–70% затрат ферм. Первые китайские фермы строились в Шаньси и Внутренней Монголии. Сегодня мировой столицей майнинга становятся горные районы Сычуани. Здесь, на границе с Тибетом, практически нет цивилизации, местные жители ведут примитивное хозяйство. Зато криптовалютные фермеры обеспечены дешевой энергией от местных ГЭС и неприхотливой рабочей силой.
Китай контролирует около 70% всех вычислительных мощностей биткоина.